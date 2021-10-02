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SUPERBIKE
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Sezonun 11. Zaferi!
Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki şampiyonluk mücadelesi sürüyor.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağına ev sahipliği yapan Portimão'da hem pist rekoru kırdı hem de ilk zaferine ulaştı. İkinci yarışta ise yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarış dışı kalan Toprak, şampiyonada Jonathan Rea'in 24 puan önünde liderliğini sürdürdü.
İlk Yarış (2 Ekim 16:00)
Cumartesi günkü yarışın grid'inin belirleneceği Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı esti. 1:40.219'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde eden Toprak, aynı zamanda pist rekorunu kırarak müthiş bir başarıya imza attı.
20 turluk yarışın başlamasıyla beraber Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Yarışın hemen başında liderlik Rea'in olurken Toprak sadece birkaç viraj içinde yeniden ilk sıraya yükseldi.
İkili arasında üç turda üç temas yaşanırken Scott Redding'in araya girmesiyle heyecan daha da arttı. Jonathan Rea yarış liderliğini yeniden devralırken beşinci turda motosikletinin dengesini kaybederek yarış dışı kaldı.
Jonathan Rea'in yarış dışı kalmasının ardından ilk iki sıradaki Scott Redding ve Toprak Razgatlıoğlu, yüksek tempoları sayesinde diğer sürücülerle aradaki farkı açtı. Yarışın orta noktasında ise Toprak liderliğe yükseldi.
Toprak Razgatlıoğlu ve Scott Redding arasındaki fark bir saniyenin altında devam ederken Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise bitime altı tur kala Michael van der Mark ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kaldı.
Son turlarda Scott Redding'in tüm geçiş denemelerine karşı çok iyi bir savunma sergileyen Toprak Razgatlıoğlu, üst üste üçüncü yarış galibiyetine ulaşarak şampiyonada Jonathan Rea ile arasındaki farkı 45 puana yükseltti.
İkinci Yarış (3 Ekim 16:00)
Dünya Superbike Şampiyonası'nda pazar günkü yarışın grid'i Superpole yarışı sonunda belirlendi. Islak zeminde gerçekleşen yarışı Michael van der Mark kazanırken Toprak Razgatlıoğlu ise altıncı sırada kendine yer buldu.
20 turluk yarışın başlamasına saniyeler kala start ertelendi ve yarış mesafesi 19 tura düşürüldü. Start ile beraber ilk virajda üçüncü sıraya kadar yükselen Toprak Razgatlıoğlu ilk turu ise dördüncü sırada geçmeyi başardı.
Yarışa 10. sırada başlayan Jonathan Rea ikinci turda liderliğe kadar yükseldi. Onu sırasıyla Scott Redding, Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli takip etti. Üçüncü tur içinde Redding'i geçen Toprak ikinciliğe yükseldi.
Yarışın ilk turlarında Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Scott Redding arasında müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı. Son 13 tura girilirken Rea'e hamlesini yapan Toprak bir turluğuna da olsa liderliği ele geçirdi.
Temposunu koruyan ve liderlik mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, son 10 tura girilirken ve yarış lideri Jonathan Rea'in sadece 0.395 saniye gerisindeyken motosikletinde yaşadığı mekanik problem nedeniyle yarış dışı kaldı.
Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonadaki en büyük rakibi Jonathan Rea yarışı ilk sırada tamamlarken, podyumun diğer basamaklarında Scott Redding ve Loris Baz yer aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dördüncü oldu.