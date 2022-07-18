Kalle Rovanperä'nın Şampiyonluk Yürüyüşü

Dünya Ralli Şampiyonası bugüne kadar birçok müthiş pilot gördü ancak Kalle Rovanperä gibisi daha önce görülmemiş olabilir.

Başka söze gerek var mı? Servis alanında konuşulan tek şey onun yarı insan, yarı makine olduğu. Henüz 20'li yaşlarının başında ve "insan" olan kısmı tartışılabilir ama "makine" olduğuna dair hiçbir şüphe yok.

Topladığı bunca puana rağmen 21 yaşındaki Fin pilot ufak bir tebessümle “Bilmiyorum, sadece sürüyorum.” diyor.

“Sadece sürüyorum” dediği Estonya Rallisi’ni domine etmesi dışında 2022 sezonundaki yedi yarıştan beş zaferle ayrılmasına karşılık geliyor. Belki de Rovanperä elde ettiği başarının tam olarak farkında değil, son altı yarışa girilirken şampiyonada 83 puan farkla lider. Sadece yapması gerekeni yapıyor ve şampiyonluğa yürüyor.

Ancak bu olağanüstü bir durum ve şüphesiz ki farklı bir seviyede yarışıyor.

Bu performansı daha iyi anlamak için ona en yakın kişilere, yani takım arkadaşlarına kulak verelim.

Rovanperä bu sezon yedi yarışın beşinde zafere ulaştı © Janus Ree/Red Bull Content Pool

Elfyn Evans ona en yakın olan isimdi. Galli pilot Rovanperä’yı alt edebilecek kapasiteye sahip tek rakipti. Öyle ki cuma günü koşulan etaplarda bir ara 20 saniye kadar farkla lider durumdaydı ancak işin içine çamurlu yollar dahil olduğunda günü Rovanperä’nın gerisinde ve ikinci sırada bitirdi.

Hafta sonuna Rovanperä'nın sadece 11.7 saniye gerisinde başladı, onunla mücadele etmeye hazırdı ve açılış etabında farkı az da olsa kapadı. Ancak bu hamlesi uyuyan aslanı uyandırdı.

Rovanperä sonraki 14 etabın 11’ini kazanmayı başardı, Evans ise bir etap bile kazanamadı. Cuma günü yakaladığı hava ve kendine güven bir anda uçup gitti.

Kazanan taraf Rovanperä'da en ufak bir böbürlenme ya da kibir belirtisi yoktu, sadece her zaman olduğu gibi ortaya koyduğu iyi performanstan dolayı gururluydu.

Rovanperä dominant performansı hakkında şunları söyledi: “Bundan zevk aldım. Evet, son günkü yağmur yüzünden şartlar çok iyi değildi ama yine de iyi bir hafta sonuydu.”

Tartu'da Rovanperä'ya en yakın isim Elfyn Evans oldu © Janus Ree/Red Bull Content Pool O yenilmez değil. Geçen yıl buradaki yarışı hatırlayın. Kilometrelerce gerideydim ve şimdi çok daha yakınım. Elfyn Evans

Teknik konular

Rovanperä'nın Toyota Gazoo Racing'deki patronu Tom Fowler, iyi geçen hafta sonunu bilimsel bir bakış açısıyla açıklamaya çalışıyor.

Takımın teknik direktörü “Çok genç yaştan, hatta çocukluğundan beri bu an için hazırlanıyor ve çocukken bir şeyler öğreniyorsunuz” diyerek şöyle devam etti: “Konuşmayı öğrendiği kadar uzun süredir ralli pilotluğunu öğreniyor.”

“Otomobili Evans’tan daha iyi sürdüğünü düşünmüyorum, sadece bu sporda yepyeni bir şekilde rekabet ediyor. Onu bir simülatörde izlediniz mi? Onu simülatörde sürüş yaparken izleyin, sadece otomobili sürmüyor, aynı zamanda konuşuyor ve klavyede bir şeyler yazıyor. Sanki otomobili beyni değil de vücudu kullanıyor.”

Ott Tänak kendi ülkesinde podyuma çıktı © Janus Ree/Red Bull Content Pool

Estonya'dan diğer notlar

Finlandiyalı pilot Esapekka Lappi durup lastik değiştirdikten sonra Estonya Rallisi'ni altıncı sırada tamamladı. Rovanperä alt edilemezdi ve bunu denemek sadece zaman kaybıydı.

Hyundai Motorsport’tan Thierry Neuville, şampiyonluğa yürüyen birini liderlikten etme düşüncesini gülümseyerek karşılıyor. Belçikalı pilot “Hiçbir şey onu durduramaz.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Benim neredeyse iki katım puana sahip, hal böyleyken ona karşı bir planım yok.”

Thierry Neuville'in Rovanperä'yı yakalaması oldukça zor © Janus Ree/Red Bull Content Pool

Neyse ki rekabetçi bir şampiyona görmek isteyenler adına Evans farklı düşünüyor.

33 numaralı Toyota GR Yaris Rally1 pilotu “O rakipsiz değil.” diyor. “Geçen yıl buradaki yarışı hatırlayın. Kilometrelerce gerideydim ve şimdi çok daha yakınım. Finlandiya'yı dört gözle bekliyorum.”

Finlandiya. Jyväskylä. Sezon ortası geride kalırken takvimin en yüksek hızlı yarışlarından biri. Evans daha hızlı yolların ve daha az virajın olduğunu düşününce beklentiye girmekte haklı. Neden mi? Çünkü bir Fin pilot gibi sürerek geçen yıl Finlandiya Rallisi’ni kazanmayı başarmıştı.

Evans, Rovanperä’nın mevcut formuna bakıldığında bu başarıyı tekrar etmesinin kolay olmayacağını biliyor. Geçen yıl olduğu gibi yine en iyi performansını sergilemesi şart.

Estonya Rallisi İlk 5 1 02:54:29.0 2 2:55: 29.9 3 2:56'14.7 4 2:58'22.3 5 2:58'42.4 Rank Person Result 1 02:54:29.0 2 2:55: 29.9 3 2:56'14.7 4 2:58'22.3 5 2:58'42.4