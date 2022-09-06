WRC Pilotları Yunanistan'ın Çakıllı Yollarında

Yumurta kabuklarının üzerinde yarışmak gibi. WRC Akropolis Rallisi'nde mesai yapacak olan ekipleri bekleyen durum bu. 1951 yılında, ralli araçları Yunanistan'ı ilk kez ziyaret ederken her şey çok daha farklıydı. Fakat yollar aynıydı. Zorlu, çakıllı yollar pilotlar için bir mayın tarlası gibi ve her an bir sürprizle karşılaşılmasına neden olabilir.

Akropolis Rallisi zorlu koşullarıyla meşhur © Jaanus Ree/ Red Bull Content Pool

Stadyum turu

2004 yılında Atina'ya gelen olimpiyatlardan tam bir yıl sonra Olimpiyat Stadı'nın yeni ziyaretçileri vardı. Ralli araçları stadyumda kurulan özel izleyici alanının önünden geçmiş ve izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşatmıştı. Uzun yıllar sonra WRC araçları yine bir stadyum turuna çıkacak ve WRC'nin çakıllı yollarla özdeşleşmiş bu durağına başka bir renk katacak.

Taşlı yollarda son sürat

Dokuz kez dünya şampiyonu Sébastien Loeb, Akropolis Rallisi'ni kazanmak hakkında bir şeyler biliyor. Yunanistan'ın takvimden uzak kaldığı sekiz yıllık süre öncesinde, Fransız sürücü üç kez mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

"Bu rallide, tüm WRC rallilerinde olduğu gibi, yavaş gitmek için vaktiniz olmuyor," diyor M-Sport Ford sürücüsü ve şunları ekliyor: "Bazı organizasyonlarda, örneğin Dakar gibi, bazı zorlu yerlerde gaza basmak için biraz temkinli olmanız gerekebiliyor. Kendinizden o kadar emin değilseniz, acele etmeyip ve bir sonraki bölümde daha fazla zorlamak daha mantıklı oluyor."

Yunanistan yollarında büyük taşlar nedeniyle dikkatli olmak gerekiyor © Jananus Ree/Red Bull Content Pool Yunanistan'da taşlar bazen bir futbol topundan daha büyük olabiliyor

"Akropolis için ise tıpkı Kenya Safari Rallisi'ndeki gibi, kazanmak istiyorsanız gazı sabit tutmalısınız. Tabii ki, bazı zamanlarda biraz şansa ihtiyacınız oluyor. Böylesine çakıllı, taşlı yollarda -ki Yunanistan'da taşlar bazen gerçekten bir futbol topundan daha büyük olabiliyor– sadece işlerin yolunda gitmesini umut ediyorsunuz."

Eğer Rovanperä burada tekrar kazanırsa...

Şampiyona lideri Kalle Rovanperä geçen sezon Yunanistan'da zafere ulaşmıştı. Gelecek hafta benzer bir sonuç onu ilk şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştıracak. Finli sürücü Akropolis'te zafere ulaşması halinde rakiplerinin performansına göre şampiyonluğu garantileme ihtimaline sahip. Ancak onun ayakları yere sağmam basıyor. "Kazanılana kadar hiçbir şey kazanılmış sayılmaz," diyor ve ekliyor "Henüz hiçbir şey kazanılmış değil." Kulağa mantıklı geliyor.

Rovanperä, Yunanistan'da tekrar kazanmanın formülünü arıyor © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Tänak'ın ise aklında tek bir şey var, elinden gelenin en iyisini yapmak. i20 N Rally1 güvenilir kalabilir ise, Estonyalı sürücünün o zaman bir şansı olabilir. ancak unutmamak gerekir ki hiç bir ralli parkuru Akropolis gibi kusurları arayıp, bulup ve cezalandırmaz.