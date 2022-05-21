Toprak Razgatlıoğlu'ndan Estoril'de Çifte Podyum

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , Portekiz’deki hafta sonundan çifte podyumla ayrıldı. Estoril pistindeki ilk yarışa ikinci sıradan başlayan Toprak yarışı da ikinci tamamlarken, uzun süre liderlik kovaladığı ikinci yarışta ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Superbike, 1. Yarış, 21 Mayıs

Cumartesi günü öğle saatlerinde gerçekleştirilen sıralama turu seansında Toprak Razgatlıoğlu, geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği Jonathan Rea’in sadece 0.091 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. En hızlı üçüncü zamana ise sezonun ilk iki ayağı sonunda şampiyonada lider durumda bulunan Álvaro Bautista imza attı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak beş kırmızı ışığın sönmesiyle beraber harika bir start aldı ve ilk viraja gelmeden liderliğe yükseldi. Rea ikinci sırada yer alırken onu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti. Yarışa 19. sıradan başlayan Arjantinli Leandro Mercado henüz ilk turda dengesini kaybederek yarış dışı kalan ilk isim oldu.

Yarışın başında Locatelli’nin gerisine, dördüncü sıraya düşen Bautista dördüncü turda üçüncülüğü geri alırken, arka sıralarda yer alan Isaac Viñales yarışa veda eden ikinci isim oldu. Beşinci turda ise liderlik için ikinci atağını yapan Rea liderliğe yükseldi ve bu kez Toprak ilk sıra için rakibini takip etmeye başladı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak sekizinci turun ilk virajında en güçlü silahı geç frenleme sayesinde Rea’i geride bırakmayı başardı. Ancak geçen yıl şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ikili arasında geçişler yaşanmaya devam etti. İkilinin mücadelesi Bautista’ya yaradı ve İspanyol sürücü ön tarafla arasındaki farkı iki saniyenin altına indirdi.

Bitime altı tur kala hata yapan Rea üçüncü sıraya geriledi ve Toprak son turlara kadar rahat bir yarış sürdürdü. Bautista her tur temposunu artırarak Toprak’a yaklaştı ve son turlar büyük heyecana sahne oldu. Bautista son metrelerde liderliğe yükselip yarışı kazanırken, Toprak podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Bugün galibiyet için savaştım. Benim için iyi bir yarıştı ve mutluyum. Yarın daha fazlasını deneyeceğim. Toprak Razgatlıoğlu

Supersport, 1. Yarış, 21 Mayıs

Dünya Supersport Şampiyonası 'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , Estoril’de cumartesi günü gerçekleşen ilk yarışa sekizinci sıradan başladı. Yarış boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Can, basamakları birer birer tırmanarak yarışı dördüncü sırada tamamladı. Yarışın galibi ise Dominique Aegerter oldu.

Superbike, 2. Yarış, 22 Mayıs

Pazar günü koşulan 10 turluk Superpole Yarışı büyük çekişmeye sahne oldu. Son turda lider giden Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinin kontrolünü kaybeder gibi olsa da müthiş bir kontrolle motosikletin üstünde kalmayı başardı. Bu sırada fırsattan yararlanan Jonathan Rea liderliğe yükselip son çizgiyi Toprak’ın önünde geçti.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlayan Toprak ilk viraj öncesinde liderliğe yükseldi. Rea bir anlığına üçüncülüğe düşse de tur içinde liderliği geri aldı. İkilinin hemen arkasında ise şampiyona lideri Bautista yer alırken, ilerleyen turlarda onu geçmeyi başaran Britanyalı sürücü Alex Lowes üçüncü sıraya yükseldi.

21 turluk yarışın ilerleyen turlarında Rea ve Toprak arasındaki mücadeleye dahil olan Bautista liderliğe kadar yükseldi. Onu çeyrek saniyenin altında bir farkla Rea takip ederken, Toprak da önündeki ikiliye yakın seyrediyordu. Yarışın son turunda liderliğe yükselen Rea yarışı da lider tamamladı, Toprak ise üçüncülükte yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Supersport, 2. Yarış, 22 Mayıs

Can Öncü, Estoril'de pazar günü koşulan ikinci yarışa yedinci sıradan başladı. İyi bir start ile kendini kısa sürede ön sıralara atan Can, yarışın ilerleyen turlarında zaman zaman liderliği ele geçirdi. Son turlara doğru temposunu artıran Dominique Aegerter yarış zaferine ulaşırken, Can da yarışı beşinci sırada tamamladı.