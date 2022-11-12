Toprak Razgatlıoğlu'ndan Endonezya'da Rekor

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Endonezya'daki hafta sonuna rekorla başladı. Sezonun sondan bir önceki ayağının sıralama turu seansında pist rekorunu kıran Toprak, cumartesi günkü ilk yarıştan da zaferle ayrıldı.

Superbike, 1. Yarış, 12 Kasım

Cumartesi günkü sıralama turu seansında müthiş bir tur atan Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunu elde ederken 1:31.371'lik derecesi ile pist tarihinin tur rekorunu kırmış oldu. Ona en yakın isim 1.052 saniye farkla Jonathan Rea olurken, aradaki bir saniyeyi aşkın fark ise son 15 senenin en büyük pole farkı olarak kayıtlara geçti.

Toprak aldığı iyi start ile liderliğini korurken takım arkadaşı Andrea Locatelli ikinci sıraya yükselerek Toprak ile rakipleri arasına girmiş oldu. Bu ikiliyi Rea ve Bautista takip etti. Yarışın ikinci turunda Locatelli'yi geride bırakan Rea ikinciliğe yükseldi, bir tur sonra Bautista da İtalyan sürücüyü geçmeyi başardı.

Turlar ilerledikçe Toprak rakipleri ile arasındaki farkı açarak liderliğini pekiştirdi. Rea ve Bautista ikilisi ise ikincilik için çok yakın bir mücadele verdi. Sekizinci turun sonunda Rea'i geride bırakan şampiyona lideri Bautista ikinciliğe yükseldi. İlerleyen turlarda Philipp Öttl ve Leandro Mercado ise yarışa veda etti.

Toprak rahat götürdüğü yarışta ufak bir hata yapıp yaklaşık iki saniye kaybetmesine rağmen açık ara liderliğini sürdürdü. Yarışı baştan sona domine eden Toprak rahat bir galibiyet elde etti. Bautista ve Rea podyumun ikinci ve üçüncü basamağında yer alırken, Locatelli ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarışta hızlı olmaya çalıştık ve kazandığım için çok mutluyum, takımıma teşekkür ederim. Yarın iki yarışımız daha var, o yarışlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Toprak Razgatlıoğlu

Supersport, 1. Yarış, 12 Kasım

Dünya Supersport Şampiyonası 'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü, sıralama turu seansında Fin sürücü Niki Tuuli'nin sadece 0.053 saniye gerisinde kalarak grid'in ikinci sırasında kendine yer buldu. Can'ın arkasında ise açık farkla şampiyona lideri olan İsviçreli sürücü Dominique Aegerter yer aldı.

Can Öncü sıralama turu seansının en hızlı ikinci ismi oldu © WorldSBK

Bu sezon beş kez podyumda yer alan Can'ın hedefi yarış galibiyeti idi. İlk turlarda bir ara liderliğe yükselen Can uzun süre Tuuli ile liderlik mücadelesi verdi. Son turlara doğru bir kez daha rakibini geride bırakan Can bitime üç tur kala Federico Caricasulo'nun gerisinde kalsa da podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir hata yaptım ve o noktadan sonra risk almamaya karar verdim. Ne olursa olsun podyumu elde ettiğim için mutluyum. Can Öncü

Can Öncü © WorldSBK

Superbike, 2. Yarış, 13 Kasım

Pazar günkü ikinci yarış öncesi koşulan superpole yarışında Toprak'tan bir zafer daha geldi. İlk günkü ana yarışa kıyasla daha çekişmeli geçen superpole yarışı 10 tur üzerinden koşuldu. Üçüncü turda Rea liderliğe yükselirken altıncı turda liderliği geri almayı başaran Toprak sadece 0.586 farkla galibiyete uzandı.

İkinci yarışta Toprak hem ilk yarışta hem de superpole yarışında olduğu gibi iyi start alarak ilk virajı lider geçti. Rea turun devamında hızlı bir atak yaparak liderliği devraldı. Bu ikiliyi sırasıyla Locatelli ve Bautista takip ederken ilk tur bu sıralamayla geçildi. Birkaç tur içinde rakibini geçen Bautista üçüncülüğe yükseldi.

Toprak ve Rea arasındaki lastik lastiğe liderlik mücadelesinin altıncı turunda geçiş atağını yapan Toprak yeniden ilk sıraya yükseldi. Şampiyonluğunu bu yarışta ilan etmek isteyen Bautista da bir tur sonra Rea'i geride bıraktı. Bu geçiş sonrası Toprak ve Bautista arasında yarım saniyenin altında bir fark vardı.

13. tura kadar Toprak'ı yakından takip eden Bautista ile Toprak arasında tur boyunca geçişler yaşandı. Bu yakın mücadele son turlarda sona erdi çünkü o ana kadar lastiklerini koruyan Toprak temposunu artırarak farkı açtı ve yarışı lider tamamladı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Bautista ise şampiyonluğunu ilan etti.

Yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım çünkü şampiyonluk için son şansımdı. Umarım önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde geri geleceğiz ve tekrar şampiyonluk için savaşacağız. Toprak Razgatlıoğlu

Supersport, 2. Yarış, 13 Kasım

Cumartesi günü podyumda yer alan Can ikinci yarışa bir kez daha sezonun ilk yarış galibiyeti hedefiyle başladı. Can henüz ilk turda yarış liderliğine yükselirken, yarışa ilk sırada başlayan Tuuli ise beşinci sıraya kadar geriledi. Can ilk turları İtalyan sürücü Caricasulo önünde lider geçmeyi başardı.

19 turluk yarışta bir ara dördüncü sıraya kadar gerileyen Can'ın önünde Aegerter, Manzi ve Tuuli üçlüsü yer alıyordu. Bitime yedi tur kala yarışa liderlik eden Tuuli'nin yaptığı kaza sonrası bir tur sonra kırmızı bayrak çıktı ve yarış erken sonlandı. Böylece Can ikinci yarışta da podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Podyumda olmak harika ama bu kadar fazla podyum alırken galibiyet gelmemesi üzücü. Hayalim kazanmak, umarım bir sonraki yarış kazanırım. Can Öncü