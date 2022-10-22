Can Öncü Arjantin'de Önemli Puanlar Topladı

, dokuz sıra birden tırmandığı yarışta dördüncü sırayı elde etti ve üçüncü sırada yer aldığı şampiyonada değerli puanlar topladı.

WSBK sürücüleri sezonun 10. yarış hafta sonu için Güney Amerika'ya uzandı ve tüm gözler Arjantin'deki San Juan Villicum pistine çevrildi. Supersport kategorisinde yarışan Red Bull sporcusu

Supersport kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , Arjantin'deki sıralama turlarının ardından 14. sırada kendine yer buldu. Fakat yarış başladıktan sonra göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Can, birçok rakibini geride bırakmayı başardı.

Supersport kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , Arjantin'deki sıralama turlarının ardından 14. sırada kendine yer buldu. Fakat yarış başladıktan sonra göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Can, birçok rakibini geride bırakmayı başardı.

ise üçüncü cepte yer aldı. Start'la birlikte Can yükselişine başlarken, ilk üç turun ardından dokuzuncu sıraya kadar tırmandı. İlk turlarda Caricasulo liderliği elinde bulundururken, De Rosa ikinci, Aegerter ise üçüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Dominique Aegerter sıralama turlarında ilk sırayı alırken, Federico Caricasulo ikinci, Raffaele De Rosa ise üçüncü cepte yer aldı. Start'la birlikte Can yükselişine başlarken, ilk üç turun ardından dokuzuncu sıraya kadar tırmandı. İlk turlarda Caricasulo liderliği elinde bulundururken, De Rosa ikinci, Aegerter ise üçüncü sıradaydı.

Şampiyona lideri Dominique Aegerter sıralama turlarında ilk sırayı alırken, Federico Caricasulo ikinci, Raffaele De Rosa ise üçüncü cepte yer aldı. Start'la birlikte Can yükselişine başlarken, ilk üç turun ardından dokuzuncu sıraya kadar tırmandı. İlk turlarda Caricasulo liderliği elinde bulundururken, De Rosa ikinci, Aegerter ise üçüncü sıradaydı.

Beşinci turda De Rosa, Caricasulo'yu geride bırakmayı başardı. Aegerter ise Manzi'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Yedinci turda, Aegerter tekrar üçüncülüğe yükselirken, Can da sekizinci sıraya çıktı. Bitime altı tur kala Can, dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Beşinci turda De Rosa, Caricasulo'yu geride bırakmayı başardı. Aegerter ise Manzi'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Yedinci turda, Aegerter tekrar üçüncülüğe yükselirken, Can da sekizinci sıraya çıktı. Bitime altı tur kala Can, dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Beşinci turda De Rosa, Caricasulo'yu geride bırakmayı başardı. Aegerter ise Manzi'ye geçilerek dördüncü sıraya geriledi. Yedinci turda, Aegerter tekrar üçüncülüğe yükselirken, Can da sekizinci sıraya çıktı. Bitime altı tur kala Can, dördüncü sıraya kadar yükseldi.