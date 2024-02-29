wtcN’ı Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

Red Bull oyuncusu

’nın kariyeri espor dünyasında başlamıştı. İlerleyen yıllarda yayıncılığa adım adan wtcN, sonrasında ise çıtayı yükseltti ve espor takımı sahibi oldu. Peki onun bu kariyer sürecine ne kadar hakimsin? Eğer wtcN’ı yeteri kadar iyi tanıdığını düşünüyorsan

ve sana bu oyunu nasıl oynayacağını adım adım anlatacağız.