Yeni Zelanda Rallisi İkonik Bİr Geri Dönüş İçin Gün Sayıyor

Belçika'nın güneydoğusundaki St. Vith köyüne, 27 yıl önceye gidelim. Gecenin bir yarısı, televizyonun büyüsüne kapılan yedi yaşındaki bir çocuk büyülenmiş bir şekilde ayakta duruyor.

Thierry Neuville , Colin McRae ile tanışıyor.

O günler Colin McRae 'in formunun zirvesinde olduğu dönemdi. McRae, 1995 Yeni Zelanda Rallisi'ni domine ediyordu. Ott Tänak 'a göre Yeni Zelanda yolları adeta ralli için yapılmış. McRae bu yolları ele geçirmişti. İkonik mavi ve sarı Subaru Impreza 555'in performansı hala Neuville'in zihninde canlanıyor.

"Yeni Zelanda Rallisi, çocukken hep gitmeyi, Colin McRae ve Carlos Sainz gibi adamları izlemeyi hayal ettiğim bir olaydı. Benim için WRC'deki en güzel manzaraya sahip ralli gibi görünüyordu."

Yeni Zelanda Rallisi © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Bu durum gayet anlaşılabilir. WRC sezonunun en doğayla iç içe olan rallisi. Unutmayalım bu rallide, Peter Jackson 'ın Orta Dünya hikayesini beyaz perdeye taşımak istediğinde hayal gücünü besleyen tarlalardan, ormanlardan ve tarım arazilerinden geçiyoruz.

2010 yılında Yeni Zelanda Rallisi'ni kazanan Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala , "Dürüst olmak gerekirse, burası rekabet etmek için harika bir yer" diyor. "Ben bir Fin'im ve ülkemdeki yollarımızı sevdiğimi bildiğinizden eminim. Onlar dünyanın en iyilerinden. Ancak Yeni Zelanda en iyi yollara sahip. Virajdan viraja, sanki araçla dan ediyormuşsunuz gibi."

Yeni Zelanda en iyi yollara sahip Jari-Matti Latvala

Kim kazanır?

Hyundai sürücüsü Neuville, Tänak ve Toyota'nın geri dönen yıldızı Sébastien Ogier daha önce Yeni Zelanda'da yarışmış isimler. Ancak bu 10 yıl önceydi. Yeni Zelanda Rallisi genel kaideye göre takvimin en hızlı çakıllı parkuru olarak görülüyor. Dolayısıyla agresif bir sürüşe gayet uygun. Zamanında McRae'in burada çok başarılı olması da bunu kanıtlıyor.

Tüm gözler doğal olarak Kalle Rovanperä'nın üzerinde olacak. 21 yaşındaki pilot ilk şampiyonluğunu ilan etmek için sabırsızlanıyor. Öte yandan, son altı yarışın dördünü kazanan Hyundai'ler bu hafta sonu bir hayli iddialı olacak. Neuville, Tänak ve Oliver Solberg zafere ulaşabilecek isimler arasında yer alıyor.

Elfyn Evans 'ın son zaferinin üzerinden uzun bir süre geçti. Bu hafta sonu, arzu ettiği başarıyı sağlayabilirse, 12 ay sonra ilk kez podyumun zirvesinde yer alabilir. M-Sport Ford’dan Craig Breen de bu meşhur yollara bir an önce çıkmak için gün sayıyor.

"Bu etaplarda yarışmayı bekleyen koca bir nesil sürücü var. Şimdi zamanı geldi."