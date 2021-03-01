Finlandiya Rallisi: WRC'nin Yeni Lideri Kalle Rovanperä

WRC ilk kez Finlandiya Rallisi ile Kuzey Kutup Dairesi'ni ziyaret ederken kendi evinde yarışacak olmanın avantajına sahip olan genç pilot Kalle Rovanperä favoriler arasında gösteriliyordu. Rallinin sonunda Rovanperä ikinci sırada yer alarak podyumun zirvesine ulaşamasa da şampiyonada ilk sıraya yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. Finlandiya'dan zaferle ayrılan isim ise Estonyalı Ott Tänak oldu.

Sezona Monte Carlo'da hayal kırıklığıyla başlayan Ott Tänak, Finlandiya'da iyi bir sonuç almak istiyordu. Hyundai sürücüsü karlı yollarda, rallinin başından sonuna kadar üstün bir performans göstererek ilk sırada yer almayı başardı. -15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında, buzlarla şekillenen rotada, ortalama 121,7 km/s hıza ulaşan Tänak, bu sezonki ilk birinciliğini elde etti.

Tänak zaferin ardından şunları söyledi: "Çok mutluyum. Çok iyi bir hafta sonu geçirdik. Toyota ve Rovanperä'nın evinde yarışmanın zor olacağını biliyorduk. Ancak bu zafer tam da ihtiyacımız olan şeydi."

Peki ya harika çocuk?

Harika çocuk Kalle Rovanperä kendi evinde ikinci sırayı elde etti. Ama birinci olamadığı için üzülmesine gerek yok. Çünkü Kuzey Kutup Dairesi'nden ayrılırken, tarihin en genç şampiyona lideri apoletini omzunda taşıyor. Ancak elbette zafere ulaşamamanın burukluğunu da yaşıyor.

At 20, Rovanperä is the WRC's youngest-ever leader © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 01 / 05

"Hayal kırıklığına uğradık. Hyundai ile baş edemeyecek kadar büyük hatalar yapmadık. Birçok etapta iyi performans gösterdik ancak yeteri kadar hızlı değildik."

Birçok etapta iyi performans gösterdik ancak yeteri kadar hızlı değildik Kalle Rovanperä Rovanperä, cumartesi gününün son etabında, ikinci sırada nispeten rahat görünüyordu. 14,9 saniyelik farka rağmen, Thierry Neuville , Hyundai'siyle genç sürücüye korkulu anlar yaşatmaya kararlıydı. Belçikalı sürücü farkın 13,1 saniyelik kısmını eritmeyi başarırken ikinci sıraya yükselmek için elinden geleni yapıyordu. Ancak Rovanperä'nın son gün özel etapta gösterdiği performans ikincilik için yeterli oldu. Başarılı bir hafta sonu geçiren Hyundai'ler, ilk dört sırada üç pilotla öne çıktılar. Thierry Neuville, Rovanperä'nın ardından üçüncü sırayı elde ederken, yine bir Hyundai sürücüsü Craig Breen dördüncü, Toyota'dan Elfyn Evans ise beşinci sırada yer aldı. Finlandiya Rallisi'nin son gününden etkileyici görüntüleri hemen aşağıdan ileyebilirsin.