Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da Podyuma Çıktı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci ayağı Hollanda'daki TT Assen pistinde koşuluyor. Şampiyonada lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da hafta sonu gerçekleşen yarışlarda podyumun zirvesini kovalıyor.

İlk Yarış

Yarıştan birkaç saat önce gerçekleşen ve grid'in belirleneceği Superpole, Toprak Razgatlıoğlu açısından oldukça heyecanlı ve stresli geçti. Henüz zaman turu atamamışken, son virajda yerde kalan Toprak derhal pit'e dönüş yaptı.

Yamaha pit ekibinin motosikletteki hasarı kontrol edip gerekli müdaheleleri çabucak yapmasının ardından yeniden piste çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 1:34.028'lik dereceye imza atarak yarışa ikinci sırada başlama hakkı elde etti.

İyi bir kalkışla Jonathan Rea'yi geride bırakan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı ilk sırada dönmesine rağmen rakibinin karşı atağı sonrası ilk turu ikinci sırada geçti. Bu ikilinin arkasına ise Michael Ruben Rinaldi yerleşti.

Yarışın ilk turlarında oldukça zorlanan sürücülerden Alvaro Bautista, Alex Lowes ve üçüncü sıradaki Michael Ruben Rinaldi yarış dışı kaldı. Bu sırada rakibini yakın takibini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu da liderliği ele geçirdi.

21 turluk yarışın ilk yarısı boyunca Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Scott Redding arasında büyük çekişme yaşandı. Arka gruptan kopan üçlü sık sık geçişe imza atarken son turlara Rea, Redding, Toprak sıralamasıyla girildi.

Son iki tura girilirken arka sıralarda yaşanan kaza sonrası kırmızı bayrak çekildi ve yarış sona erdirildi. O an itibariyle ilk sırada bulunan Jonathan Rea yarışın galibi, Scott Redding ikinci ve Toprak Razgatlıoğlu üçüncü oldu.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , cumartesi günü yapılan yarışa 12. sırada başladı. Yarış boyunca istikrarlı bir sürüş sergileyen Can Öncü, yarışı da yedinci sırada tamamladı.

İkinci Yarış

Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı 25 Temmuz cumartesi günü saat 15:00'da gerçekleşecek.