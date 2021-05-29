Toprak Razgatlıoğlu'ndan Estoril'de Çifte Podyum

Yine heyecanlı bir start yaşanırken, sürücüler en önde yer tutmak için müthiş bir mücadeleye girişti. İlk turlarda önce Rea ve Redding'i geride bırakmayı başaran Toprak liderliğe yerleşti. Redding'in hemen ardındaki

Garrett Gerloff

başarılı bir atakla bir süreliğine üçüncü sırayı ele geçirdi. Ancak Redding hatasını telafi ederek pozisyonunu tekrar kazandı.