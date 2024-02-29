wtcN’ı ne kadar iyi tanıyorsun?
© Red Bull
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wtcN’ı Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

Esporcu, yayıncı, takım sahibi... Ferit “wtcN” Karakaya’yı ne kadar iyi tanıdığını test etmek ister misin?
Yazar: Red Bull
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Ferit "wtcN" Karakaya

Bir dönemin en önemli esporcularından, günümüzün en popüler yayıncılarından ve aynı zamanda BBL Esports'un kurucularından Ferit "wtcN" Karakaya artık bir Red Bull oyuncusu!

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Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya’nın kariyeri espor dünyasında başlamıştı. İlerleyen yıllarda yayıncılığa adım adan wtcN, sonrasında ise çıtayı yükseltti ve espor takımı sahibi oldu. Peki onun bu kariyer sürecine ne kadar hakimsin? Eğer wtcN’ı yeteri kadar iyi tanıdığını düşünüyorsan tam sana göre biri oyunumuz var ve sana bu oyunu nasıl oynayacağını adım adım anlatacağız.

Hangi wtcN'ı daha iyi tanıyorsun?

Oyuna ilk olarak hangi wtcN'ı daha iyi tanıdığını seçerek başlıyorsun

Oyuna ilk olarak hangi wtcN'ı daha iyi tanıdığını seçerek başlıyorsun

© Red Bull

Oyunun başında ilk olarak hangi wtcN’ı daha iyi tanıdığını seçmen gerekiyor. Esporcu? Yayıncı? Takım sahibi? Bu tercihi yaptıktan sonra üç aşamadan oluşan oyun başlıyor.

Soru yağmuruna hazır mısın?

Soru etabını geçebilmek için tüm sorulara doğru cevap vermen gerekiyor

Soru etabını geçebilmek için tüm sorulara doğru cevap vermen gerekiyor

© Red Bull

Birinci aşamada wtcN’a dair soru yağmuruna tutuluyorsun. Beş sorudan oluşan bu aşamadaki soruların tamamını doğru cevaplamak gerekiyor, aksi takdirde oyun sona eriyor.

Zamanlamayı tuttur, satırları hizala!

Ekrana doğru zamanda bas ve satırları en alttaki ile aynı hizaya getir

Ekrana doğru zamanda bas ve satırları en alttaki ile aynı hizaya getir

© Red Bull

İkinci aşama zamanlama ile ilgili. wtcN’ı temsil eden görsellerden oluşan satırlar sola - sağa ilerliyor, yapman gerekense doğru zamanda tıklamak ve satırları hizalamak.

Reflekslerini konuştur, oyunu tamamla!

Çerçeve ve obje eşleştiğinde çabucak ekrana tıklamalısın

Çerçeve ve obje eşleştiğinde çabucak ekrana tıklamalısın

© Red Bull

Son bölümde reflekslerini konuşturmalısın. Ekranda beliren çerçeve ile içindeki obje eşleştiğinde hemen tıklamalısın. Tüm eşleşmeleri tutturduğunda oyun tamamlanıyor.
Artık oyunu öğrendiğine göre buraya tıkla, en yüksek puana ulaş ve ödülün sahibi ol!

Bu haberin içinde

Ferit "wtcN" Karakaya

Bir dönemin en önemli esporcularından, günümüzün en popüler yayıncılarından ve aynı zamanda BBL Esports'un kurucularından Ferit "wtcN" Karakaya artık bir Red Bull oyuncusu!

TürkiyeTürkiye
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