Estonya Rallisi: Kalle Rovanperä Tarih Yazdı

bir ralliyi zirvede tamamlayan en genç isim oldu.

'nde elde ettiği zaferle tarihe geçmeyi başardı. Henüz 20 yaşındaki Finlandiyalı ralli pilotu,

bir fark oluşturdu ve birinci sırada yer almayı başardı.

Cuma günü koşulan etaplarda Hyundai i20 Coupe sürücüsü Craig Breen 'le kıyasıya bir mücadeleye girişen Rovanperä, Toyota Yaris'ini son derece verimli kullanarak günün sonunda rakibiyle 8,5 saniyelik bir fark oluşturdu ve birinci sırada yer almayı başardı.

Cuma günü koşulan etaplarda Hyundai i20 Coupe sürücüsü Craig Breen 'le kıyasıya bir mücadeleye girişen Rovanperä, Toyota Yaris'ini son derece verimli kullanarak günün sonunda rakibiyle 8,5 saniyelik bir fark oluşturdu ve birinci sırada yer almayı başardı.