Yeni Takımla İlk Zafer: Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da Zirvede

sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi gününe, Katalonya’da bir superbike motosikletiyle atılmış en hızlı turu atarak başladı. Bu performans ilk yarış için beklentileri epey yükseltirken, Toprak’a da pole pozisyonunu getirdi. Toprak Razgatlıoğlu start’ı harika yönetti ve liderliğini sürdürdü. Toprak, hemen ilk turda kendine has frenajıyla rakiplerine karşı fark yaratırken, geçen sezondan farklı olarak düzlüklerde de rakip tanımadı.

Toprak'ın zaferiyle beraber BMW de on bir yıl sonra Superbike Dünya Şampiyonası'nda podyumun en üst basamağında yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun hemen ardından Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya’da Dünya Superbike Şampiyonası’nda sahne aldı. Can Öncü yarışa ikinci cepten başlarken Bahattin Sofuoğlu ise 19’uncu sıradan start aldı.

