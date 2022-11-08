WRC Generations Hakkında Bilmen Gerekenler

Motor sporları dünyasının en heyecan verici branşlarından biri Dünya Ralli Şampiyonası . Kimi zaman kuru asfaltta, kimi zaman çamura dönüşen toprak zeminde, kimi zaman karlı ve buzlu yollarda sınırda gitmek hiç kolay değil. Ralli pilotlarının gözlerini bir an olsun yoldan ayırmadıkları ve pürdikkat yardımcı pilotlarını dinledikleri bu dünyaya dahil olmaya ne dersin? Evet, Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2022 sezonu sona eriyor ama oyuncular için sezon yeni başlıyor. KT Racing’in geliştirdiği son resmi lisanslı ralli oyunu WRC Generations hakkında bilmen gereken tüm bilgiler bu sayfada!

01 WRC Generations’ın sunduğu yenilikler neler?

Oyunun genel içeriğine ve oynanış dinamiklerine geçmeden önce KT Racing’in 2015 yılından beri geliştirdiği seride bu yıl ne gibi yenilikler sunduğuna bir bakalım. Öncelikle oyundaki en dikkat çekici başlık, Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2022 sezonundaki hibrit otomobiller in olduğu gibi oyuna aktarılmış olması. Yeni kurallar gereği hibrit motor kullanan Rally1 otomobillerini sürerken, oyunculara üç farklı motor haritasından birini seçme imkanı sunuluyor.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanperä ile Finlandiya turu © KT Racing/Nacon

Hibrit motorların dışında otomobil fiziklerinin daha gerçekçi hale getirilmesi, daha gerçekçi bir ralli tecrübesi sunuyor. Bu yeniliklere alışan oyuncuların kendilerine yakın yetenek seviyesindeki oyuncularla rekabete girebilmesi için yeni bir lig modu da hazırlanmış. Diğer oyuncularla rekabet etmek dışında paylaşımda bulunmak da mümkün. Şöyle ki oyuncular Livery Editor ile farklı otomobil kaplamaları hazırlayarak bunları birbirleriyle paylaşabiliyorlar.

02 WRC Generations oyun modları neler?

WRC Generations’ı hem tek başına hem de diğer oyuncularla oynayabileceğin birçok seçenek yer alıyor. Tek kişilik oyun seçenekleri Quickplay, Career, Season, Challenges, Training ve Test Area olarak sıralanırken, çoklu oyuncu seçenekleri arasında Leagues, Teams, Clubs, Multiplayer Lobby, Co-Driver ve Split Screen yer alıyor. Oyunun sürüş dinamiklerini öğrenmek isteyenlerin öncelikli adresi Training ve Test Area olmalı tabii ki.

Challenges, sürüş dinamiklerine alışan oyunculara gitgide zorlaşan görevler veriyor. Burada alınan madalyalar sayesinde açılmak üzere toplam 50 challenge yer alıyor. Quickplay kısmı takvimde yer alan ve almayan toplam 21 ralli nin farklı etaplarını tek tek koşma imkanı tanıyor. KT Racing’in bu yıl takvimde olmayan rallileri de oyuna katmış olması sayesinde yeni nesil otomobiller Türkiye Rallisi etaplarında sürülebiliyor.

Oyunu kokpit kamerasından oynamak keyifli olduğu kadar zor da © KT Racing/Nacon

Career ve Season başlangıç noktasında birbirine oldukça benziyor. Her iki moda başlarken bir pilot yaratıyor ve WRC3 Junior ya da WRC2 sınıfında yarışmaya başlıyoruz. WRC3 Junior’da tüm pilotlar aynı otomobili (Ford Fiesta Rally3) kullanırken, WRC2’de ise Ford Fiesta Rally2, Hyundai i20 N Rally2 ya da Volkswagen Polo GTI seçilebiliyor. Career modunda kendi kaplamamızın süslediği bir WRC2 otomobili sürme şansı da buluyoruz.

Uzun soluklu ve daha detaylı bir serüven için ilk tercih kariyer olacaktır tabii ki. Bu bölümde sadece direksiyon sallamıyor, bir ralli takımını tepeden tırnağa kontrol ediyoruz. En başta araştırma ve geliştirme departmanı sayesinde otomobil ve takım performansını artırmak gerekiyor. Kariyer bölümündeki diğer önemli başlık ise personel yönetimi ve bu bölümde farklı departmanlar için daha iyi takım elemanları işe alabiliyoruz.

Kariyer modunda zengin bir araştırma & geliştirme ağacı yer alıyor © KT Racing/Nacon

Çoklu oyuncu bölümündeki Leagues oyunculara günlük ve haftalık görevler veriyor. Teams’te bir takım yaratıp ya da bir takıma dahil olup Leagues için ekstra görevler alınabiliyor. En eğlenceli seçeneklerden biri ise geçen yıl olduğu gibi Co-Driver modu . İki oyuncu ile oynanan bu modda bir oyuncu hiçbir yol bilgisi olmadan otomobili sürerken, diğer oyuncu ise ekranda beliren yol notlarını okuyarak arkadaşına yardımcı oluyor.

