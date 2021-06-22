WRC, Afrika'ya Geri Dönüyor

Yaklaşık 20 yıldır Dünya Ralli Şampiyonası 'nda bir şeyler eksikti. Şimdi ise eksik olan parça geri döndü: Kenya Safari Rallisi.

En son 2002 yılında WRC takviminde yer alan Kenya Safari Rallisi, bu sezonun altıncı durağı olarak ralli severlerle buluşacak. 320 km'lik yollarda Elmenteita, Chui Lodge ve Kedong gibi isimler eski duyguları hareketlendirmeye yetiyor.

Aktif sürücülerden hiçbiri daha önce Kenya'da yarışmadı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Mücadele

Dört güne dağılan 18 etaplık mücadelede, perşembe günü süper özel etapla heyecan başlayacak. Cuma gününden itibaren ise Great Rift Valley ve Lake Naivasha'daki zorlu anlara sahne olacak. Son derece hızlı parkurların ve yer yer taşlı yolların sürücüleri ve teknik ekipleri bir hayli zorlayacağı aşikar.

Toyota takım yöneticisi Jari-Matti Latvala şunları söylüyor: "Aracın altında, diferansiyeller, motor ve süspansiyon gibi tüm bileşenleri kaplayan daha kalın korumalarla yola çıkacağız. Zor olacak ve hazır olmalıyız. Ek korumanın araçta daha fazla ağırlık anlamına geleceğini biliyoruz, ancak bunu göze almak durumundayız."

M-Sport'tan Adrien Fourmaux son WRC'nin Kenya'yı son ziyaretinde henüz 7 yaşındaydı. Elbette kendisi gibi bir Ford sürücüsü olan Colin McRae 'nin zaferini pek hatırlamıyor, ancak onunla aynı takımın tulumunu giymenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.

26 yaşındaki Fourmaux'nun yaklaşan ralli için düşünceleri şu şekilde: "Videolar izledim ve öndeki ekstra çubuklarla eski Ford Focus'u [RS WRC] görmek harikaydı. Belki o korumalara sahip olmayacağız, ancak eminim ki birkaç zürafa ve fil bize eşlik edecek. Etaplar gerçekten ilginç olacak ve elbette dikkatli olmamız gerekecek."

Kenya Rallisi yaklaşırken Sébastien Ogier liderliğini sürdürüyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hazırlık

Her yeni ralli gibi, bu rallide de keşif yapmak hayati önem taşıyor. Etapları iki kez turlayıp hız notları alma şansı, ekiplere onları neyin beklediğine dair bir fikir verir. Safari rallisi için ise bu haftanın keşfi başarının temeli olacak. Hatta hayatta kalmanın en önemli unsuru olacak. Fabrika sürücülerinden hiçbiri daha önce Kenya'da yarışmadı, önceki rallilerden üzerine çalışılabilecek hiçbir video yok ve FIA yönetmelikleri ekiplerin Avrupa dışında test yapmasını yasaklıyor. Dolayısıyla bu hafta, bilinmeyene doğru atılmış çok büyük bir adım olacak.

Elfyn Evans , "Doğru, bu hafta keşif çok önemli," diyor. " Etapların nasıl olacağını kestirmek gerçekten zor. Organizatörler yolların bazı dahili videolarını yaptılar, ancak çok yeterli değil. Sadece oraya vardığımızda gerçekten nasıl bir şey olacağını anlayabileceğiz. Manzara alıştığımızdan çok farklı. Keşif çok önemli."

Şampiyona lideri Sébastien Ogier ise hazırlıklarını stresten uzak bir şekilde evden tamamladı. Ogier, "Evimde ailemle vakit geçirdim. Bilgisayarda saatlerce video izleyen jenerasyondan değilim" dedi.