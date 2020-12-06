Sebastien Ogier 7. Kez WRC Şampiyonu

14 puan farkla sürücüler klasmanında Ogier'nin önünde ilk sırada yer alıyordu. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşması için Monza'nın karlı etaplarının sonunda elde edeceği dördüncülük onun için yeterli olacaktı.

WRC takviminin son yarışı öncesinde, Elfyn Evans 14 puan farkla sürücüler klasmanında Ogier'nin önünde ilk sırada yer alıyordu. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşması için Monza'nın karlı etaplarının sonunda elde edeceği dördüncülük onun için yeterli olacaktı.

WRC takviminin son yarışı öncesinde, Elfyn Evans 14 puan farkla sürücüler klasmanında Ogier'nin önünde ilk sırada yer alıyordu. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşması için Monza'nın karlı etaplarının sonunda elde edeceği dördüncülük onun için yeterli olacaktı.