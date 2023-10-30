WSBK 2024 Güncel Yarış Takvimi

Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü’nün ise Supersport kategorisinde ülkemizi temsil edeceği WSBK 2024 sezonunun takvimi açıklandı.
İşte temsilcilerimizin 2024 yarış takvimi:
- 23 – 25 Şubat: Phillip Island, Avustralya
- 22 – 24 Mart: Circuit de Barcelona-Catalunya, İspanya
- 19 – 21 Nisan: TT Circuit Assen, Hollanda
- 14 – 16 Haziran: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, İtalya
- 12– 14 Temmuz: Donington Park, İngiltere
- 19 – 21 Temmuz: Autodrom Most, Çekya
- 9 – 11 Ağustos: Autodromo Internacional do Algarve, Portekiz
- 23 – 25 Ağustos: Balaton Park Circuit, Macaristan
- 6 – 8 Eylül: Circuit de Nevers Magny-Cours, Fransa
- 20 – 22 Eylül: Cremona Circuit, İtalya
- 27 – 29 Eylül: MotorLand Aragon, İspanya
- 11 – 13 Ekim: Circuito de Jerez – İspanya