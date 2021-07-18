Estonya Rallisi: Kalle Rovanperä Tarih Yazdı

Ralli parkurlarının harika çocuğu Kalle Rovanperä, Estonya Rallisi'nde elde ettiği zaferle tarihe geçmeyi başardı. Henüz 20 yaşındaki Finlandiyalı ralli pilotu, WRC'de bir ralliyi zirvede tamamlayan en genç isim oldu.
Cuma günü koşulan etaplarda Hyundai i20 Coupe sürücüsü Craig Breen'le kıyasıya bir mücadeleye girişen Rovanperä, Toyota Yaris'ini son derece verimli kullanarak günün sonunda rakibiyle 8,5 saniyelik bir fark oluşturdu ve birinci sırada yer almayı başardı.
Rovanperä, cumartesi günü öğleden önceki dört etapta İrlandalı rakibiyle farkı biraz daha açarken, öğleden sonra tamamlanan tozlu etaplarda da istikrarlı performansının mükafatını aldı ve son güne 50 saniyelik avantajla başlama hakkını elde etti.
Pazar günü koşulan altı etabın sonunda zaman farkını biraz daha geliştiren Kalle Rovanperä, Craig Breen'in 1 dakika önünde Estonya Rallisi'ni zirvede tamamlamayı başardı. Henüz 20 yaşındaki Red Bull sporcusu, WRC'de ralli zaferine ulaşan en genç ralli pilotu olarak tarihe geçti.
Estonya Rallisi'nde Thierry Neuville üçüncü sırayı alırken, şampiyona lideri Sebastien Ogier dördüncü, Elfyn Evans ise beşinci sırada yer aldı.