03 WRC Generations'ın oynanışı nasıl?

WRC Generations en başta otomobil yarışı oyunlarına meraklı oyuncuların ilgisini çekecektir. Ne var ki günümüzde popüler olan birçok yarış oyunundan farklı mekaniklere sahip ve yer yer çok daha zorlayıcı bir yapım. Öncelikle oyunu dış kameradan oynamak yolun devamını görme açısından avantaj sağlasa da ralli otomobillerinin savrularak yol alması işleri epey zorlaştırıyor. Haliyle oyunu kokpit, kaput ya da tampon kamerasından oynamak nispeten daha kolay.

Oyundaki efsane otomobillerden Sébastien Ogier'nin Ford Fiesta WRC 2017'si © KT Racing/Nacon

Öte yandan ralli otomobillerinin zeminle teması F1 ya da GT otomobilleri seviyesinde olmadığından, ralli parkurları da yarış pistlerine göre daha değişken olduğundan sürüş sırasında hep tetikte olmak, yoğun şekilde yön ve hız değiştirmek gerekiyor. Haliyle oyunu klavye yerine gamepad ile oynamak çok daha ideal ancak direksiyon seti işleri daha da iyi bir seviyeye getirecektir. Ben direksiyon setim olmasına rağmen şimdilik gamepad ile yola devam ediyorum.

Oynanışı farklılaştıran öğelerden biri zemin ve hava şartları, diğeri kullanılan otomobil. Asfalt zemindeki rallilerde sürüş daha kolay olduğundan bir otomobilde uzmanlaşırken başlarda asfalt zemini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Toprak, ıslak, karlı ve buzlu etapları kusursuz geçmek elbette ki daha zor ancak bol bol pratik yaptıkça her şarta ayak uydurmak mümkün oluyor. Pratik yaptıkça hızın artacak ve hızın arttıkça da etap sürelerin kısalacak.

Sébastien Ogier ile Datça etabında tozu dumana katarken... © KT Racing/Nacon

WRC Generations’ın garajında günümüz otomobillerinin yanı sıra Legends ve Bonus kategorileri altında birçok efsanevi ralli otomobili yer alıyor. Alpine A110, Lancia Delta HF Integrale, Mitsubishi Lancer Evo V, Peugeot 206 WRC, Porsche 911 GT3 RS RGT, Subaru Impreza WRC, Toyota Celica Turbo, Toyota Corolla ve daha nicesi. Tahmin edileceği üzere otomobiller arasında sürüş ve performans farkı mevcut, bu nedenle farklı sürüş tecrübeleri yaşama şansı yakalanıyor.

04 WRC Generations’ın fiyatı nedir?

WRC Generations’ı oynamak için en hesaplı platform PC olarak görünüyor. Steam üzerinden satışta olan oyunun standart sürümü 172 TL ve Deluxe Edition sürümü 179,12 TL’den satışta. Konsol tarafında PS4/PS5 için standart sürüm fiyatı 399 TL ve Fully Loaded Edition sürümü 499 TL, Xbox One/Xbox Series X|S için standart sürüm fiyatı 550 TL ve Fully Loaded Edition sürümü 700 TL karşılığı satın alınabiliyor.

Kenya Rallisi'nde enfes manzaralar eşliğinde yol almanın keyfi bambaşka © KT Racing/Nacon

PC’deki Deluxe Edition ve konsollardaki Fully Loaded Edition sürümleri aynı ekstra içeriklere sahip. Bu sürümleri satın alan oyuncular Citroën C4 WRC 2010 ve Peugeot 206 WRC 2002 otomobillerinin yanı sıra Porsche 911 GT3 RS RGT için iki ekstra kaplamaya, oyundaki kaplama editörü için 36 adet ekstra materyale ve kariyer moduna daha kolay bir başlangıç yapmak için altı ekstra ekip kartına sahip oluyorlar.

05 WRC Generations sistem gereksinimleri neler?

Oyunun görsel kalitesi serinin hayranlarını tatmin edecek düzeyde ve geçen yıla göre bir miktar geliştirilmiş. Buna paralel olarak işlemci gereksinimi WRC 10 ile aynı olsa da ekran kartı gereksinimi bir tık artırılmış. Oyunu oynaman için ihtiyacın olan minimum ve önerilen sistem bileşenlerini aşağıda görebilirsin.

WRC Generations minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6300 işlemci

NVIDIA GeForce GT 1030 ya da AMD Radeon R7 360 ekran kartı

8 GB bellek

47 GB disk alanı

Windows 10 işletim sistemi

WRC Generations önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon RX Vega 64 ekran kartı

12 GB bellek

47 GB disk alanı

Windows 10 işletim sistemi