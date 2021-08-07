Toprak Razgatlıoğlu'ndan Çekya'da Bir Zafer Bir Podyum

Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı Çekya'daki Autodrom Most pistinde koşuldu. Şampiyonada mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da hafta sonu gerçekleşen yarışlarda gösterdiği performansla göz kamaştırdı. hafta sonunun ilk yarışını son virajda kazanan Toprak, ikinci yarışta ise podyumda yer almayı başardı.

İlk Yarış

Yarıştan önce gerçekleşen ve grid'in belirleneceği Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu iyi bir performans sergiledi. 4.212 metre uzunluğundaki pisti 1:31.751 ile turlayan Toprak, yarışa ikinci sırada başlama hakkı elde etti.

Yarışa Jonathan Rea'in ardında başlayan Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir kalkış yaparak ilk virajda liderliği devraldı ve ilk turu lider olarak geçti. Birkaç tur sonra ise iyi bir tempo yakalayan Scott Redding liderliğe yükseldi.

Scott Redding'in liderliği sürerken üçüncü sıraya gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona lideri Jonathan Rea'i yakından takibini sürdürüyordu. Rea'in yarışın bitimine 10 tur kala düşmesiyle beraber ise Toprak ikinciliğe yükseldi.

Toprak podyumun zirvesinde © WSBK

Yarış boyunca liderlik Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu ikilisi arasında gidip gelirken, son virajlarda müthiş bir atakla öne geçen Toprak yarışın da galibi oldu. Podyumun son basamağında ise Andrea Locatelli yer aldı.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , cumartesi günü yapılan yarışa dokuzuncu sırada başladı. Müthiş bir kalkış yaparak önce üçüncülüğe, devamında da liderliğe kadar yükselen Can yarışı sekizinci sırada tamamladı.

İkinci Yarış

Pazar günü saat 16:15'te başlayan ikinci yarışta, Toprak oldukça iyi bir start alarak ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Hafta sonu başından itibaren Toprak ve Scott Redding arasındaki mücadele nefes keserken, ikinci yarışta da bu durum değişmedi.

Toprak Razgatlıoğlu, Çek Cumhuriyeti © WorldSBK

İlk birkaç turu ikinci sırada geçen Scott Redding, Toprak'ın bir anlık hatasından faydalanarak liderliği ele geçirmeyi başardı. İlk yarışta yarış dışı kalarak istediğini alamayan şampiyona lideri Jonathan Rea ise Toprak ve Redding'in arkasında üçüncü sırada yer alıyordu.

Yarışın bundan sonraki kısmında Scott Redding yerini korumayı başararak damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ikinci sırayı aldı. Yarışı üçüncü bitiren Rea, pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürmesine rağmen 263 puanlı Toprak'ın sadece 3 puan önünde yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü ise pazar günü yapılan ikinci yarışa 10. sırada başlayıp dokuzuncu sırada tamamlayarak puan toplamayı başardı.