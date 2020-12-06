Sebastien Ogier 7. Kez WRC Şampiyonu
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WRC'de sezonun son yarışı olan Monza Rallisi, nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Büyük heyecanın sonunda Sebastien Ogier kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
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WRC sezona Monza Rallisi ile nokta koyarken, Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve Sebastien Ogier arasındaki şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Pazar günü tamamlanan son etabın ardından ise Sebastien Ogier ve co-pilotu Julien Ingrassia zirvede yer aldı.
WRC takviminin son yarışı öncesinde, Elfyn Evans 14 puan farkla sürücüler klasmanında Ogier'nin önünde ilk sırada yer alıyordu. Kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşması için Monza'nın karlı etaplarının sonunda elde edeceği dördüncülük onun için yeterli olacaktı.
Diğer taraftan, ıslak ve çamurlu asfalt, tüm sürücülerin zorlu anlar yaşayacağının sinyalini veriyordu. İlk etabın en hızlısı Sebastien Ogier olurken, Thierry Neuville ikinci, Ott Tanak ise üçüncü oldu. Evans için işler daha ilk etapta sarpa sararken, spin atan Galli pilot etabı dördüncü sırada tamamladı.
Monza Rallisi'nin ikinci gününe kazalar damgasını vururken, elbette en dikkat çekici olay, Elfyn Evans'ın 11. etapta kaza yaparak etaba veda etmesi oldu. Böylelikle şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, rallinin liderliğini elinde bulunduran Sebastien Ogier avantajlı duruma geçti.
Pazar günü Elfyn Evans'ın güç etabıyla ralliye geri dönmesine rağmen yapabileceği çok fazla bir şey kalmamıştı. Rallinin lideri Ogier, son günü hata yapmadan tamamladı ve co-pilotu Julien Ingrassia'yla birlikte kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaştı. Monza Rallisi'nde geçen sezonun şampiyonu Ott Tanak ikinci sırayı elde ederken, Dani Sordo ise podyumun üçüncü sırasında kendine yer buldu.