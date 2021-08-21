Toprak Razgatlıoğlu'ndan İspanya'da Bir Zafer Bir Podyum

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 'nun Dünya Superbike Şampiyonası 'ndaki başarılı formu devam ediyor. Toprak, İspanya'nın Navarra pistindeki ilk yarışta podyumun üçüncü basamağında yer alırken ikinci yarıştan ise zaferle ayrıldı.

İlk Yarış

Navarra'daki sıralama turlarında şampiyonanın şu anki lideri Jonathan Rea , ilk sırayı elde etmeyi başardı. Bir başka önemli isim Scott Redding yarışa ikinci sırada başlama hakkı kazanırken, Tom Sykes da ilk çizginin son sırasına adını yazdırdı. Toprak ise grid'de sekizinci sırayı elde etti.

Start'ın ardından ise ön sıralarda değişiklikler yaşandı. İlk iki değişmese de üçüncü sıranın yeni sahibi Andrea Locatelli olurken, Toprak da ilk tur sonunda dördüncülüğe kadar yükseldi.

Altıncı turda Redding, harika bir atakla Rea'yı geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre sonra ise iki Yamaha'nın mücadelesinde gülen isim Toprak oldu ve takım arkadaşı Locatelli'yi geride bırakarak üçüncü sıranın yeni sahibi oldu.

Yarışın geri kalan kısmında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken, Scott Redding damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Jonathan Rea ikinci olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise üçüncü olarak podyumda yer buldu.

Can Öncü © Team Puccetti

Supersport'taki temsilcimiz Can Öncü de ilk yarışta etkileyici bir performansa imza attı. Can, 24. sırada başladığı yarışta harika bir yükseliş gerçekleştirerek damalı bayrağı sekizinci sırada geçmeyi başardı.

İkinci Yarış

Pazar günkü yarışın grid'i Superpole yarışıyla belirlendi. Yarışın galibi Scott Reading olurken ikinci sırada Jonathan Rea, üçüncü sırada Toprak Razgatlıoğlu ve dördüncü sırada Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli yer aldı.

Yarışın başlamasına saniyeler kala motosikletinde problem yaşayan pilotlar ellerini kaldırınca yarışın başlangıcı ertelendi ve yarış mesafesi de 23 turdan 22 tura indirildi. Bu karar sonrası tüm mekanikerler tekrar piste geldiler.

Gecikmeli start sonrası çok iyi bir ilk tur performansı sergileyen Toprak Razgatlıoğlu turu lider olarak geçmeyi başardı. Toprak'ın arkasında ise sırasıyla Scott Redding, Jonathan Rea, Tom Sykes ve Michael van der Mark yer aldı.

Yarışın ilk yarısı boyunca Jonathan Rea 'in baskısını ensesinde hisseden Toprak Razgatlıoğlu, aradaki fark bir saniyenin altında olmasına rağmen pozisyonunu korumayı başardı. Scott Redding de bu ikiliyi yakından takip ediyordu.

Son 10 tura girerken aradaki farkı bir saniyenin üstüne çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonuna kadar hata yapmadı ve yarıştan zaferle ayrıldı. Toprak bu sonuçla Dünya Superbike Şampiyonası'nın da zirvesine yükselmiş oldu.