Yeni Takımla İlk Zafer: Toprak Razgatlıoğlu Katalonya'da Zirvede

sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi gününe, Katalonya’da bir superbike motosikletiyle atılmış en hızlı turu atarak başladı. Bu performans ilk yarış için beklentileri epey yükseltirken, Toprak’a da pole pozisyonunu getirdi. Toprak Razgatlıoğlu start’ı harika yönetti ve liderliğini sürdürdü. Toprak, hemen ilk turda kendine has frenajıyla rakiplerine karşı fark yaratırken, geçen sezondan farklı olarak düzlüklerde de rakip tanımadı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi gününe, Katalonya’da bir superbike motosikletiyle atılmış en hızlı turu atarak başladı. Bu performans ilk yarış için beklentileri epey yükseltirken, Toprak’a da pole pozisyonunu getirdi. Toprak Razgatlıoğlu start’ı harika yönetti ve liderliğini sürdürdü. Toprak, hemen ilk turda kendine has frenajıyla rakiplerine karşı fark yaratırken, geçen sezondan farklı olarak düzlüklerde de rakip tanımadı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Cumartesi gününe, Katalonya’da bir superbike motosikletiyle atılmış en hızlı turu atarak başladı. Bu performans ilk yarış için beklentileri epey yükseltirken, Toprak’a da pole pozisyonunu getirdi. Toprak Razgatlıoğlu start’ı harika yönetti ve liderliğini sürdürdü. Toprak, hemen ilk turda kendine has frenajıyla rakiplerine karşı fark yaratırken, geçen sezondan farklı olarak düzlüklerde de rakip tanımadı.

Takımımla gurur duyuyorum. Hep birlikte, sonunda kazandık. Barselona'da hiç kazanamamıştım ve bu benim hayalimdi. Artık biz de buradayız...

Takımımla gurur duyuyorum. Hep birlikte, sonunda kazandık. Barselona'da hiç kazanamamıştım ve bu benim hayalimdi. Artık biz de buradayız...

Takımımla gurur duyuyorum. Hep birlikte, sonunda kazandık. Barselona'da hiç kazanamamıştım ve bu benim hayalimdi. Artık biz de buradayız...

Kısa süre sonra ön tarafta işler biraz karıştı. Sam Lowes, Toprak'tan ilk sırayı aldıktan sonra düşünce, üçüncülüğe kadar gerileyen Toprak, bitime 9 tur kala Andrea Iannone’den ikinciliği yeniden aldı ve Nicolo Bulega ile liderlik yarışına girdi. Geriye düştükten sonra asla pes etmeyen Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı hemen zorlamadı. Temsilcimiz, adım adım kurguladığı yarışta, kafasındaki planı son turda, beşinci virajda uygulamaya koydu. Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı son turda kusursuz bir atakla geçerek Katalonya’daki ilk yarışı kazandı. Toprak, Katalonya'da yeni takımı ile podyumun zirvesine çıkarken, sezonun da ilk zaferini almış oldu.

Kısa süre sonra ön tarafta işler biraz karıştı. Sam Lowes, Toprak'tan ilk sırayı aldıktan sonra düşünce, üçüncülüğe kadar gerileyen Toprak, bitime 9 tur kala Andrea Iannone’den ikinciliği yeniden aldı ve Nicolo Bulega ile liderlik yarışına girdi. Geriye düştükten sonra asla pes etmeyen Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı hemen zorlamadı. Temsilcimiz, adım adım kurguladığı yarışta, kafasındaki planı son turda, beşinci virajda uygulamaya koydu. Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı son turda kusursuz bir atakla geçerek Katalonya’daki ilk yarışı kazandı. Toprak, Katalonya'da yeni takımı ile podyumun zirvesine çıkarken, sezonun da ilk zaferini almış oldu.

Kısa süre sonra ön tarafta işler biraz karıştı. Sam Lowes, Toprak'tan ilk sırayı aldıktan sonra düşünce, üçüncülüğe kadar gerileyen Toprak, bitime 9 tur kala Andrea Iannone’den ikinciliği yeniden aldı ve Nicolo Bulega ile liderlik yarışına girdi. Geriye düştükten sonra asla pes etmeyen Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı hemen zorlamadı. Temsilcimiz, adım adım kurguladığı yarışta, kafasındaki planı son turda, beşinci virajda uygulamaya koydu. Toprak Razgatlıoğlu, Bulega’yı son turda kusursuz bir atakla geçerek Katalonya’daki ilk yarışı kazandı. Toprak, Katalonya'da yeni takımı ile podyumun zirvesine çıkarken, sezonun da ilk zaferini almış oldu.