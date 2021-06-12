Toprak Razgatlıoğlu Misano'da Podyumda

Dünya Superbike Şampiyonası takviminde üçüncü durak İtalya'nın Misano pistiydi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, etkili performansını Misano'da da sürdürdü.
Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen Superpole mücadelesinde ikinci sırayı alan Toprak, böylece ilk yarışta Jonathan Rea'nın hemen ardından ikinci sırada start alma fırsatı yakaladı. İlk çizginin diğer ismi Scott Redding olurken, Michael Ruben Rinaldi ise ikinci çizginin en önüne yerleşti.
Yarışın ilk anlarına büyük bir kaos hakimdi. Liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Yarışa dördüncü sırada başlayan Rinaldi, ilk turu lider olarak tamamlarken, onu sırasıyla Jonathan Rea, Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu takip etti.
Bitime, 17 tur kala Scott Redding frenleme hatası yaparak çizgisinin dışına çıkınca, bu hatayı değerlendiren Toprak rakibini geride bırakarak ve üçüncülüğe yükseldi. İlk iki sırada yer alan Rinaldi ve Rea rakipleriyle aralarında biraz fark açmayı başarmıştı. 5 tur sonra ise bu kez hata yapan isim şampiyonluk sıralamasında liderlik koltuğunda oturan Rea oldu. Rea birinci virajda pistin dışına taşınca Toprak Razgatlıoğlu sabırlı sürüşünün mükafatını aldı ve ikinciliğe yükselmeyi başardı.
Yarışın görece sakin geçen geri kalan kısmında Jonathan Rea'nın Toprak'ı geçme çabaları sonuçsuz kalırken podyum sıralamasında da bir değişiklik yaşanmadı. İtalyan sürücü Michael Ruben Rinaldi kendi evinde zafere ulaşırken, Toprak ikinci sırada yer alarak bir podyum başarısına daha imza attı. Jonathan Rea ikinciliği elde ederken, Scott Redding dördüncü, Alex Lowes ise beşinci oldu.