Sébastien Ogier kariyeri boyunca hiçbir zaman milimetrik hesaplara girişmedi. Hatta kariyerinin çoğunu rakiplerinin kilometrelerce önünde geçirdiğini söyleyebiliriz. Ralli Monza'da ise farkı yaratan şey çok daha küçük olacaktı. Bir beton şikanda felaketten belki de milimetrelerle sıyrıldı. Daha sonra efsane sürücü şampiyonluk düğümünü çözdü ve kariyerinin 8. WRC şampiyonluğuna ulaştı. Bundan daha güzel bir veda düşünülemezdi.

Sébastien Ogier 8. Kez WRC Şampiyonu

Doğru zaman

Sezonun son rallisine gelirken Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 17 puan önünde yer alıyordu. Galli sürücü Evans için daha önce yedi kez şampiyonluğa ulaşmış bir efsaneyi yakalamak son derece zorlu bir görevdi.

Pazar günü Ogier'nin beton şikanda yaşadığı korkutucu anlar az kalsın senaryoyu tamamen değiştirecekti. Ancak Ogier, bu zor durumu ucuz atlattı ve zafere ulaşmayı başardı.

Monza'da zafere doğru © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Geçen sezonun sonunda emekli olmayı düşünüyordum. Ancak doğru zaman değildi. Şimdi ise doğru zaman. Sébastien Ogier

Zaferin ardından Ogier şunları söyledi: "Hafta sonu boyunca sadece kendi yapabileceklerime odaklandım. Benim için bu haft sonu sadece şampiyonlukla ilgiliydi. Şu an ise özel bir an yaşıyorum." Fransız sürücü sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezonun sonunda emekli olmayı düşünüyordum. Ancak tüm dünyada yaşananlar nedeniyle garip bir sezon yaşandı ve emeklilik için doğru zaman bir değildi. Şimdi ise doğru zaman."

8. şampiyonluk

Ogier'nin WRC'deki sekizinci şampiyonluğu göründüğü kadar kolay gerçekleşmedi. Akropolis Rallisi'nin ardından 44 puanlık bir avantaj elde etmişti ancak Fransız sürücü o noktadan sonra bazı sorunlar yaşamaya başlamıştı.

"Yunanistan'daki ralliden sonra çok yorulmuştum," dedi Ogier. "Kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım bir motivasyon sorunu yaşamaya başladım. Zorlu bir süreçti. adrenaline ve baskının odaklanmama yardımcı olacağını umut ediyordum. Ve bu gerçekleşti."

Julien Ingrassia, Ogier'nin tüm zaferlerinde onun yanıbaşındaydı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

13 sezonluk WRC serüveninin yorgunluğu Ogier'i özellikle sezon ortasında oldukça etkiledi. Fransız sürücü Kenya Safari Rallisi'nde zafere ulaştıktan sonra ardından gelen beş rallide de iyi bir sonuç almayı başaramadı. Ancak baskıyı olumlu yönde kullanan efsane isim bu durumdan faydalanmayı başardı.

Veda

Ogier bu son gösterisiyle WRC'ye veda etti. Ancak onun için vedaların en duygusalı co-pilotu Julien Ingrassia ile olandı. İkili 15 yıldır birlikte yarışıyordu. Ogier'nin kariyerindeki 168 start'ın hepsinde yanında Ingrassia vardı.

Ogier, "Tahmin edebileceğiniz gibi, son derece duygusal anlar yaşıyoruz" dedi ve ekledi: "Birlikte başladığımızda, sahip olduğumuz şeyi elde etmeyi asla hayal edemezdik. İnanılmazdı. Birlikte çok çalıştık ve bitiş çizgisini geçtiğimizde çok duygusal anlar yaşadık."

Evans bir kez daha ikinci

Elfyn Evans dikiz aynasını pek kullanmıyor çünkü konu ne olursa olsun ardına baktığı pek söylenemez. Safari Rallisi'nde bir iki milimetre yandan gitse bir kayaya çarpıp yarış dışı kalmayabilirdi. Hırvatistan'da son virajı istediği gibi dönebilse puan avantajı yakalayabilirdi. Bir de Yunanistan'daki vites kutusu sorunu var...

Elfyn Evans son ana kadar Ogier'yi takipteydi © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

"Yunanistan'dan sonra şampiyonluk yarışı benim açımdan sona ermişti. Artık bu konuyu düşünmüyordum. Burada kazanmak güzel olurdu ama..." Evans kısa bir süre duraksadıktan sonra şöyle devam etti: Eğer sekiz kez dünya şampiyonu olmuş birine karşı mağlubiyeti kabul etmem gerekiyorsa o zaman bunu yapmalıyım. O tarihin en iyilerinden biri. Elbette hayal kırıklığına uğradım ancak gelecek sezon yeni bir sezon."