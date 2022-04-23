Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da Podyumda

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu hafta sonuna rekorla başladı. Sezonun ikinci yarışı TT Circuit Assen pistinde koşulurken, Toprak sıralama turlarında yaptığı tur zamanı ile hem pole pozisyonunun hem de pist tarihi tur rekorunun sahibi oldu.

Superbike, 1. Yarış, 23 Nisan

Cumartesi öğle saatlerinde gerçekleşen sıralama turlarında müthiş bir performansa imza atan Toprak Razgatlıoğlu, kendisine pole pozisyonunu getiren 1:32.934'lük turu ile pist tarihinin rekorunu kırmış oldu . Alex Lowes 1:33.412 ile en hızlı ikinci zamana imza atarken, Jonathan Rea ise 1:33.621 ile üçüncü sırada yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, pist tarihinin en hızlı turunu atarak pole'ü aldı. © WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu çok iyi bir start alarak liderliğini korudu. Pata Yamaha'dan takım arkadaşı İtalyan sürücü Andrea Locatelli de dördüncü sıradan yaptığı iyi çıkış sayesinde ilk virajlarda ikinciliğe yükselmeyi başardı. Turun ilerleyen bölümünde ise Jonathan Rea önce ikinciliğe, sonraki turlarda da liderliğe yükseldi.

21 turluk yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken Toprak ile Rea arasındaki fark çeyrek saniye civarında seyrediyordu. Bu ikilinin çeyrek saniye gerisinde ise Locatelli yer alıyordu. Sezonun ilk haftasındaki yarışlarda şampiyonluk mücadelesinde yer alacağını gösteren Álvaro Bautista da bu sırada dördüncü sıraya yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Son 10 tura girilirken Rea, Toprak ve Bautista sadece 0.3 saniye içinde liderlik mücadelesi vermeye başladı. Toprak aradığı fırsatı 13. turda buldu ve şahane bir atak yaparak Rea'i geride bırakmayı başardı. Bu sırada Bautista da Rea ile arasındaki farkı 0.2 saniyenin altına indirerek ikinciliği kovalamaya başladı.

15. turda liderlik Rea'e geçerken yarış sonuna kadar üçlü arasında müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı. Yarışın kalan kısmında liderliğini korumayı başaran Rea zafere ulaştı. Bautista finiş çizgisini ikinci sırada geçerken, Toprak ise aldığı üçüncülük ile bu sezon bir kez daha podyumda yer almayı başardı.

Kolay bir yarış değildi benim için. Arka lastiği iyi tutmaya çalıştım ama ön lastikte sorun yaşadık. Elimden gelenin en iyisini yaptım, savaşmaya devam edeceğiz. Toprak Razgatlıoğlu

Supersport, 1. Yarış, 23 Nisan

Dünya Supersport Şampiyonası 'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında 1:37.357'lik süreye imza atarak ikinci sırada kendine yer buldu. Seansın en hızlı ismi geçen yılın şampiyonu Dominique Aegerter olurken, üçüncülükte İtalyan sürücü Nicolò Bulega yer aldı.

18 tur üzerinden koşulan yarışın start'ında Aegerter liderliğini, Can da ikinciliğini korumayı başardı. Can'ın takım arkadaşı İtalyan sürücü Yari Montella ise 18. sıradan başladığı yarışın ilk turunda üç sıra birden tırmandı. İkinci tur içinde Can'a atağını yapan Bulega önce ikinciliğe, ardından liderliğe yükseldi.

Can Öncü yarışa ikinci sıradan başladı. © WorldSBK

İlk turlarda şampiyona lideri Lorenzo Baldassarri üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başarsa da yaptığı kaza sonrası yarış dışı kaldı. Bu sırada dördüncü sırada yarışa devam eden Can Öncü de ne yazık ki dengesini kaybederek yarış dışı kaldı. Kırmızı bayrak ile beş tur erken sonlandırılan yarışın galibi ise Aegerter oldu.

Superbike, 2. Yarış, 24 Nisan

Öğle saatlerinde koşulan 10 turluk superpole yarışını son turda yaptığı atakla liderliğe yükselen Jonathan Rea kazandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Alvaro Bautista pist limitlerini aştığı için üçüncü sıraya düşürülürken, ikincilik ise finiş çizgisini üçüncü sırada geçen Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber ilk viraja hızlı giren Toprak Razgatlıoğlu yarış liderliğine yükseldi. Onu sırasıyla takım arkadaşı Andrea Locatelli, Alvaro Bautista, Iker Lecuona ve şampiyonada lider durumda bulunan Jonathan Rea takip etti. İlk turlarda Bautista ve Rea birer sıra kazanmayı başardı.

Dördüncü turda sıralama Toprak, Bautista ve Rea şeklindeydi. Bir sonraki turda Rea ikinciliğe yükselirken, liderlik için Toprak'a yaptığı atak sırasında temas yaşandı iki sürücü de yarış dışı kaldı. En büyük iki rakibinin yarış dışı kalması sonrası yarış sonuna kadar liderliğini sürdüren Bautista günün kazananı olmayı başardı.

Supersport, 2. Yarış, 24 Nisan

Dünya Supersport Şampiyonası'nın bu hafta sonundaki ikinci yarışına ikinci sıradan başlayan Can Öncü, müthiş bir kalkışla ilk virajda Dominique Aegerter'i geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Can ilk turlarda aradaki farkı bir saniyeye kadar çıkardı.

18 turluk yarışın sekizinci turunda şampiyonada ilk iki sırada yer alan Dominic Aegerter ve Lorenzo Baldassarri ikilisi yarışta da ilk iki sıraya yükseldi. Can Öncü ise rakiplerini yakından takip ederken Nicolò Bulega da dördüncü sırada yer aldı.

Can Öncü © WorldSBK

Son altı tura girildiğinde Dominic Aegerter ile Lorenzo Baldassarri arasındaki fark bir saniyenin üzerine çıktı. Liderlik için fırsat kovalayan üçüncü sıradaki Can Öncü de Lorenzo Baldassarri'yi bir buçuk saniye geriden takip etti.

Yarış sonuna kadar mesafeler açılırken Dominic Aegerter yarışı kazanmayı başardı. Lorenzo Baldassarri ikinci sırada yer alırken, Can Öncü podyumun son basamağında kendine yer buldu ve 32 puanla şampiyonada altıncı sıraya yükseldi.

Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bundan sonraki yarışlarda daha fazlasını göstermek istiyorum. Kawasaki olarak daha fazla yarış kazanacağız. Can Öncü