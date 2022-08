Kalle Rovanperä Kendi Evinde Kazanmak İstiyor

Yine başka bir Toyota sürücüsü Elfyn Evans ise farklı düşüncülere sahip. Evans, "Kalle'nin rakipsiz olduğunu düşünmüyorum" diyor. "Şu anda inanılmaz bir form yakaladı. Her yerde iyi performans gösteriyor, ancak Estonya'yı hatırlarsanız, son turda, bu yıl ona geçen yıla göre çok daha yakın bir yerde bitirdim. Ancak her ralli yeni macera ve geçen yıl Finlandiya Rallisi'ni kazanmış olmak, bu yılki ralli için bir şey ifade etmiyor. Finlandiya benim en sevdiğim rallilerden biri, tamamen duyguyla ilgili bir ralli. Bu duyguya sahipseniz her şey mümkün."