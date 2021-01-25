Monte Carlo'nun En İyisi Sébastien Ogier

12 yıl önce

, Monte Carlo Rallisi'ne ilk kez katıldı ve kazandı. Yıllar içinde belki bir çok şey değişti ancak Monte Carlo'da zafere ulaşan isim çoğunlukla aynı kaldı. Toyota Gazoo sürücüsü Ogier, geçen sezonki şampiyonluğun ardından

yeni sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı.