Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da Çifte Zafer

Toprak Razgatlıoğlu , Superbike Dünya Şampiyonası 'nın yedinci durağı olan Fransa'da başarılı bir hafta sonu geçirdi. Red Bull sporcusu, ilk yarışta yaşadığı şanssızlığı çabucak unutup, superpole yarışında zirveye yerleşti. İkinci yarışa ise pol pozisyonunda başladı ve nefes kesen bir yarışın ardından harika bir zafere imza attı.

1. Yarış - Cumartesi

İlk yarışın ilk çizgisi sırasıyla Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu ve Scott Redding'ten oluşuyordu. Son yarışlarda alıştığımız üzere Toprak, start'la birlikte liderliği ele geçirdi. Rea iki sıra birden kaybederek üçüncülüğe gerilerken, Redding ise ikinci sıraya yerleşti. Şampiyona lideri Alvaro Bautista ise öndeki üçlünün hemen ardında kendine yer buldu.

Üçüncü tur devam ederken Rea, pist dışına çıktı ve yarışın son sırasına geriledi. Toprak bu aşamada avantaj yakalamış olsa da bir tur sonra o da sorun yaşayarak çakıl havuzuna girdi ve 23. sıraya geriledi.

Ön sıralarda Redding'i geçen Bautista liderliğe yerleşti. Yarışın geri kalanında ilk iki sıra değişmezken, Loris Baz, Michael Ruben Rinaldi ve Axel Bassani arasında el değiştiren üçüncülük son olarak Bassani'de kaldı. Toprak ise son sıralara düştüğü yarışta pes etmeyerek 11. sıraya kadar yükselmeyi başardı ve 5 puanı hanesine yazdırdı.

Toprak gruba liderlik ediyor © WSBK

Superpole Yarışı - Pazar

Superpole yarışına Jonathan Rea yine ilk sırada başladı. İkinci sıradaki Toprak, iyi bir başlangıç yapamadı ve dördüncü sıraya geriledi. Bautista ise start'ın en kârlı ismi olarak liderliğe yükseldi. Toprak kısa sürede Redding'i geçerek üçüncü sırayı almayı başardı.

Bautista, Rea ve Toprak'tan oluşan üçlü diğer sürücülerden ayrılırken, dördüncü turda Toprak, Rea'yı geçerek ikinciliğe yerleşti. Hemen ardından Rea'nın yaptığı frenleme hatası, Toprak'ın farkı biraz daha açmasına ve karşı atak şansının ortadan kalkmasına neden oldu.

Bitime beş tur kala, lider Bautista'nın hatası Toprak'a zafer yolunu açtı. Liderliğe yerleşen Toprak, Bautista'yı arkasında tutmayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Toprak farkı açarken, gözler Bautista ve Rea arasındaki mücadeleye odaklandı. Bu kapışmadan Bautista önde çıkmayı başardı. Toprak zafere ulaşırken, Bautista ikinci sırayı aldı. Rea ise podyumun son sırasında kendine yer buldu.

2. Yarış - Pazar

Toprak, start'ın ardından ilk virajı önde geçmeyi başardı ancak bir süre sonra Bautista'nın atağına karşılık veremedi ve ikinci sıraya geriledi. Bir tur sonra ise bu kez Bautista'yı geçmeyi başardı ve liderliği tekrar ele geçirdi.

İkinci tur devam ederken 13. virajda Rea ve Bautista arasındaki temasın ardından Bautista yarış dışı kaldı. Bu esnada Bassani ikinci sıraya yükselirken Rea ise üçüncülüğe geriledi. Daha sonra Rea, Rinaldi ve Lowes'a da geçilerek beşinci sıraya düştü. Aynı anlarda Bassani de Toprak'a atak yaparak ilk sıraya yükseldi.

Rea'nın Bautista ile olan teması ardından Rea uzun tur cezası aldı. Sekizinci turda öndeki üçlü müthiş bir mücadeleye tutuşurken, Rinaldi bu kapışmadan lider olarak çıktı. Toprak ikinci sırada devam ederken, Bassani ise üçüncülüğe geriledi.

Uzun süren takibin ardından, bitime sekiz tur kala Toprak hamlesini yaptı ve Rinaldi'yi geride bırakmayı başardı. Yarışın geri kalanında Rinaldi'nin ısrarlı takibine rağmen liderliğini koruyan Toprak, müthiş performansını zaferle taçlandırmayı başardı. Bautista'nın yarış dışı kalması ile aradaki farkı büyük ölçüde kapatan Toprak, şampiyona liderliği için Bautista'ya bir adım daha yaklaştı.

Rinaldi ikinci sırayı alırken, Bassani üçüncü olarak podyumu tamamladı. Alex Lowes dördüncü sırada yer alırken, şampiyonluk yarışındaki iddialı isimlerden Rea ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

Superbike Dünya Şampiyonası Puan Durumu 1 332 2 302 3 285 Sıra Pilot Puan 1 332 2 302 3 285