Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da Podyumda

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki yükselen performansını sürdürüyor.
İlk Yarış
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü, cumartesi günkü yarışa 10. sırada başladı. Kuru zeminde başlayan yarışta müthiş bir kalkış gerçekleştiren Can, henüz ilk virajda liderliğe yükseldi.
İkinci turda aniden bastıran yağmur sonrası neredeyse tüm sürücüler pit'e girdi ve dengeler tamamen değişti. Çoğu pilotun lastik değiştirdiği yarışta istikrarlı bir sürüş gerçekleştiren Can Öncü yarışı dördüncü tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda grid'in belirleneceği Superpole'de Tom Sykes en hızlı süreye imza atarken, Toprak Razgatlıoğlu 0.286 saniye farkla ikinci ve Toprak'ın en büyük rakibi Jonathan Rea üçüncü sırada yer aldı.
Yağış altında ve ıslak zeminde gerçekletirilen 20 turluk yarışta iyi bir start alan Toprak Razgatlıoğlu ilk viraja ilk sırada girerken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli de kısa süreliğine ikinci sıraya yükseldi.
Yarışın başlarında ikinci sıraya gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, temposunu artırarak 11. turda yeniden liderliğe yükseldi. Toprak'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Rea ise ilerleyen turlarda dördüncü sıraya kadar geriledi.
Yarışı kazanmak için turları bir bir lider geçen Toprak Razgatlıoğlu, son altı tura girilirken motosikletinde yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarıştan çekildi. Katalunya'daki ilk yarışın galibi ise Scott Redding oldu.
İkinci Yarış
Dünya Superbike Şampiyonası'nda pazar günkü yarışın grid'i Superpole yarışı sonunda belirlendi. Kırmızı bayrakla ara verilen yarışı Jonathan Rea ilk sırada tamamlarken, Toprak Razgatlıoğlu 0.211 saniye farkla ikinci oldu.
Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta iyi start alarak ilk viraja önde girmeyi başardı, onu Jonathan Rea ve Michael Ruben Rinaldi ikilisi takip etti. Bu sırada üst üste yaşanan kazalar sonrası kırmızı bayrakla yarış durduruldu.
Verilen aranın ardından yarışın yeniden başlaması için sürücüler piste çıktılar. Kırmızı bayrak kararı sonrası yarışa Superpole sıralamasıyla başlanırken, Toprak Razgatlıoğlu ilk virajda bir kez daha liderliğe yükseldi.
İlerleyen turlarda liderliği Michael Ruben Rinaldi alırken, Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea ikilisinin dahil olduğu bir liderlik mücadelesi yaşandı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dördüncü sıradaydı.
Son sekiz tura girilirken Michael Ruben Rinaldi'yi geçen Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükselirken, temposunu kaybeden Jonahtan Rea hem Andrea Locatelli'nin hem Scott Redding'in hem de Alvaro Bautista'nın gerisine düştü.
Yarışın devamında liderliği devralan Michael Ruben Rinaldi zafere ulaşırken, Toprak Razgatlıoğlu podyumun ikinci basamağında yer aldı ve Jonathan Rea'in altıncı olmasının ardından yeniden şampiyona liderliğine yükseldi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci günkü yarışa 10. sırada başlayan Can Öncü, iyi bir start alarak ilk virajda beşinciliğe ve devamında liderliğe kadar yükselse de yaşadığı talihsizlik sonrası ise yarıştan çekildi.