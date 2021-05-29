Toprak Razgatlıoğlu'ndan Estoril'de Çifte Podyum

Superbike sezonunda ikinci durak Portekiz’in Estoril pistiydi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun Aragon'da elde ettiği podyum başarısının ardından Estoril'de de harika bir performansla göz doldurdu ve iki yarışta da podyumda kendine yer buldu. Supersport'taki temsilcimiz Can Öncü'de 12. sıradan başladığı ikinci yarışı yedinci sırada tamamladı ve önemli puanlar toplamayı başardı.
Superbike 1. Yarış - Cumartesi
Cumartesi sabahı gerçekleştirilen Superpole’de gösterdiği performansla ilk yarışa üçüncü sırada başlama hakkını elde eden Toprak, Jonathan Rea ve Scott Redding’le birlikte startın ilk çizgisinde yer aldı.
Startın verilmesiyle ön sıradaki sıralama ters yüz olurken Toprak ikinciliğe yükselmeyi başardı. Scott Redding, liderliği ele geçirirken Jonathan Rea ise üçüncülüğe geriledi. Rea, ilk turlardan itibaren hemen ardındaki Michael Ruben Rinaldi’nin ataklarıyla muhatap olurken, Toprak da hızlı tur zamanlarıyla Redding’e rahat vermiyordu.
Diğer taraftan, Superpole’de yaptığı zaman iptal edildiği için yarışa onuncu sırada başlamak durumunda kalan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes müthiş yaptığı atakla, beşinciliğe kadar yükselmeyi başardı. Ancak yarışın ortalarına doğru, yedinci virajda yaptığı kaza ile bu avantajını kaybetti. İlerleyen turlarda Rea, arkasındaki Rinaldi’yle arasındaki farkı açarken Toprak’a da yavaş yavaş yaklaşmaya başladı.
Son anları nefes kesen yarışta Redding, Toprak ve Rea'dan oluşan ön grup, kıyasıya bir mücadeleye girişti. Redding liderlik koltuğunda biraz rahat nefes alırken, Rea’nın tüm baskılarına rağmen Toprak ikinci sıraya tutunmayı başardı.
Scott Redding’in zafere ulaştığı yarışta, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu elde ettiği bu ikincilikle bu sezon ikinci kez podyumda yer almayı başardı. Jonathan Rea üçüncü sırayı alırken, son anlarda Michael Ruben Rinaldi'yi geride bırakan Garret Gerloff da dördüncülüğü elde etti.
Superbike Superpole Yarışı - Pazar
10 turdan oluşan Superpole yarışına Jonathan Rea ilk sırada başlarken, Scott Redding ikinci, Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü sırada start aldı.
Yine heyecanlı bir start yaşanırken, sürücüler en önde yer tutmak için müthiş bir mücadeleye girişti. İlk turlarda önce Rea ve Redding'i geride bırakmayı başaran Toprak liderliğe yerleşti. Redding'in hemen ardındaki Garrett Gerloff başarılı bir atakla bir süreliğine üçüncü sırayı ele geçirdi. Ancak Redding hatasını telafi ederek pozisyonunu tekrar kazandı.
Bitime beş tur kala Rea, Toprak'ı geride bırakırken, kısa süren yarışın ilk üç sırası da şekillenmiş oldu. Rea ilk sırada yer alırken, Toprak ikinci, Redding ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Superbike 2. Yarış - Pazar
Hafta sonunun ikinci yarışında ikinci sırada başlayan Toprak, hatalı start nedeniyle bir sorun yaşadı ve ve altıncı sıraya geriledi. Start'taki karışıklıktan faydalanan Scott Redding ise bir anda öne atılarak ilk sırayı kaptı.
Toprak kaybettiği zamanı kısa sürede telafi ederken, Redding ve Rinaldi'nin ardında üçüncü sıraya kadar tırmandı. Daha sonra, Rinaldi'ye de atak yapan Toprak, ikinciliğe yükseldi. Toprağın geçişinin hemen ardından, arkadan gelen Gerloff kontrolünü kaybedince Rinaldi'ye çarptı ve ikili yarış dışı kaldı.
İkinci sırada yer alan Toprak, start'taki sorun nedeniyle iki uzun tur cezası alınca, takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin ardında altıncılığa kadar geriledi. Yarışın ortalarına yaklaşılırken önce Locatelli'yi sonra ise Alex Lowes'u geride bırakan toprak dördüncülüğe yükseldi. Zirve mücadelesi ise Scott Redding ve Jonathan Rea arasında geçiyordu.
Bitime yedi tur kala, Rea, Redding'i geçmeyi başardı. Bu sırada Redding motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü ve geride kaldı. Böylece Toprak, tekrar podyum derecesine yükselmiş oldu. Rea yarışın galibi olurken Chaz Davies ikinci, Toprak ise üçüncü sırada yer aldı.
Supersport'ta Can Öncü'den Önemli Puanlar
Supersport'taki temsilcimiz Can Öncü, Estoril'deki ikinci yarışa 12 sıradan başladı. Harika bir start'ın ardından altıncılığa kadar yükselmeyi başaran Can, uzun süre ön grubu takibini sürdürdü. Yarışın ikinci yarısında lastikleri iyice aşınmasına rağmen pozisyonunu korumayı başaran Can, yedinci sırada yer alarak takımı için önemli puanlar toplamayı başardı.