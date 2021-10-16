Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de Ardına Bile Bakmadı!

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağına ev sahipliği yapan Arjantin'de şampiyonluk için piste çıktı ve cumartesi günkü yarışta zafere ulaşarak puan farkını 29'a çıkarmayı başardı.

İlk Yarış (16 Ekim 21:00)

Yarışın grid'inin belirleneceği Superpole'de en hızlı tura 1:37.617 ile Scott Redding imza atarken, Toprak Razgatlıoğlu ise rakibinin sadece 0.183 saniye gerisinde yer aldı. İlk çizginin son ismi ise Axel Bassani oldu.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber mükemmel start alan Toprak Razgatlıoğlu ilk viraja lider girdi. Aynı virajda motosikletinden düşen Scott Redding son sıraya gerilerken, Jonathan Rea ise ikinci sıraya kadar yükseldi.

Yarışın ilk turlarında Toprak ile Rea arasındaki fark iki saniyenin üstüne kadar çıktı. Bu ikilinin arkasında sırasıyla Axel Bassani, Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli yer aldı.

21 turluk yarışın ortası geçilirken Toprak temposunu koruyarak farkı üç saniyenin üstüne çıkardı. Rea'in ısrarlı takibi sürerken yarışın ilk virajında motosikletinden düşen Scott Redding 14. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Son beş tura girilirken Toprak aradaki farkı açmayı sürdürdü. Toprak'ın kusursuz performansına karşılık veremeyen Rea de ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise yedinci sıraya kadar geriledi.

Arjantin'deki ilk yarış gününde doğum gününü kutlayan Toprak, ilk virajda aldığı liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve Rea ile arasındaki farkı 29'a çıkardı. Podyumun diğer basamaklarında ise Rea ve Rinaldi yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası

Can Öncü sezonun 11. ayağına ev sahipliği yapan Arjantin'deki ilk yarışa dördüncü sıradan başladı. Enfes bir kalkış gerçekleştiren Can ilk virajında liderliğe yükseldiği yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bu sezon ikinci kez podyuma çıkma sevinci yaşadı. Yarışın galibi ise Fransız sürücü Jules Cluzel oldu.

İkinci Yarış (17 Ekim 21:00)

Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı 17 Ekim Pazar günü saat 21:00'da koşulacak ve yarış raporu bu sayfada yer alacak.