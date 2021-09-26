Toprak Razgatlıoğlu'ndan Jerez'de Çifte Zafer

Dünya Superbike Şampiyonası 'nda 2021 sezonunun 10. ayağı İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirildi. Hafta sonuna harika bir başlangıç yapan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , önce sıralama turlarında ilk sırayı aldı, sonra da pazar günü yapılan iki yarıştan da zaferle ayrılmayı başardı.

Toprak, sıralama turlarında 1.38.512'lik derecesiyle ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Bu aynı zamanda Toprak'ın bu sezonki ilk pol pozisyonu oldu. Alex Lowes ikinci sırada start alma hakkını elde ederken, ilk çizgi Toprak'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Jonathan Rea ile tamamlandı.

İlk yarış - Pazar (12:00)

Start'la birlikte Jonathan Rea, ikinci sıradaki Alex Lowes'u geride bırakmayı başardı ve Toprak'ın ardında yerini aldı. Toprak gayet iyi bir start almasına rağmen ilk turun sonunda Rea'nın gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Andrea Locatelli üçüncü sıraya yükselirken, tecrübeli isimlerden Scott Redding de start aldığı dördüncü sırayı kimseye kaptırmadı. İkinci sıradan start alan Lowes, iki tur sonunda ilk 10'un dışında kaldı. Beşinci sırada yarışa başlayan Michael Ruben Rinaldi ise üst sıraları zorlarken yaptığı hata sonucu yarış dışı kaldı.

Yarışın ilk yarısında Toprak sabırla rakibinin açığını ararken altıncı tur içinde Toprak ve Rea'nın arasında ufak bir temas yaşandı. Bitime yedi tur kala ise Toprak bu kez hamlesini yaptı ve Rea'yı geride bırakarak liderliği geri almayı başardı.

Yarışın geri kalanında rakibiyle arasındaki farkı yavaş yavaş açmaya çalışan Toprak, Rea'nın direnciyle karşılaşsa da Jerez'de zafere ulaşmayı başardı. Rea ikinci sırayı elde ederken, son anlarda Locatelli'yi geride bırakan Redding ise üçüncü oldu.

İkinci Yarış - Pazar (15:00)

Toprak günün ikinci yarışına da ilk sırada başladı. Start'la birlikte nefes kesen bir mücadele başlarken, Toprak yerini korumayı başardı. Rea kısa bir süreliğine liderliğe yükselse de Toprak tekrar zirveyi ele geçirdi.

İyi start alan isimlerden Rinaldi , ilk tur devam ederken Rea'yı geride bırakarak ikinciliği sıraya yükseldi. İkinci turda ise bu kez Redding, Rea'yı geride bıraktı ve Rea dördüncülüğe kadar geriledi.

Beşinci turda, 13 virajda Rinaldi'nin hatasını değerlendiren Redding ikinciliğe yükselirken, bu ikilinin mücadelesi Toprak için avantaj yarattı. Altıncı turda Rea, Locatelli'nin de arkasına düşerken, aynı tur içinde Alvaro Bautista 'ya da geçilerek altıncı sıraya geriledi.

Yarışın ikinci yarısında Redding, Toprak'ın üzerinde baskı kurmak için büyük bir çaba gösterdi. İki pilotun arasındaki fark hayli az olsa da Toprak uzun süre rakibine atak imkanı vermedi. Üçüncülük mücadelesinin kaybeden ismi ise Rinaldi oldu. Rinaldi önce Locatelli'ye, sonra Bautista'ya, en son da Rea'ya geçildi ve altıncılığa kadar geriledi.

Bitime dört tur kala Redding baskısına cevap aldı ve Toprak'ı geçerek ilk sıraya yükseldi. Bir tur sonra ise Toprak müthiş bir hamleyle liderliği tekrar yakaladı. Eş zamanlı olarak üçüncü sırada da değişiklik yaşandı ve Bautista, Locatelliyi geride bırakarak podyumun son basamağına tutundu.

Toprak yarışın geri kalanında liderliğini korudu ve Jerez'de yapılan ikinci yarışta da zafere ulaştı. Redding ikinci olurken, Bautista üçüncü sırayı elde etti. Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli dördüncü sırayı alırken Toprak'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Rea ise beşinci oldu.

Hafta sonunu toplam 50 puanla kapatan Toprak, ilk sırada yer aldığı pilotlar sıralamasında Rea ile arasındaki farkı 20 puan 'a çıkarmayı başardı.

Supersport

Dünya Supersport Şampiyonası 'ndaki temsilcimiz Can Öncü , Jerez pistindeki yarışa dokuzuncu sırada başlamasına rağmen damalı bayrağı altıncı sırada geçti ve başarılı performansıyla beğeni topladı. özellikle son dönemde peş peşe elde ettiği iyi sonuçlarla dikkat çeken temsilcimiz, bu yarışta elde ettiği sonuçla şampiyonadaki toplam puanını 113'e çıkarmayı başardı.