WRC Pilotları Yunanistan'ın Çakıllı Yollarında

Yumurta kabuklarının üzerinde yarışmak gibi.

Akropolis Rallisi'nde mesai yapacak olan ekipleri bekleyen durum bu. 1951 yılında, ralli araçları Yunanistan'ı ilk kez ziyaret ederken her şey çok daha farklıydı. Fakat yollar aynıydı. Zorlu, çakıllı yollar pilotlar için bir mayın tarlası gibi ve her an bir sürprizle karşılaşılmasına neden olabilir.