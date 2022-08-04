Kalle Rovanperä Kendi Evinde Kazanmak İstiyor

Finlandiya'da, herkes yılın bu zamanını bekliyor. Finlandiya Rallisi büyük bir heyecan ile karşılanırken, Dünya Ralli Şampiyonası lideri Kalle Rovanperä ise kendi evinde zafere ulaşmanın planlarını yapıyor. Ancak işi çok da kolay değil.

Finlandiya'nın en büyük motor sporları etkinliğinin ilk 20 yılında, sadece iki kez Finli olmayan sürücüler birinciliği elde etti. Son altı yılda ise Finlandiya Rallisi sadece bir kez Finli bir pilot kazandı. O isim 2017'de zafere ulaşan Esapekka Lappi'ydi. Şimdi ise Finlilerin göz bebeği Kalle Rovanperä ülkesinin topraklarında ilk kez podyumun zirvesine çıkmak istiyor.

Elfyn Evans Finlandiya topraklarıyla arasına mesafe koyuyor © Janus Ree/Red Bull Content Pool

Son 5 yılda kendi ülkelerinden birinci çıkaramayan Finli WRC tutkunları elbette bu durumdan hoşnutsuz. Toyota takım patronu ve üç kez Finlandiya galibi Jari-Matti Latvala skoru çoğundan daha iyi biliyor.

"Bir Finli olarak bu ralliyi kazandığınızda tarif edilemez hisler yaşıyorsunuz" diyor Latvala. "Tüm izleyicilerin önünde podyumun en üst basamağındayken yer almak muhteşem. Marşı duyuyor, şarkıları ve tezahüratları dinliyorsunuz. Bir kral gibi hissediyorsunuz."

“Kazanmadığında, ise …” Latvala kelimeleri arıyor ve sonra şunları söylüyor: "Korkunç. Sessiz. Tabii ki izleyiciler kazanana saygılı. Ama kazanan Finli değilse, şehir aynı değil olmuyor."

Beklentinin Ağırlığı

Rovanperä ile tanışma zevkini tatmamış olanlar için açıklamak gerekirse, o tam bir fenomen. WRC'nin Sürücüler Şampiyonası'ndaki en yakın rakibi ile arasında 83 puanlık bir fark var. Anavatanına gelene kadar koşulan yedi ralliden beşini kazandı ve bu yarışların üçünde maksimum puan aldı (Ralliyi ve bonus puanların hepsini kazandı).

Rovanperä geçen sonbaharda da beklentiler açısından benzer bir durumdaydı. Ancak ralliyi dördüncü sırada sürdürürken kaza yaptı ve zafer şansını kaybetti.

Rovanperä geçen sezon Finlandiya'da istediğini alamamıştı © Janus Ree/Red Bull Content Pool

"Aslında geçen yılki ralliden oldukça keyif alıyordum. Ancak araçla ilgili duygu tam olarak orada değildi. Kendime güvenim yeterli değildi. O kadar özel değildi. Bu yıl ise gerçekten o duyguya ve güvene sahip olmayı umuyorum. Estonya'daki son rallide iyi bir test yaptık ve iyi bir sonuç aldık. Şimdi neler olacağını göreceğiz."

Kalle, "Bu rallinin ne anlama geldiğini biliyorum," diye devam ediyor. "Herkes gibi benim için de özel. Ama normalden daha fazla baskı hissetmiyorum. Bu sezon zaten bazı ralliler kazandık, bu yüzden kimseye kanıtlayacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Halkın desteği, harika bir şey ve onlar için bu ralliyi kazanmak istiyorum. Tabii ki takım için, ben ve Jonne için ve Finlandiya'daki insanlar için bu çok özel olurdu."

Lappi'yi Unutmayın

Rovanperä'nın Toyota'dan takım arkadaşı Esapekka Lappi, bu ralliyi kazanan Finli olarak hafta sonunun anlamını çok iyi biliyor. "Kendi evinde kazanmak çok güzel" diyor. "Tabii özel bir şey. Ama bu yıl bunu yapmak, Kalle'yi yenmek, bunu bilmiyorum. Bence Kalle şu anda rakipsiz."

Esapekka Lappi Finlandiya Rallisi'nin son Finli galibi © Janus Ree/Red Bull Content Pool

Yine başka bir Toyota sürücüsü Elfyn Evans ise farklı düşüncülere sahip. Evans, "Kalle'nin rakipsiz olduğunu düşünmüyorum" diyor. "Şu anda inanılmaz bir form yakaladı. Her yerde iyi performans gösteriyor, ancak Estonya'yı hatırlarsanız, son turda, bu yıl ona geçen yıla göre çok daha yakın bir yerde bitirdim. Ancak her ralli yeni macera ve geçen yıl Finlandiya Rallisi'ni kazanmış olmak, bu yılki ralli için bir şey ifade etmiyor. Finlandiya benim en sevdiğim rallilerden biri, tamamen duyguyla ilgili bir ralli. Bu duyguya sahipseniz her şey mümkün."