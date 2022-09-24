Can Öncü, Katalonya'da Podyumda

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, Katalonya'da piste çıktı. Superbike'ta hafta sonunun ilk yarışını beşinci sırada tamamlayan son şampiyon, topladığı puanlarla şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Supersport'ta ise Can Öncü harika bir yarışın ardından üçüncü sırada yer almayı başardı ve podyuma çıktı. Aynı yarışta Bahattin Sofuoğlu da müthiş bir performans göstererek yarışı beşinci sırada bitirdi.

Superbike 1. Yarış - Cumartesi

Sıralama turları pek çok sürprizi beraberinde getirdi. Iker Lecuona kendi ülkesinde Superbike kariyerinin ilk pol pozizyonunu elde ederken, Alex Lowes sıralamada ikinciliği elde etti. Jonathan Rea ise üçüncü sırayı alarak ilk çizgiyi tamamladı. Şampiyona lideri Alvaro Bautista beşinci, şampiyona ikincisi Toprak Razgatlıoğlu ise sekizinci sırada yarışa başladı.

Fakat son şampiyon, start anında farkını gösterdi. Toprak, sekizinci sıradan başladığı yarışta mükemmel bir atak yaparak ilk virajı ikinci sırada dönmeyi başardı. Rakibi Bautista da iyi bir başlangıç yaparak ilk sıraya yükselirken, start'ın kaybedeni yedinci sıraya kadar gerileyen Jonathan Rea oldu. Sıralama yavaş yavaş yerine otururken, Lecuona üçüncü, Lowes ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

İlerleyen turlarda Rea beşinci sıraya kadar tırmandı. Yarışın ortalarına gelindiğinde Bautista, Toprak'la arasındaki farkı 1,2 saniyeye kadar yükseltmişti. Yarış genel olarak sakin geçerken, bitime altı tur kala Rea üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Bu esnada Toprak yavaşlamaya başladı ve Rea da Toprak'a bir hayli yaklaştı.

Bitime dört tur kala Rea, Toprak'ı geride bırakırken, dördüncü sıradaki Gerloff da Toprak'ı sıkıştırmaya başladı. Bir sonraki turda Gerloff üçüncülüğe yükseldi. Son anlarda Michael Ruben Rinaldi, önce Lowes'u sonra da Toprak'ı geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti. Bautista yarışı rahat kazanırken, Rea ikinci, Gerloff ise üçüncü sırada yer aldı.

Supersport 1. Yarış - Cumartesi

Supersport'ta sıralama turları sonucunda Dominique Aegerter ilk sırada, Red Bul sporcusu Can Öncü ikinci sırada, Federico Caricasulo ise üçüncü sırada start alma hakkı kazandı.

İlk turların ardından yarış dışı kalan Peter Sebestyen'in motosikleti yarış güvenliği için tehlike oluşturduğu için kırmızı bayraklar ile yarışa ara verildi. Daha sonra yarış yönetimi başlangıçtaki grid'e göre start alacak 12 turluk yeni bir yarış koşulmasına karar verdi.

Can Öncü © WorldSBK

İkinci start'ın ardından ilk sıraya Caricasulo yerleşirken, Can ise yerini korumayı başardı ve ikinci sırada yarışa devam etti. Ancak ilk turun ardından yaptığı hata Can'a birkaç sıraya mal oldu. Can, beşinciliğe kadar gerilerken, Bahattin Sofuoğlu ise altı sıra birden yükselerek yedinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Üçüncü turda, Can, rakibi Nicolo Bulega'yı geride bırakarak dördüncü sıraya kendini attı ve öndeki grupla bağlantısını koparmadı. Aegerter üçüncü sırayı korurken, Baldassarri ise lider Caricasulo'nun hemen ardındaydı. Bahattin ise harika bir yarış çıkararak altıncı sıraya kadar yükseldi.

Beşinci turda Aegerter ve Can'ın atakları onları ilk iki sıraya taşırken, Caricasulo ve Baldassarri üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşti. Bulega ise yarış dışı kalarak rekabetten uzaklaştı. Can, son iki tura girerken iki sıra kaybetse de son turun başlangıcında üçüncülüğe yükselmeyi başardı.

Aegerter yarışı kazanırken, Baldassarri ikinci sırayı aldı. Can, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı. Caricasulo son anlarda dördüncülüğe gerilerken, Bahattin ise beşinci sırada yarışı tamamladı.