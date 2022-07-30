Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da İlk Raundu Podyumda Tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası 'nda pilotlar bu kez Çekya'da buluştu. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu hafta sonuna oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve cumartesi günü yapılan ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.

Sıralama turlarında Jonathan Rea ilk sırayı alarak önemli bir avantaj elde etti. Toprak ise ikinci sırayı elde etti ve Rea'nın hemen ardında yerini aldı. Üçüncü sırada ise Michael Ruben Rinaldi bulunuyordu. Start'ın ardından Toprak etkili bir atakla liderliği ele geçirirken, Alvaro Bautista da bir sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. Rinaldi start'ta zorluk yaşarken Axel Bassani dördüncülüğe, Scott Redding ise beşinciliğe yükseldi.

7. tur devam ederken Rea'nın atağı onu liderliğe çıkardı. Sonraki birkaç tur, Toprak ve Rea arasında müthiş mücadelelere sahne oldu. Liderlik ikili arasında sık sık el değiştirirken, çoğunlukla Rea önde kalmayı başardı. İki pilotun mücadelesi arkadaki pilotların da onlara yetişmesini beraberinde getirdi. O pilotlardan ikiliye ilk yetişen isim ise Bautista oldu.

11. turda Bautista önce Toprak'ı sonra da Rea'yı geçti. 14. turda Toprak, Rea'yı geçip ikinciliğe yükselirken, Redding ve Bassani de oldukça yaklaştı ve öndeki üçlüye baskı kurmaya başladı. Kısa bir süre sonra Rea tekrar Toprak'ı geçerken, hemen ardından ona Redding de katıldı ve Toprak'ı geçerek üçüncülüğe yükseldi. Redding daha sonra Rea'yı da geçti ve lideri takip etmeye başladı.

Bitime üç tur kala podyum mücadelesi iyice kızıştı. Toprak, Rea'yı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Temsilcimiz son turda ise harika bir atakla Redding'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi ve damalı bayrağı zafere ulaşan Bautista'nın ardında, ikinci sırada geçmeyi başardı. Son anlarda Ducati ve Kawasaki arasındaki mücadelede gülen isim Redding oldu ve Rea'yı podyumun dışına itmeyi başardı.

Superbike heyecanı yarın saat 12:00'daki Superpole ve 15:00'daki ikinci yarış ile devam edecek.