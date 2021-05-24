Portekiz Rallisi: Zirvenin Sahibi Elfyn Evans

WRC bu hafta sonu Portekiz'deydi. Müthiş bir heyecana sahne olan rallide, Elfyn Evans 'ın etkileyici performansı zaferi de beraberinde getirdi.

Son etabın ardından Toyota Yaris'inden çıkan Elfyn Evans biraz tuhaf görünüyordu. Evet, Portekiz Rallisini kazanmıştı, ancak bu zaferin emin olamadığı bir yönü vardı. Bir dakika sonra Red Bull şapkasını başının üstüne çekti ve "Dört, değil mi?" diye sordu. Evans, doğru hatırlıyordu. Bu onun kariyerindeki dördüncü WRC ralli zaferiydi.

Portekiz Rallisi'nin son gününden nefes kesen görüntüleri hemen aşağıda izleyebilirsin!

Portekiz Rallisi – Pazar Özeti

Evans, Hırvatistan'da koşulan bir önceki WRC imtihanında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Hırvatistan'da Sébastien Ogier 'e son virajda kaybeden Evans, Portekiz'de ise gülen isim oldu. Bu kez Hyundai sürücüsü Dani Sordo 'yla amansız bir mücadeleye girişen Evans, İspanyol rakibini geride bırakmayı başardı.

Evans'a zaferi getiren Pazar günkü Felgueiras testiydi. Evans, etabın dokuz kilometresinin her birinde tam olarak bir saniye daha hızlıydı. Sonuçtan oldukça mutlu olduğunu belirten Evans, şunları ekledi: "Bu yeni bir yoldu, daha önce hiç gitmediğimiz bir yoldu ve o zaman derecemizi gördüğümde oldukça mutluydum."

Bu sefer olmayacaktı. Bir tane daha kaybetmeyecektim. Elfyn Evans

Dani Sordo toprak parkurlarda oldukça başarılı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bir Toyota sürücüsünün ilk üç sıradaki Hyundai'lerin dominasyonunu kırması Cuma günkü yedinci etaba kadar sürdü. O ana kadar Thierry Neuville hayli etkileyici bir performans gösteriyordu. Ancak Neuville, aracının sağ arka tarafına aldığı hasar nedeniyle yarıştan ayrılmak durumunda kaldı.

Thierry Neuville, Portekiz Rallisi'ne oldukça iyi başlamıştı © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Bir diğer Hyundai sürücüsü, Ott Tänak da yarışa veda edince, Hyundai'nin tek umudu olarak Dani Sordo kaldı. Bu noktadan sonra, Hyundai Motorsport takım patronu Andrea Adamo, Sordo'ya aracını zafer için mümkün olduğunca zorlaması talimatını verdi. Çünkü zaten iki aracı yarış dışı kalmıştı, üçüncüsünün de yarış dışı kalması riskini almaya da niyetliydi.

Sordo, pazar sabahı Evans'ın gösterdiği performansa yanıt veremezken, aracının yol tutuşunda yaşadığı sorunların ve yaptığı bazı hataların da etkisiyle arzu ettiği sonuca ulaşamadı. Evans zafere ulaşırken, Sordo ikinciliği elde etti. Şampiyona lideri Sebastien Ogier ise üçüncü sırada yer aldı.