Toprak Razgatlıoğlu Sezona Podyum Yaparak Başladı!

İlk gün yapılan yarışı 10. sırada tamamlayarak 6 puanın sahibi olan Can Öncü, ikinci gün yapılan yarışa ise 15. sırada başladı. Şahane bir start alan Can Öncü yarışın hemen başında sekizinci sıraya kadar yükseldi ancak ilerleyen turlarda temposunu koruyamadı ve yarışı 14. sırada tamamladı. Yarışın galibi ise bir kez daha Güney Afrikalı Steven Odendaal oldu.