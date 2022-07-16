Toprak Razgatlıoğlu'ndan Donington Park'ta Üç Zafer

Dünya Superbike Şampiyonası 'nda sezonun beşinci durağı Birleşik Krallık'ın Donington Pisti'ydi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu hafta sonuna başarılı bir giriş yaptı ve ilk yarışta mükemmel bir performansla podyumun zirvesinde yer almayı başardı. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışı ve ardından yapılan ikinci yarışta da dominasyonunu sürdüren temsilcimiz hafta sonunu üç zaferle tamamladı.

1. Yarış - Cumartesi

Superpole ile ilk yarışın grid'i belirlendi ve ilk çizgiye Jonathan Rea, Alex Lowes ve Toprak Razgatlıoğlu yerleşti. Superbike takviminin en kısa pisti olan Donington'da şampiyona lideri Alvaro Bautista ise beşinci sırada yarışa başladı.

23 turluk yarış için kırmızı ışıklar söndüğünde Toprak müthiş bir atak yaparak start'ta iki Kawasaki'yi geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Rea ve Lowes yaptıkları hatayı telafi etmek için peş peşe ataklar yaparken Toprak yerini korumayı başardı. Ancak Kawasaki'lerin ısrarı tekrar hata yapmalarına yol açtı ve şampiyona lideri Bautista, Rea ve Lowes'u geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Rea ise beşinciliğe kadar geriledi.

Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'nın önünde © WSBK

İkinci turda Lowes ikinciliği ele geçirse de pozisyonunu bir tur sonra tekrar Bautista'ya devretti. Yedinci tura gelindiğinde Toprak, Bautista ile arasındaki farkı 1,5 saniyenin üzerine çıkarırken, Bautista ve Rea arasındaki kıyasıya mücadele Toprak için avantaj oluşturdu.

Rea'nın baskısı dokuzuncu turda sonuç verirken, Bautista'nın frenleme hatası Rea'yı ikinciliğe taşıdı. Bu kez yarışın bitmesine dokuz tur kala, hatayı yapan isim Rea oldu ve yine 12. virajda ikincilik el değiştirerek Bautista'ya geçti. Ancak bir tur sonra yine aynı virajda Bautista bu kez motosikletinin kontrolünü sağlayamadı ve kaza yaparak yarışa veda etti.

Toprak'tan zafer stoppie'si © WSBK

Yarışın geri kalanında Lowes ve Redding arasındaki üçüncülük mücadelesi dikkat çekti. Toprak Razgatlıoğlu, yarışın sonuna kadar rahat bir şekilde liderliğini sürdürdü ve Donington Park'taki ilk yarışta zafere ulaşmayı başardı. İkinci sıra Jonathan Rea'nın olurken, üçüncülük ise Rea'nın takım arkadaşı Alex Lowes'un oldu.

Superpole Yarışı - Pazar

10 turluk Superpole yarışının grid'inde Toprak yine iki Kawasaki'nin ardındaydı. Ancak tıpkı ilk yarışta olduğu gibi müthiş bir start alan Toprak, ilk virajı dönmeden yarış liderliğini ele geçirdi. ilk sıradan start alan Rea, ikinciliğe gerilerken, Lowes'u geride bırakan Redding ise üçüncü sıraya yükseldi.

Donington'ın en iyisi © WSBK

Üçüncü turun sonunda Donington Park'ın tur rekorunu kıran Toprak, Rea ile arasındaki farkı da 1 saniyenin üzerine çekmeyi başardı. Yarışın sonuna kadar hatasız bir sürüş gerçekleştiren Toprak, rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada geçti. Rea ikinci sırayı alırken, Redding ise Superpole yarışını üçüncü sırada tamamladı.

2. Yarış - Pazar

İkinci yarışa ilk sırada başlayan Toprak, pozisyonunu korumayı başardı. Arkasında ise yine Rea vardı. Bautista, iyi bir start alarak üçüncü sıraya yükselirken Rea da Toprak üzerinde baskı kurmaya çalışıyordu. Yarış ilk anlarından itibaren nefes kesen bir tempo yakalarken, Rea ve Toprak'ın mücadelesi büyük bir heyecan fırtınası yarattı.

Altıncı turda Rea bir aralık yakalayıp öne geçse de Toprak hemen pozisyonunu geri aldı. 13 tur geride kalırken Toprak ilk kez farkı yarım saniye civarına çıkarabildi. Rea'nın amansız takibi biraz hafiflerken, Bautista üçüncü, Redding'i geride bırakan Rinaldi ise dördüncü sırada yer aldı.

Yarışın bitimine 5 tur kala Bautista, Rea'yı geride bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi. Toprak yarışın devamında iyice rahatlarken son tura Bautista'nın 1,4 saniye farkla önünde girmeyi başardı. Toprak bu galibiyetle kariyerinde ilk kez bir hafta sonunu üçte üçle geçmeyi başardı. Bautista yarışı ikinci sırada tamamlarken, Rea ise podyumun üçüncü sırasında yer aldı.