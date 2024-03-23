SUPERBIKE
Yeni Takımla İlk Zafer: Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da Zirvede
Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya'da Superbike'ta atılmış en hızlı turla güne başladıktan sonra ilk yarışta da harikalar yarattı ve sezonun ilk zaferine ulaştı.
Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonsı’nda sezonun ikinci durağı için İspanya, Barselona’daydık. Gözler ilk olarak Superbike’ta Toprak Razgatlıoğlu’nun üzerindeydi ve hemen ardından Supersport'ta Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu sahne aldı.
Toprak'ın zafere uzandığı ilk yarışı hemen aşağıdan tekrar izleyebilirsin:
Superbike Yarış 1 – Katalonya
WorldSBK'da yeni durağımız Katalonya.
01
Superbike
1. Yarış
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi gününe, Katalonya’da bir superbike motosikletiyle atılmış en hızlı turu atarak başladı. Bu performans ilk yarış için beklentileri epey yükseltirken, Toprak’a da pole pozisyonunu getirdi. Toprak Razgatlıoğlu start’ı harika yönetti ve liderliğini sürdürdü. Toprak, hemen ilk turda kendine has frenajıyla rakiplerine karşı fark yaratırken, geçen sezondan farklı olarak düzlüklerde de rakip tanımadı.
Takımımla gurur duyuyorum. Hep birlikte, sonunda kazandık. Barselona'da hiç kazanamamıştım ve bu benim hayalimdi. Artık biz de buradayız...
Kısa süre sonra ön tarafta işler biraz karıştı. Sam Lowes, Toprak'tan ilk sırayı aldıktan sonra düşünce, üçüncülüğe kadar gerileyen Toprak, bitime 9 tur kala Andrea Iannone’den ikinciliği yeniden aldı ve Nicolo Bulega ile liderlik yarışına girdi. Geriye düştükten sonra asla pes etmeyen Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı hemen zorlamadı. Temsilcimiz, adım adım kurguladığı yarışta, kafasındaki planı son turda, beşinci virajda uygulamaya koydu. Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı son turda kusursuz bir atakla geçerek Katalonya’daki ilk yarışı kazandı. Toprak, Katalonya'da yeni takımı ile podyumun zirvesine çıkarken, sezonun da ilk zaferini almış oldu.
Toprak'ın zaferiyle beraber BMW de on bir yıl sonra Superbike Dünya Şampiyonası'nda podyumun en üst basamağında yer aldı.
02
Supersport
1. Yarış
Toprak Razgatlıoğlu’nun hemen ardından Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya’da Dünya Superbike Şampiyonası’nda sahne aldı. Can Öncü yarışa ikinci cepten başlarken Bahattin Sofuoğlu ise 19’uncu sıradan start aldı.
Can Öncü, ikinci ceptan start aldığı yarışta yerini kaybederek başlasa da çok geçmeden yerini geri kazandı ve yeniden ikinci sıraya geldi. Huertas liderliğini sürdürürken, Can Öncü ilk fırsatta güzel bir frenajla rakibine atak yaptı ve ilk sırayı aldı ama Huertas yerini geri almak için çok beklemedi ve Can'a yanıt vererek ilk sırayı aldı. Bir süre daha ön taraftaki mücadelenin içerisinde kalan temsilcimiz kalan turlarda geriye düştü. Can Öncü Supersport Dünya Şampiyonası Katalonya ilk yarışını sekizinci sırada tamamladı ve bu sezonki ilk puanlarını elde etti.
Bahattin Sofuoğlu ise epey gerilerden, 19'uncu cepten start aldığı yarışta hem start'ı harika yönetti hem de ilerleyen turlarda önündeki sürücülerin yaptığı hataları çok iyi değerlendirdi. Bahattin Sofuoğlu tam 9 sıra birden kazandı ve superbike'ta ilk yarışı 10'uncu sırada tamamlayarak sonraki yarışlar için umut verdi.
Supersport yarışının tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:
Supersport Yarış 1 – Katalonya
WorldSBK'da yeni durağımız Katalonya.