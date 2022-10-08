Portekiz'de Zaferin Adı Toprak Razgatlıoğlu

WSBK bu hafta sonu Portekiz'i ziyaret ediyor. Superbike'ta şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu , Portimao'daki hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarışta harika bir performansa imza atan Toprak, ikinci sırada başladığı yarışta zafere ulaşmayı başardı.

Sıralama turlarında ilk sıra Jonathan Rea'nın olurken, Toprak ikinci sırada, Alex Lowes ise üçüncü sırada yer aldı. Start'ın ardından ön sıralarda bir sürpriz yaşanmadı ve Rea liderliğini koruyarak ilk virajı döndü. Start'ın kaybedeni bir sıra geri düşen Alvaro Bautista oldu.

İlk turda Lowes, Toprak'ı geride bıraksa da bir tur sonra yaptığı hata onu iki sıra geri götürdü. Rea'nın başı çektiği yarışta, Toprak ikinci, Axel Bassani ise üçüncü sıradaydı. Altıncı tur atılırken Toprak, Rea'nın üzerindeki baskıyı iyice artırdı ve temiz bir geçişle liderliğe yerleşti.

Bitime yedi tur kala Alvaro Bautista ön sıralara doğru hamle yaparak üçüncülüğe kadar yükseldi. Yarışın son anları yaklaşırken Bautista ve Rea arasındaki fark iyice oldukça azaldı. Daha sonra Rea'yı geçmeyi başaran Bautista, Toprak'ın peşine düştü. Ancak Toprak ustaca bir performansa imza atarak aradaki farkı korumayı başardı.

Turlar çabucak tükendi ve Toprak müthiş bir zafere uzandı. Bu zaferle Superbike tarihinin en çok yarış kazanan dokuzuncu pilotu oldu. Ona yetişmeyi başaramayan Bautista ikinci sırada kalırken, yarışa ilk sırada başlayan Rea ise bitiş çizgisine üçüncü sırada ulaştı.