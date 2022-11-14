WRC Japonya'da Zaferin Adı Thierry Neuville

Sezon başına geri dönelim. Monte-Carlo Rallisi'nde Hyundai Motorsport takım sorumlularından Julien Moncet, WRC dünyasının en zorlu koltuklarından birinde oturuyordu. Koreli üreticinin tüm WRC operasyonundan sorumlu olan Moncet'in ilk deneyiminde üç Hyundai'den sadece biri bitişe ulaşabilmişti

Thierry Neuville Japonya'da harika bir zafer elde etti © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai'nin yeni nesil hibrit araç çağına hazırlanış esnasında yaşadığı zorluklar, sezona yaptıkları tatsız girişle belgelenmişti. Monte Carlo'da Moncet'ye 10 ay içinde Toyota'yı geçme şanslarının olup olmadığı sorulsa muhtemelen bir tebessümle karşılık verirdi. Ancak Toyota'nın evinde bir pazar günü Neuville, Hyundai ekibinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Neuville bunu nasıl başardı?

Bu, aslında sıkı çalışmanın ve bağlılığın bir zaferi. Hyundai'nin sezon ortasında araç üzerinde yaptığı çalışmalar, performans ve güvenilirlik sağlayarak Neuville'in şampiyonlara meydan okumasını sağladı. Japonya'daki başarı, Hyundai'nin bu sezonki beşinci, Neuville'in ise ikinci zaferi oldu.

Elfyn Evans şanssız bir hafta sonu geçirdi © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Nagoya'nın doğusundaki iki günlük kuru asfalt yarışı müthiş bir son günün önünü açtı. Pazar sabahı Neuville, Toyota'nın kalan son umudu Elfyn Evans'ın dört saniye önünde kalmayı başardı.

Her şey hazırdı. Neuville galibiyeti istiyordu. Rakibi ise Evans'tı. Şiddetli yağmur yaklaşırken, ikili birbirinden farklı lastik seçimleri yaptı. Toyota, kuru ve nemli üzerinde kumar oynarken, Hyundai ise ıslak seçeneği tercih etti.

Neuville zaferi kutluyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Evans yarışın sonunda duygularını şu şekilde ifade etti: "Olan çok şey vardı, bölüm oldukça meşguldü" dedi. "Neuville'in peşinden koştuk ama lastiğimiz patladı ve durup değiştirmek zorunda kaldık. Kazanmak istedik, elimizden gelenin en iyisini yaptık ve ne yazık ki olmadı."

Neuville ise stratejik bir avantaj yakaladıklarını söyledi ve ekledi: "Islak zemin lastikleri olmadan hiç şansımız olmazdı."

Podyumda bir Japon

Takamoto Katsuta kendi evinde podyumda © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Takemoto Katsuta kendi evinde podyuma çıkar Japon izleyicilere güzel bir hafta sonu yaşattı. Toyota'nın genç yıldızı, "Çok mutluyum, hislerimi anlatmak için doğru kelimeleri bulamıyorum" dedi. "Kendi evimizde bu kadar çok taraftarla bu sonucu elde ettiğimiz için takımdaki herkese teşekkür etmeliyim. Benim için bu çok özel bir sonuç.”

Takım patronu Jari-Matti Latvala ise Katsuta'nın başarısının kendilerini sevindirdiğini söyledi ve şunları ekledi:"Tabii ki evimizde kazanmak istedik ama Taka'nın sonucu en azından bizim için teselli oldu. Tüm Japon hayranlar için gurur dolu bir hafta sonu oldu.”