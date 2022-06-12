Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da Podyuma Geri Döndü

Dünya Superbike Şampiyonası 'nın son şampiyonu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , İtalya'daki hafta sonuna şanssızlıkla başlasa da pazar gününü bir zafer ve bir ikincilik ile tamamlamayı başardı. Toprak, pazar günkü Superpole Yarışı’nı ilk sırada bitirmekle kalmadı, aynı zamanda pistin tur rekorunun da yeni sahibi oldu.

Superbike, 1. Yarış, 11 Haziran

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turu seansında en hızlı tura 1:33.328 ile İspanyol sürücü Álvaro Bautista imza atarken, Toprak Razgatlıoğlu sadece 0.137 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi sırasıyla Jonathan Rea, Alex Lowes, Michael Ruben Rinaldi ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti.

Toprak Razgatlıoğlu yarışa ikinci sıradan başladı. © WorldSBK

Toprak beş kırmızı ışığın sönmesiyle iyi bir kalkış yaparak ilk viraja lider girdi. Tur boyunca liderlik için Bautista ve Rea ile yakın bir mücadele verirken turu lider tamamlamayı da başardı Toprak. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lowes ise yaptığı hata sonrası ilk turda dört sıra birden kaybederek sekizinciliğe geriledi.

İlk turların ardından yarışın yeni lideri Rea oldu. Onun hemen arkasında şampiyona lideri Bautista yer alırken, Toprak bu ikiliyi yarım saniye farkla takip etti. Bu sırada Christophe Ponsson ve Philipp Oettl yarışa veda eden isimler oldular. Yarışın üçte birlik kısmı geride kaldığında Toprak farkı yarım saniyenin altına indirdi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Son 10 tura girilirken yarışa İngiliz sürücü Rea liderlik ediyordu ancak Bautista da sadece çeyrek saniye geriden liderliğe yükselmek için uygun bir fırsat kolluyordu. Sadece bir tur sonra rakibini geçen Bautista yeniden yarış liderliğine yükseldi. Toprak ile Rea arasındaki fark ise 0.7 saniye civarında seyrediyordu.

Yarışın bitimine sadece yedi tur kala motosikletinde mekanik sorun yaşayan Toprak yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bu gelişme sonrası yarış sonuna kadar her turda temposunu artıran Bautista zafere uzanırken, ikincilik Rea’in oldu. Toprak’ın yarıştan çekilmesi sonrası podyumun son basamağında ise İtalyan sürücü Rinaldi yer aldı.

Supersport, 1. Yarış, 11 Haziran

Dünya Supersport Şampiyonası 'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Can Öncü , Misano’da cumartesi günü gerçekleşen ilk yarışa yedinci sıradan başladı. Yarış boyunca üst sıralara tırmanmak için fırsat kovalayan Can, 18 turluk yarışı dördüncü sırada tamamladı. Yarışın galibi ise şampiyona lideri İsviçreli sürücü Dominique Aegerter oldu.

Superbike, 2. Yarış, 12 Haziran

Pazar günü koşulan 10 turluk Superpole Yarışı’na ikinci sıradan başlayan Toprak, yarışın hemen başında liderliğe yükseldi. Turlar ilerledikçe temposunu artıran ve aradaki farkı her geçen tur açan Toprak , son çizgiyi ilk sırada geçerek bu sezon ilk birinciliğine ulaştı . Ona podyumda Álvaro Bautista ve Jonathan Rea eşlik etti.

Superpole zaferinin ardından yarışa ilk sıradan başlama şansı yakalayan Toprak, bir kez daha iyi bir start alarak liderliğini korumayı başardı. Onu sırasıyla Bautista, Rea, Vierge ve Rinaldi takip etti. İlk tur sona erdiğinde öndeki üç isim sadece yarım saniye içinde sıralanarak birbirlerini yakın takibi sürdürdüler.

Toprak Razgatlıoğlu bu sezon ilk zaferini elde etti. © WorldSBK

21 turluk yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken liderlik Bautista’ya geçti. Toprak ise şampiyona liderini yakın takibini sürdürerek liderlik için fırsat kovalamaya başladı. İkili arasındaki fark yarım saniyenin altında seyrederken, üçüncü sırada yaklaşık bir saniye geride İtalyan sürücü Rinaldi yer alıyordu.

Kalan turlarda lider durumdaki Bautista farkı açmaya başladı. Toprak birincilikten yavaş yavaş uzaklaşsa da yüksek temposu sayesinde Rinaldi ile arasındaki farkı üç saniyenin üstüne çıkardı. Yerini yarış sonuna kadar korumayı başaran Toprak, böylece hafta sonunun ikinci ana yarışında podyumun ikinci basamağında yer aldı.

Supersport, 2. Yarış, 12 Haziran

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışında Can Öncü yedinci sıradan start aldı. 18 turluk yarışın başında pozisyonunu koruyan Can, bir ara Stefano Manzi ile dördüncülük mücadelesi verse de yarışı beşinci sırada noktaladı. Yarışın galibi ise şampiyonayı domine eden Dominique Aegerter oldu.