WRC İspanya: Zaferin Adı Thierry Neuville

WRC 'de her an her şey değişebiliyor. Thierry Neuville cuma günü öğle saatlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Belçikalı sürücü, Tarragona yakınlarındaki Salou kentinde zafer için mücadele ediyor ancak aracının önden kayması nedeniyle virajlarda büyük sorunlar yaşıyordu.

Thierry Neuville İspanya Rallisi'nde © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Neuville, Salou parkurunda aracını döndürmek için zaman zaman el freninden yardım almak zorunda kalıyordu. Bu nedenle lastikleri de normalden çok daha fazla aşınıyordu. Radikal bir değişiklik gerekliydi. Hyundai ekibi bu değişikliği müthiş bir çabayla gerçekleştirdi ve Neuville'in aracını cumartesi gününe hazır hale getirdi.

Elfyn Evans'ın şampiyonluk şansı devam ediyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bundan sonrası Neuville'in yeteneklerine kalmıştı. O da üzerine düşeni yaptı. Dominant bir sürüşle rakiplerine karşı avantaj sağlayan sürücü bir sorunla daha karşılaşacaktı. Marş motorundaki arıza bir an keyifleri kaçırsa da i20 Coupe WRC tekrar çalıştırıldığında, sezonun ikinci galibiyetine doğru ilerlemesini hiçbir şey durduramayacaktı.

Neuville'i İspanya Rallisi'nde zafere taşıyan performansı hemen aşağıdan izleyebilirsin!

Thierry Neuville'in İspanya Zaferi

Neuville hafta sonu için şunları söyledi: "Son etaptan önce yaşadığımız marş motoru sorunu büyük bir stres yarattı. O sorunu yaşamasak daha rahat bir hafta sonu geçirebilirdik. Ama yine de kazandık. Zaman zaman çok zorlandığımız anlar oldu ancak bu zafer için gerçekten çok çalıştık."

Şampiyonluk mücadelesi

Sürücüler sıralamasında Elfyn Evans, şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor. İspanya'da ikinci olan Evans, genel klasmanda da ikinci. Sezonun sondan bir önceki rallisine gelirken, Sébastien Ogier'in büyük ölçüde sekizinci dünya şampiyonluğu unvanını elde edeceği düşünülüyordu. Ancak Evans farkı kapatarak işleri biraz daha eğlenceli hale getirdi.

Sébastien Ogier İspanya'da dördüncü oldu © Jaanus Ree /Red Bull Content Pool

Ogier aslında şampiyonluk ipini İspanya'da göğüslemeyi hedefliyordu. 14 WRC sezonu ve 167 start'ın ardından Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia gelecek ayki Monza Rallisi'nde ortaklıklarını sona erdirecekler. Ogier bu ortaklığa şampiyonluk mücadelesinin baskısından uzak bir şekilde veda etmek istiyordu ancak hesaplar tutmadı. Son anda Dani Sordo'ya kaptırdığı üçüncülük de ona pek yardımcı olmadı.