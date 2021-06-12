Toprak Razgatlıoğlu Misano'da Podyumda

Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen Superpole mücadelesinde ikinci sırayı alan Toprak, böylece ilk yarışta Jonathan Rea 'nın hemen ardından ikinci sırada start alma fırsatı yakaladı. İlk çizginin diğer ismi Scott Redding olurken, Michael Ruben Rinaldi ise ikinci çizginin en önüne yerleşti.

Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen Superpole mücadelesinde ikinci sırayı alan Toprak, böylece ilk yarışta Jonathan Rea 'nın hemen ardından ikinci sırada start alma fırsatı yakaladı. İlk çizginin diğer ismi Scott Redding olurken, Michael Ruben Rinaldi ise ikinci çizginin en önüne yerleşti.

Rinaldi, ilk turu lider olarak tamamlarken, onu sırasıyla Jonathan Rea, Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Yarışın ilk anlarına büyük bir kaos hakimdi. Liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Yarışa dördüncü sırada başlayan Rinaldi, ilk turu lider olarak tamamlarken, onu sırasıyla Jonathan Rea, Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Yarışın ilk anlarına büyük bir kaos hakimdi. Liderlik sürekli olarak el değiştirdi. Yarışa dördüncü sırada başlayan Rinaldi, ilk turu lider olarak tamamlarken, onu sırasıyla Jonathan Rea, Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu takip etti.