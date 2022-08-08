Ott Tänak Finlandiya Rallisi'nde Zafere Ulaştı

Bazen biraz duraklayıp başarıyı takdir etmek gerekiyor. Eğer bir Finli iseniz geçen hafta sonu bunu yapmak biraz zorlayıcı olabilirdi. Özellikle durup bir Estonyalıyı takdir etmeniz bekleniyorsa...

Finlandiya ve Estonya arasında bir rekabet olduğu tarihsel gerçekliklerden süzülerek bugüne kadar ulaşan bir gerçek. Ancak Fin halkı Pazar günü topraklarında zafere ulaşan Estonyalı Ott Tänak'a hak ettiği ilgiyi gösterdi ve bu müthiş zaferi alkışlarla karşıladı.

Ott Tänak, Finlandiya'da müthiş bir zafere imza attı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Tänak, cuma sabahından itibaren ruhu başka bir güç tarafından ele geçirilmiş gibi sürdü. Hyundai i20 N Rally1, doğru yönü göstermekte zorlansa da 2019 dünya şampiyonu bir şekilde onu ağaçların arasında tutmayı başardı.

Cuma günkü Laukka testinden çıktıktan sonra gerginliğini "Bundan sonra eller biraz titriyor" diyerek itiraf eden Tänak, derin bir iç geçirdi. Ancak orada kalmadı. Büyük ödül için her şeyi riske atmaya devam etti.

Finlandiya Rallisi cesurların işidir. Monte Carlo, ince hesapların zaferi, stratejistin başarısı olabilir. Ancak Finlandiya'da zafere ulaşmak için cesaret en önemli etkendir. Geçen ay Tänak, kendi evinde Estonya yollarında şampiyonluk lideri Finli Kalle Rovanperä'nın Toyota GR Yaris Rally1'ine ayak uyduramamıştı. Bu acıyı dindirmenin en iyi yolu ise ona Finlandiya'da karşılık vermekti.

Kalle Rovanperä şampiyona liderliğini sürdürüyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bunu nasıl başardı?

Hyundai'nin bu WRC sezonunda Toyota ve Ford'a ayak uyduramadığını söylemek yanlış olmaz. Koreli üretici geçen sezon gelişim konusunda ayak sürüyünce Tänak'ın sürpriz İtalyan başarısı dışında bir tehdit oluşturamamıştı.

Tänak üçüncü Finlandiya Rallisi galibiyetini elde etmek için herkesten daha cesur, daha gürültülü ve daha hızlı gitmeye hazırdı. Arabasının bir Toyota ile boy ölçüşemeyeceğinden bahsetmek, ulaşmak istediği hedef için bir fayda sağlamıyordu. Ancak Alzenau merkezli ekibin son haftalarda Estonya ve Finlandiya arasında yaptığı çalışmalar zaferin kapılarını aralayacaktı.

Tänak için zorlu geçen üç gün, alınan sonuç düşünülünce karşılığını sonuna kadar verdi: Tänak da "Şimdiye kadar aldığım en iyi galibiyet bu," diyerek düşüncelerini ifade etti. "En iyi sürüş performansım olduğunu söyleyebileceğimden emin değilim ama kesinlikle elde ettiğim en iyi galibiyet bu."

Tänak havalara uçuyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool En iyi sürüş performansım olduğunu söyleyebileceğimden emin değilim ama kesinlikle elde ettiğim en iyi galibiyet bu Ott Tänak

Rovanperä da kutlama yapabilir

Çekişmeli geçen rallide Kalle Rovanperä'nın ikinciliği şampiyonanın zirvesindeki avantajını genişletmesi için yeterliydi. "Bu olumlu bir sonuç ve gurur duyabileceğim bir şey" diyen Rovanperä şunları ekledi: "Cumartesi günü aracı mümkün olduğunca zorladık ve yapabileceğim başka bir şey yoktu. Araçla kavga etmeye başladığınızda durum pek de hoş olmuyor."

Şampiyonada liderliğini sürdüren Rovanperä rallinin son günü için de şunları söyledi: "Bu sabah, Ott kendini çok zorladı ve evet, belki ben de biraz daha hızlı gidebilirdim ama risk oldukça büyüktü. Benim için bu riski almaya değmezdi."

Esapekka Lappi kendi evinde podyumun üçüncü sırasında © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Podyumun son basamağı Esapekka Lappi'nin oldu. Günün geç saatlerinde bir sorun yaşamasına rağmen iyi bir sonuç almayı başardı. Son gün podyumu garantileyen Lappi de hislerini şöyle ifade etti: "Cuma sıkıcı bir gündü, bugün ise değildi."