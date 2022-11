Toprak Razgatlıoğlu'ndan Endonezya'da Rekor

'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü, sıralama turu seansında Fin sürücü Niki Tuuli'nin sadece 0.053 saniye gerisinde kalarak grid'in ikinci sırasında kendine yer buldu. Can'ın arkasında ise açık farkla şampiyona lideri olan İsviçreli sürücü Dominique Aegerter yer aldı.

Can Öncü sıralama turu seansının en hızlı ikinci ismi oldu

Bu sezon beş kez podyumda yer alan Can'ın hedefi yarış galibiyeti idi. İlk turlarda bir ara liderliğe yükselen Can uzun süre Tuuli ile liderlik mücadelesi verdi. Son turlara doğru bir kez daha rakibini geride bırakan Can bitime üç tur kala Federico Caricasulo'nun gerisinde kalsa da podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

