Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü Philip Island'da Podyumda

WSBK'da sezon sona erdi. Superbike ve Supersport kategorisindeki temsilcilerimiz Red Bul sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü , Avustralya'da başarılı sonuçlara imza atarak sezonu tamamladılar.

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta ilk yarışta ve superpole yarışında podyuma çıkmayı başarırken, Can Öncü ise Supersport'ta ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi ve podyumda yer aldı.

Superbike 1. Yarış - Cumartesi

Sıralama sonuçları geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Alvaro Bautista'yı grid'in ilk sırasına taşırken, Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes üçüncü ve Toprak Razgatlıoğlu dördüncü sırada yer aldı.

Yağmur nedeniyle ıslak zeminde yapılan start'ın ardından ikinciliğe kadar yükselen Toprak, dördüncü tur geçilirken liderliği ele geçirmeyi başardı. Ancak yedinci tura gelindiğinde Toprak üçüncü sıraya gerilemişti. Bir tur sonra Lowes, takım arkadaşı Rea'yı geride bırakarak liderliğe yerleşti. Öte yandan Toprak ise Bautista'nın da gerisinde kaldı ve dördüncülüğe düştü.

Toprak Razgatlıoğlu padokta © WSBK

Yarışın ortalarına doğru hava açılıp pist kuruyunca, motosiklet yarışlarında pek de görmeye alışkın olmadığımız bir durum gerçekleşti ve pilotlar lastik değiştirmek için pit stop yapmaya başladı. Rea ve Toprak ilk adımı atıp kuru lastiklere geçiş yaptı. Bir tur sonra Bautista da pit'e gelirken lider Lowes'un pit'e en son gelen isim olması geride kalmasına neden oldu.

Yarışın ilk üç sırası pit'e girmeyen Redding, Smith ve König'den oluşurken, gizli lider Rea dördüncü sıradaydı. Bitime dokuz tur kala König ve Redding de pit'e girdi. Rea, bir tur sonra pistte kalan Smith'i geçerek liderliğe yerleşti. Bir tur sonra ise bu kez Toprak Smith'i geride bıraktı ikinciliği elde etti. Rea ile arasındaki fark 5,7 saniyeydi.

Smith yavaş yavaş gözden uzaklaşırken, Toprak'ın onu takip eden Bautista ile arasındaki fark 8 saniyeydi. Altı tur kala Lowes, Bautista'yı geçti ve podyum seviyesine yükseldi. Bir tur sonra Locatelli de Bautista'yı geçerek dördüncü sırayı elde etti. Yarışın geri kalan kısmında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken Rea, 24 yarış sonra zirvede yer almayı başardı. Temsilcimiz Toprak ise ikinci sırada yer alarak en büyük rakibiyle 67. kez podyumu paylaştı.

Supersport 1. Yarış - Cumartesi

Tamamen ıslak zeminde koşulan Supersport yarışının grid'inde ilk çizgi Federico Caricasulo, Nicolo Bulega ve Yari Montella'ya aitti. Dominique Aegerter, Lorenzo Baldassarri ve Marcel Schroetter ikinci çizgiyi oluştururken hemen arkalarında ise yedinci sırada start alacak olan Can Öncü yer alıyordu.

Can harika bir başlangıç yaparak dördüncü sıraya yükselmeyi başardı ve Caricasulo, Montella ve Baldassarri'den oluşan İtalyan üçlünün peşine takıldı. İlk tur içinde yükselişine devan eden temsilcimiz, Baldassarri'yi geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

Can Öncü hafta sonunun ilk yarışında podyumda © WSBK

Altıncı turda liderlik Montella'ya geçerken, dokuzuncu tur içinde ise Can, Bulega'ya geçildi ve dördüncülüğe geriledi. Yarışın üçte ikilik kısmı geri kalırken Caricasulo tekrar liderliği ele geçirmişti. İki tur sonra ise bir kez daha Montella zirveye çıktı.

Son turda kazanmak için çabalayan Caricasulo düşünce, Montella zafere ulaşan isim oldu. Böylece Bulega ikinciliğe yükselirken, Can Öncü'de üçüncü sırada yer alarak podyuma çıktı ve Supersport Şampiyonası'nı da üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.

Superbike Superpole Yarışı - Pazar

Sezonun son superpole yarışına Bautista ilk sırada başlarken, Rea ikinci, Lowes üçüncü, Toprak da dördüncü sıradaki yerini aldı. Islak zemindeki start'la birlikte Yamaha'lar öne atılırken, Locatelli ilk sıraya fırladı, Toprak ise ikinci sırada yer aldı. Birkaç viraj sonra Toprak liderliği ele geçirdi.

İlk turu Toprak lider tamamlarken, Lowes ikinci, Rea ise üçüncü sırada yer aldı. Locatelli dördüncü sırada yer alırken, van der Mark ise beşinci sırada yer aldı. Yarışa lider başlayan ve kuru zemin lastiğini tercih eden bautista ilk turda 15. sıraya kadar geriledi.

İkinci turun başında Lowes, Toprak'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Dördüncü turda Rea da Toprak'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Bir tur sonra bu kez Toprak, Lowes'u geçmeyi başardı ve ikinci sırayı tekrar elde etti. Pist kurumaya devam ettikçe Bautista da yükselişine başladı ve yarışın ortasına gelinciğinde 7 sıraya kadar tırmandı.

Bitime dört tur kala Toprak, Rea'yı da geçip liderliğe yükseldi. Bautista ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Stratejisi tutan Bautista önüne gelen herkesi rahatlıkla geçip son tura girerken liderliği ele geçirdi. Şampiyon Bautista, sezonun son superpole yarışını zirvede tamamlarken, Toprak ikinci, Rea da üçüncü sırayı aldı.

Superbike 2. Yarış - Pazar

Superbike'ta sezonun son yarışına Bautista ilk sıra başladı. Toprak ve Rea ise ilk çizgiyi tamamladı. Start'ın ardından Scott Redding ön sıralara yükselirken, Bautista ilk virajda liderliğini korumayı başardı.

İlk tur içinde Rea'nın atakları karşılık buldu ve onu zirveye çıkardı. Redding ikinci sırada yer alırken Bautista üçüncülüğe geriledi. Dördüncü turda Lowes da ön sıralardaki mücadeleye dahil oldu ve Bautista'yı geçip üçüncü sırayı aldı. Toprak ise beşinci sıradaydı.

Sekizinci turda, ön sıralardaki hareketlenme durulduğunda, Bautista liderlik koltuğunda oturuyordu, Rea ikinci, Toprak ise üçüncü sıradaydı. yarış uzun süre böyle devam ederken bitime 8 tur kala Lowes Toprak'ı geçti ve üçüncülüğe yükseldi. Bitime 5 tur kala gerçekleşen kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıktı ve yarış bu sıralamayla sona erdi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu son yarıştan dördüncü sırada ayrılırken Superbike sezonunu da ikinci sırada tamamlamayı başardı.