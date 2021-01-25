Monte Carlo'nun En İyisi Sébastien Ogier
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Son şampiyon Sébastien Ogier, WRC'de 2021 sezonuna da fırtına gibi başladı. Monte Carlo Rallisi'nde sekizinci zaferine ulaşan sürücü, bu alandaki rekorun da sahibi oldu.
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12 yıl önce Sébastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'ne ilk kez katıldı ve kazandı. Yıllar içinde belki bir çok şey değişti ancak Monte Carlo'da zafere ulaşan isim çoğunlukla aynı kaldı. Toyota Gazoo sürücüsü Ogier, geçen sezonki şampiyonluğun ardından WRC'nin yeni sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı.
Kar, buz, yağmur ve güneş... Monte Carlo Rallisi, her türlü doğa olayını bünyesinde birleştirmeyi başarırken bu koşulların altından kalkmak için sürücülerin fark yaratması gerekiyordu. Ogier de aynı fikirde olacak ki etkili rüzgar servis alanının altını üstüne getirdiğinde şunları söyledi: "Koşulların zorlaştığı anlar, fark yaratmak için en güzel anlardır."
Bence bir yıl daha yarışmak doğru bir karardı. Şu an neredeyse gözlerim doluyor
Rallinin başlarında fren sorunları ve patlayan lastik nedeniyle zaman kaybeden Ogier, pes etmeyerek takım arkadaşı Elfyn Evans'la arasındaki farkın açılmasına izin vermedi. Yarışın geri kalanında Evans'ın her hamlesine cevap vermeyi başaran son şampiyon, kontrolü bir an olsun elinden bırakmadı ve zirveye yerleşmeyi başardı.
Son etabın bitiş çizgisini geçtikten sonra görkemli zaferini kucaklayan Ogier'in yüzünde kocaman bir gülümseme belirirken yine tarihe geçtiğinin farkındaydı. Sevincini cömertçe yaşayan sürücü şunları söyledi: "Bence bir yıl daha yarışmak doğru bir karardı. Şu an neredeyse gözlerim doluyor"
Monte Carlo'daki heyecan verici mücadelede Elfyn Evans'ın ikinci sırayı almasıyla Toyota Gazoo takımı podyumun ilk iki sırasını kapatmış oldu. Sezonun ilk rallisinde, Thierry Neuville üçüncülüğü elde etmeyi başarırken, Kalle Rovanperä dördüncü, Dani Sordo ise beşinci sırada yer aldı.
Monte Carlo Rallisi'nde pazar günü heyecanını hemen aşağıdan tekrar izleyebilirsin.
Pazar Günü Özeti – Monte Carlo Rallisi