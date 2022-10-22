© Kawasaki Puccetti Racing
SUPERBIKE
Can Öncü Arjantin'de Önemli Puanlar Topladı
Superbike heyecanı Arjantin'de sürüyor. Hafta sonunun ilk yarışları koşulurken, Supersport'taki temsilcimiz Red Bull sporcusu Can Öncü etkileyici bir yarış performansı göstererek dördüncü sırayı aldı.
WSBK sürücüleri sezonun 10. yarış hafta sonu için Güney Amerika'ya uzandı ve tüm gözler Arjantin'deki San Juan Villicum pistine çevrildi. Supersport kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu Can Öncü, dokuz sıra birden tırmandığı yarışta dördüncü sırayı elde etti ve üçüncü sırada yer aldığı şampiyonada değerli puanlar topladı.
Superbike'taki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise pol pozisyonda başladığı ilk yarışta yaşadığı talihsizlik nedeniyle arzu ettiği sıralamanın uzağında kaldı.
Supersport 1. Yarış - Cumartesi
Supersport kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü, Arjantin'deki sıralama turlarının ardından 14. sırada kendine yer buldu. Fakat yarış başladıktan sonra göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Can, birçok rakibini geride bırakmayı başardı.
Şampiyona lideri Dominique Aegerter sıralama turlarında ilk sırayı alırken, Federico Caricasulo ikinci, Raffaele De Rosa ise üçüncü cepte yer aldı. Start'la birlikte Can yükselişine başlarken, ilk üç turun ardından dokuzuncu sıraya kadar tırmandı. İlk turlarda Caricasulo liderliği elinde bulundururken, De Rosa ikinci, Aegerter ise üçüncü sıradaydı.
Beşinci turda De Rosa, Caricasulo'yu geride bırakmayı başardı. Aegerter ise Manzi'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Yedinci turda, Aegerter tekrar üçüncülüğe yükselirken, Can da sekizinci sıraya çıktı. Bitime altı tur kala Can, dördüncü sıraya kadar yükseldi.
Bitime üç tur kala Aegerter, Caricasulo'yu geride bırakıp ikinciliğe yükseldi ve De Rosa'nın peşine takıldı. Son turda De Rosa'yı da geçmeyi başaran Aegerter zafere ulaştı. Caricasulo üçüncü sırada yer alarak podyumu tamamlarken, Can ise 13. sıradan başladığı yarışı dördüncü tamamlayarak yarışın en çok geçiş yapan ismi oldu.