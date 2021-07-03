Toprak Razgatlıoğlu'ndan Donington'da Unutulmaz Bir Zafer

Superbike heyecanına bu hafta sonunda İngiltere'nin Donington pisti ev sahipliği yapıyor. Cumartesi günü yapılan ilk yarışı takip edenler Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 'nun unutulmaz zaferine tanıklık etti.

Superbike 1. Yarış - Cumartesi

İlk yarış için sıralamanın belirlendiği Superpole'de ıslak zeminin dezavantajını yaşayan Toprak, istediği sonucun uzağında kaldı. Toprak, elde ettiği derece sonucunda ilk yarışa 13. sırada başlarken, start verildikten sonra bütün senaryo değişti.

Işıklar söner sönmez müthiş bir atak yapan Toprak, 13. sıradan önce beşinciliğe, ilk tur henüz tamamlanmadan ise ikinciliğe kadar yükseldi. Toprak'ın şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinden Scott Redding ise ikinci tur içinde düşerek yarış dışı kaldı.

Toprak, ilk sıradaki Jonathan Rea 'nın peşine takılırken onu ekarte etmesi de fazla uzun sürmedi. İkinci bitmeden yaptığı atakla Rea'yı geçen temsilcimiz liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre sona Rea da motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Rea pozisyonunu korurken, Toprak ise farkı biraz daha açmayı başardı.

Yarışa ikinci sırada başlayan Michael van der Mark , Rea'yı takip ederken, Leon Haslam , Alex Lowes ve Tom Sykes da podyum mücadelesinin içinde yer aldı. Peşlerinden gelen Garrett Gerloff bir ara üçüncülüğe kadar yükselse de yarışın bitimine yedi tur kala pist dışına çıkarak yerini kaybetti.

Toprak, Donington'daki ilk yarışta müthiş bir zafere imza attı © WSBK

Toprak, yarışın sonuna kadar kusursuz bir performans sergilerken tarihi bir zafere de imza atmayı başardı. Rea ikinci sırayı alırken, Lowes üçüncü, Sykes dördüncü, van der Mark ise beşinci sırayı aldı.

Yamaha takımıyla sözleşmesini 2023'e kadar uzatan temsilcimiz Donington'daki ilk yarışta sezonun en iyi yarış performansını ortaya koydu.

Superpole Yarışı - Pazar

Pazar günü yapılan 10 turluk Superpole yarışına Jonathan Rea ilk sırada başlarken, Michael van der Mark ikinci, Tom Sykes ise üçüncü sırada yer alarak ilk çizgiyi tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu ise ilk yarışta olduğu gibi 13. sıradan start aldı.

Start verildikten sonra dokuzuncu sıraya kadar yükselen Toprak, ikinci turda ise yedinciliğe kadar yükseldi. İyi bir start alan ve ikinciliğe kadar yükselen Alex Lowes, dördüncü virajda düştü ve oldukça geride kaldı.

Rea, yarışı başladığı gibi lider bitirirken, Sykes ikinci, van der Mark ise üçüncü oldu. Toprak ise yarışın bitimine iki tur kala altıncılığa yükseldi ve yine başarılı bir performansla yarışı tamamladı.