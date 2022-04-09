Toprak Razgatlıoğlu Sezona Podyumla Başladı

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hızlı başladı. Sezonun ilk yarışında Aragon'da piste çıkan Toprak, sıralama turlarında yaptığı tur zamanı ile hem pole pozisyonunun hem de pist tarihi tur rekorunun sahibi oldu. Toprak ilk yarışı ise üçüncü sırada tamamladı.

Superbike, 1. Yarış, 9 Nisan

Cumartesi öğle saatlerinde gerçekleşen sıralama turları büyük çekişmeye sahne olurken, bitime bir dakika kala Alvaro Bautista'da olan pole pozisyonunu attığı 1:48.267'lik turla Toprak Razgatlıoğlu ele geçirdi. Bu tur aynı zamanda Aragon pisti tarihinin en hızlı turu olarak kayıtlara geçti.

18 turluk yarışın start'ı ile birlikte ilk viraja Alvaro Bautista önde girerken dışarıdan cesur bir atak yapan Toprak liderliği geri aldı . Bu ikilinin mücadelesine Jonathan Rea katılınca seyirciler şahane bir ilk tur izlediler. Turu Rea lider geçse de ilk viraj sonunda Toprak bir kez daha liderliğe yükselmeyi başardı.

Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken üçlü arasındaki yakın mücadele tüm heyecanıyla sürüyordu. Sıralama Rea, Bautista ve Toprak şeklinde devam ederken Michael Ruben Rinaldi de üçlü arasındaki rekabetten faydalanıp ön gruba yaklaşmaya başladı. Bu sırada motosikletinden düşen Alex Lowes yarış dışı kalan ilk isim oldu .

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Turlar ilerledikçe Rea ile Bautista arasında liderlik için büyük bir çekişme ve zaman zaman geçişler yaşandı. Toprak ise bu ikiliyi yakından takip ederek hamle yapma hakkını son turlara saklıyor gibiydi. Son altı tura girilirken lider Rea ile üçüncü sırada yer alan Toprak arasındaki süre farkı bir saniye civarında seyrediyordu.

Son turlarda Rea ve Bautista arayı açarak liderlik mücadelesini sürdürdü. Toprak'ın bu ikili ile arasındaki fark üç saniyenin üstüne çıktı. Yarışın son turuna lider giren Rea, son virajlarda tekerlek tekerleğe süren mücadele sonunda yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı. Toprak ise sezonun ilk yarışından podyumla ayrıldı .

İlk turlarda daha iyi hissediyordum. Yarışın ilk yarısı geride kaldığında ön lastikte ciddi performans kaybı yaşadım ama elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştım. Toprak Razgatlıoğlu

Supersport, 1. Yarış, 9 Nisan

Dünya Supersport Şampiyonası 'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında 1:53.128'lik süreye imza atarak üçüncü sırada kendine yer buldu. Seansın en hızlı ismi İtalyan sürücü Lorenzo Baldassarri olurken, onu geçen yılın şampiyonu İsviçreli sürücü Dominique Aegerter takip etti.

15 tur üzerinden koşulan yarışta iyi start alan Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Can ilk viraja gelmeden ikinci sıraya yükseldi . Yarışa ikinci sıradan başlayan Aegerter de aldığı iyi start ile liderliğe yükselirken, bu ikiliye Baldassari’nin katılmasıyla beraber oldukça yakın bir liderlik mücadelesi yaşanmaya başladı.

Can Öncü © WorldSBK

Yarışın ilk yarısı geride kalırken o ana kadar lider giden Can’ı geride bırakan Baldassari liderliğe yükseldi. Bu değişikliğin hemen ardından aynı turda Aegerter de ikinci sıraya yükseldi ve böylece Can üçüncü sırada yer aldı . Bu noktadan sonra Baldassari ile Aegerter ikilisi tempoyu artırarak birincilik mücadelesi vermeye başladı.

Son sektörde düşme tehlikesi yaşayan Baldassari yarışı lider tamamladı ve Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarışından zaferle ayrılmayı başardı. Aynı virajda sendeleyen Aegerter son çizgiyi ikinci geçerken, son turlarda ön grupla arasındaki fark bir saniyeye kadar düşen Can ilk yarışta podyumda yer almayı başardı.

İlk yarışta podyum benim için çok iyi. Kesinlikle daha iyi yarışabilirdim, bazı hatalar yaptım ama yarın bu hataları yapmayıp kazanmaya çalışacağım. Can Öncü

Supersport, 2. Yarış, 10 Nisan

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağının koşulduğu Aragon'da ikinci yarış pazar günü koşuldu. 15 turluk yarışa üçüncü sıradan başlayan Red Bull sporcusu Can Öncü , önündeki rakipleriyle benzer bir kalkış performansı sergileyerek yerini kordu . Yarışa ikinci sıradan başlayan Dominic Aegerter ise çabucak liderliğe yükseldi.

İlk turlarda öndeki üçlü sadece yarım saniye içinde birbirini takip ediyordu. Beşinci turda Baldassari liderliğe yükselirken Can da öndeki ikiliye iyice yaklaştı ve liderlik mücadelesine dahil oldu. Yarışın orta noktası geçildiğinde üçüncü sıradaki Can ile önündeki Aegerter arasındaki fark yarım saniye civarındaydı.

Can Öncü © WorldSBK

Bitime altı tur kala ilk virajda dengesini kaybedip motosikletinden düşen Maximilian Kofler yarışa veda etti. Bir sonraki turun ilk virajında atağını yapan Aegerter yarış liderliğine yükseldi. 12. turda Leonardo Taccini yarışa veda eden bir diğer isim olurken, Can’ın yarıştaki üçüncülüğü devam ediyordu .

Can son turda rahat bir şekilde üçüncülüğünü sürdürürken motosikletinde yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarıştan çekildi. Bu sırada müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı ve Baldassari’yi geride bırakan Aegerter zafere ulaştı. Podyumun son basamağında ise yaptığı atakla Glenn van Straalen'i geçen Nicolo Bulega yer aldı.