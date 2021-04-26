Hırvatistan Rallisi: Son Şampiyon Ogier Zirvede

WRC 'nin yepyeni duraklarından Hırvatistan Rallisi 'nin başkent Zagreb merkezli parkuru, baştan sona büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Hafta sonu tamamlandığında yüzü gülen isim ise Toyota sürücüsü Sébastien Ogier oldu.

Hırvatistan'da Ogier'e en fazla zorluk çıkaran sürücü, takım arkadaşı Elfyn Evans 'tan başkası değildi. Galli sürücü, 2021'deki ilk zaferi için kendine oldukça güvense de son şampiyon Ogier buna izin vermedi ve sadece 0,6 saniye farkla, kariyerinin 51. ralli zaferine imza attı.

Hırvatistan Rallisi'nin son gününden nefes kesen görüntüleri hemen aşağıda izleyebilirsin!

Hırvatistan Rallisi – Pazar Özeti

İlk etaba giderken küçük bir kaza da geçiren Ogier, galibiyetin ardından duygularını şöyle ifade etti: "Başından beri bir hız treni gibiydi. Kalle Rovanperä'nın ilk etapta kaza yaptığı yerde, biz de sadece iki santimetreyle kendimizi kurtarmıştık. Sonra bazı sorunlar da yaşadık ama bu şekilde gelip kazanmak, inanılmaz."

Elfyn Evans son ana kadar mücadele etti © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bir WRC ayağını saniyenin daha altında bir süre farkıyla kaybetmek Evans için acı bir tecrübe olsa da yeni bir his değil. 2017 yılında Arjantin Rallisi'nde de benzer bir senaryonun kaybedeni olan Evans, bu kez süre farkını azaltsa da arzuladığı zafere yine ulaşamadı.

Cuma ve cumartesi günkü etaplarda oldukça dengeli performanslar sergileyen Evans, pazar sabahı için de hayli umutluydu. Son etapta uzun süre Ogier'nin önünde kalmayı başaran Galli sürücü, son virajda aracını yolda tutmakta zorlanınca zirveyi rakibine bırakmak durumunda kaldı.

Thierry Neuville Hırvatistan'da podyumda © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Evans, "Her şey iyi görünüyordu, ancak son engelde takıldık," derken sözlerine şöyle devam etti: "Elbette, sonuç sadece son virajla ilgili değil. Böyle yakın bir mücadelede, yoldaki tutuşun değişken olduğu anlarda, belirli bir his ve öz güvene sahip olmalısınız. O konuda biraz eksik kaldık."

Hafta sonunun bir diğer etkili ismi ise Thierry Neuville 'di. i20 Coupe ile Hırvatistan Rallisi'ne harika bir başlangıç yapan Fransız sürücü, cumartesi günü yaptığı yanlış lastik seçiminin kurbanı oldu ve ralliyi Ogier ile Evans'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Güzel bir sürpriz: Adrien Fourmaux © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Neuville'in takım arkadaşı Ott Tänak Hırvatistan'da aradığını bulamayıp dördüncü sıraya razı olurken, rallinin sürprizi ise beşinciliği elde eden genç Fransız sürücü Adrien Fourmaux oldu. WRC 2021'de ralli severlerin sıradaki durağı Portekiz'in toprak yolları olacak.