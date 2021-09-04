Fransa'da Toprak Razgatlıoğlu'ndan Çifte Zafer, Can Öncü'den İlk Podyum

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 'nun Dünya Superbike Şampiyonası 'ndaki başarılı formu devam ediyor. Toprak, sezonun sekizinci durağı olan Fransa'nın Magny-Cours pistindeki iki yarıştan da zaferle ayrılarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.

İlk Yarış

Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günü erken saatlerde yapılan Superpole yarışını Jonathan Rea'in hemen ardında ikinci olarak tamamladı. Yarışta Rea pole'den, şampiyona lideri Toprak ise ikinci cepten start aldı. İlk çizginin son basamağında da Tom Sykes vardı.

Jonathan Rea iyi çıkış yapmasına rağmen Toprak Razgatlıoğlu henüz ilk virajda öne fırlamayı başardı ve ilk sırayı aldı. Ancak kısa süre sonra Rea bir atak yaparak karşılık verdi ve ilk sırayı almaya çalıştı. Bu aksiyonlar düellonun hemen ilk virajda başladığı anlamına geliyordu.

Alex Lowes'un Toprak'la yaşadığı ufak temas, sporcumuzun bir parça vakit kaybetmesine yol açtı. Start anındaki karmaşadan kısa süre sonra Toprak yeniden ikinci olurken Rea ilk sırayı almış oldu. Alex Lowes'un temasıyla birlikte Toprak ve Rea arasındaki mesafe biraz açılsa da sporcumuz aradaki mesafeyi çok iyi bir şekilde kapatmayı bildi.

Toprak Razgatlıoğlu bitime 18 tur kala Adelaide virajına çok iyi girdi, Jonathan Rea ise ön lastikte bir parça kayma yaşadı. Toprak bu virajda liderliği Rea'in elinden almayı başardı.

Son 11 tura girilirken Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada, Rea ikinci ve Lowes üçüncü basamaktaydı. Ancak üçüncü sıradaki Alex Lowes, Toprak'ın ve Rea'in temposunu yakalamakta çok zorlanınca aradaki fark 1,5 saniyeye kadar çıktı.

Bir tur sonra, Rea'in yaptığı ufak hatayla birlikte Toprak Razgatlıoğlu da aradaki farkı 1,4 saniyeye kadar çıkardı. Bu tabii ki Toprak için yarışın devamında büyük avantaj anlamına geliyordu.

Diğer taraftan, bitime sekiz tur kala Lowes liderlik mücadelesinden iyice koptu ve yerini dördüncü sıradaki Andrea Locatelli'ye kaybetmemek için mücadele vermeye başladı ki Locatelli de altı tur kala aradaki farkı bir saniyenin altına indirdi.

Ancak Alex Lowes üçüncülükte yola devam edip adım adım podyuma giderken dördüncü turun sekizinci virajında kaza yaptı ve kendini yerde buldu. Böylece Locatelli üçüncü sıradan podyum pozisyonuna dahil oldu.

Kalan turlarda Toprak liderlikte herhangi bir sorun yaşamazken son turda da performansında en ufak bir düşüş olmadı. Böylece Toprak yarışı ilk sırada bitirdi. Red Bull sporcusu, kariyerinin ilk zaferini yaşadığı Magny-Cours pistinde, çok iyi bir performansla birlikte kariyerinin 12. yarış galibiyetini aldı. Bu zafer, Toprak’ın 336 puanla zirveye yerleşmesini sağladı ve Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını da beşe çıkardı.

Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki temsilcimiz Can Öncü , ilk günklü yarışa 11. sıradan başladı. Yarış boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Can, bitiş çizgisini de sekizinci sırada geçmeyi başardı.

İkinci Yarış

Pazar günkü yarışın grid'i Superpole yarışı sonunda belirlendi. Şampiyonadaki en büyük rakibi Jonathan Rea ile müthiş bir mücadele yaşayan Toprak Razgatlıoğlu, 10 turluk yarışı 0.352 saniye farkla ilk sırada tamamladı. Alex Lowes ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın ilk virajlarında müthiş bir mücadele yaşandı. Toprak, Rea ve Lowes arasında üst üste geçişler yaşanırken Toprak Razgatlıoğlu ilk turu lider geçmeyi başardı. İkinci turun altıncı virajında motosikletinden düşen Alex Lowes ise yarışa erken veda etti.

İlerleyen turlarda Toprak Razgatlıoğlu ile Jonathan Rea arasında müthiş bir mücadele yaşandı ve liderlik sık sık el değiştirdi. Bu ikilinin arkasında ise şampiyonada üçüncü sırada bulunan ve ilk gün büyük hayal kırıklığı yaşayan Scott Redding yer alıyordu.

Son 10 tura girilirken liderlik Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea arasında gidip gelmeye devam etti. Zaman zaman ufak temasların da yaşandığı bu heyecan verici mücadeleye ayak uyduramayan Scott Redding yaklaşık bir buçuk saniye kadar geriye düştü.

Yarış sonuna kadar liderliğini koruyan Toprak Razgatlıoğlu zafere ulaşarak şampiyonada Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. Podyumun üçüncü basamağına Scott Redding çıkarken, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü sırada yer aldı.

Can Öncü'den kariyerinin ilk podyumu!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışına altıncı sırada başlayan Can Öncü , yarışın başlamasıyla beraber çok iyi bir kalkış yaparak liderliğe kadar yükseldi ve ilk turu üçüncü olarak geçti. Kalan turlarda pozisyonunu koruyan Can, Magny-Cours'da podyuma çıkarak Dünya Supersport Şampiyonası kariyerinin ilk podyumu nu elde etme başarısı gösterdi.