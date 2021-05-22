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Toprak Razgatlıoğlu Sezona Podyum Yaparak Başladı!
Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu Aragon'daki ilk yarışta harika bir performans göstererek üçüncülüğü alırken ikinci yarışı ise altıncı sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk durağı bu hafta sonu Aragon'du.
Aragon'daki ikinci yarışa altıncı sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, start ile birlikte dördüncü sıraya yükseldi. Bu sırada Chaz Davies'in yarış dışı kalması ile yarışta dengeler değişti ve Toprak kendisine beşinci sırada yer buldu.
İlk 3 tur geride kalırken Toprak önündeki van der Mark'ı geçerek dördüncü sıraya yerleşti. İlk sırada ise dün olduğu gibi yine Jonathan Rea bulunuyordu. Rea ile Gerloff arasında yaşanan kazanın ardından ise Toprak bitime 15 tur kala bir anda liderliğe yükseldi.
Toprak arkasındaki Lowes ve van der Mark'a karşı pozisyonunu korumaya çalışırken ise Jonathan Rea dördüncü sırada yarışa geri döndü. Hızını artıran Scott Redding ve van der Mark Toprak'ı heride bırakmayı başarırken, Toprak üçüncülük için Alex Lowes ve Jonathan Rea ile çekişiyordu.
Bitime 10 tur kala Toprak, Rea ve Lowes'un hemen arkasında dördüncü sırada bulunuyordu. 3-4-5 ve 6. sıranın birbirine çok yakın seyrettiği bu bölümde Toprak altıncı sıraya geriledi. Bitime beş tur kala ilk sırada Redding, ikinci sırada Rea podyumun son basamağında ise van der Mark bulunuyordu.
Yarışın sonunda kazanan Scott Redding olurken, Jonathan Rea ikinci Alex Lowes ise üçüncü oldu. PATA Yamaha adına yarışan temsilcimiz Toprak ise altıncı sırada yarışı tamamlayarak değerli puanlar ile Aragon'dan ayrıldı.
Toprak Birinci Yarışta Üçüncülüğü Aldı
Şampiyonada ülkemizi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışa onuncu sıradan başladı. Superbike'ta bu yıl dördüncü sezonuna giren Toprak, yarışın başlaması ile birlikte tecrübesini konuşturdu ve beş sıra birden yükselerek 5. sıraya yükseldi.
Yarışın ilk turları ilk sıradan başlayan Jonathan Rea'in liderliği ile geçilirken ikinci sırada Alex Lowes, üçüncü sırada ise Scott Redding bulunuyordu. Toprak ise Chaz Davies ile beşincilik mücadelesi veriyordu.
Performansını her tur daha da yükselten Toprak, ilk 3 tur geride kalırken Chaz Davies'i geride bırakıp dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. PATA Yamaha adına yarışan temsilcimiz bu kez Scott Redding ile podyum mücadelesine girdi. Çok geçmeden Redding'i de geri bırakan Toprak, üçüncülüğü alarak 4 turda yedi sıra birden yükselmiş oldu.
Yarışın bitimine 10 tur kala önündeki Alex Lowes ve Jonathan Rea'in peşine düşen Toprak her geçen tur hızını artırarak bu ikiliye yaklaşıyordu. Bitime sekiz tur kala ikinci sıradaki Lowes'u yakalayan Toprak atak için uygun anı beklemeye başladı. Attığı her tur Lowes'dan daha hızlı olan Toprak sonunda Lowes'u da geride bırakıp bu kez liderlik için Jonathan Rea'in peşine düştü.
Bitime beş tur kala Toprak nefes kesen bir podyum mücadelesinin içindeydi. Bir yandan Rea'e yaklaşırken diğer yandan arkasındaki Lowes ve Davies'e karşı yerini korumaya çalışan Toprak harika bir sürüş ile yerini korumayı başarıyordu.
Yarışın sonuna üç tur kala Lowes ile inanılmaz bir ikincilik mücadelesine giren Toprak muhteşem bir savunma sürüşü ile yerini uzun süre kaptırmadı. iki tur kala üçüncülüğe gerilese de mücadeleyi bırakmayan Toprak, Lowes'u zorlamayı sürdürdü.
Son turda ikincilik için tekrar ataklar yapan Toprak, bitiş çizgisinde Lowes'un geçişine engel olamadı ve yarışı üçüncü sırada bitrdi. Muhteşem bir performans ile 10. sıradan başlayıp podyumda yarışı bitiren temsilcimiz bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını gösterdi. Yarışta kazanan ise son şampiyon Jonathan Rea oldu
Can Öncü Sezona Puanlarla Başladı
Red Bull sporcusu Can Öncü, organizasyondaki ikinci yılının ilk yarışına Aragon’da çıktı ve yarışa 16. sırada başladı. Start ile birlikte üç sıra birden yükselen Can Öncü, ilerleyen turlarda üç sıra daha yükselerek yarışı 10. sırada tamamladı. Yarışın galibi ise Güney Afrikalı Steven Odendaal oldu.
İlk gün yapılan yarışı 10. sırada tamamlayarak 6 puanın sahibi olan Can Öncü, ikinci gün yapılan yarışa ise 15. sırada başladı. Şahane bir start alan Can Öncü yarışın hemen başında sekizinci sıraya kadar yükseldi ancak ilerleyen turlarda temposunu koruyamadı ve yarışı 14. sırada tamamladı. Yarışın galibi ise bir kez daha Güney Afrikalı Steven Odendaal oldu.