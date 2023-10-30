Toprak Razgatlıoğlu
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Supersport

WSBK 2024 Güncel Yarış Takvimi

Superbike 2024'ün güncellenen yarış takvimi Red Bull.com'da! Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü pistlere oldukça iddialı bir şekilde geri dönüyorlar!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Toprak Razgatlıoğlu’nun Superbike, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü’nün ise Supersport kategorisinde ülkemizi temsil edeceği WSBK 2024 sezonunun takvimi açıklandı.
İşte temsilcilerimizin 2024 yarış takvimi:
  • 23 – 25 Şubat: Phillip Island, Avustralya
  • 22 – 24 Mart: Circuit de Barcelona-Catalunya, İspanya
  • 19 – 21 Nisan: TT Circuit Assen, Hollanda
  • 14 – 16 Haziran: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, İtalya
  • 12– 14 Temmuz: Donington Park, İngiltere
  • 19 – 21 Temmuz: Autodrom Most, Çekya
  • 9 – 11 Ağustos: Autodromo Internacional do Algarve, Portekiz
  • 23 – 25 Ağustos: Balaton Park Circuit, Macaristan
  • 6 – 8 Eylül: Circuit de Nevers Magny-Cours, Fransa
  • 20 – 22 Eylül: Cremona Circuit, İtalya
  • 27 – 29 Eylül: MotorLand Aragon, İspanya
  • 11 – 13 Ekim: Circuito de Jerez – İspanya
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