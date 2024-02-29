Bir Oyun Daha
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OYUN
wtcN’ı Ne Kadar İyi Tanıyorsun?
Esporcu, yayıncı, takım sahibi... Ferit “wtcN” Karakaya’yı ne kadar iyi tanıdığını test etmek ister misin?
Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya’nın kariyeri espor dünyasında başlamıştı. İlerleyen yıllarda yayıncılığa adım adan wtcN, sonrasında ise çıtayı yükseltti ve espor takımı sahibi oldu. Peki onun bu kariyer sürecine ne kadar hakimsin? Eğer wtcN’ı yeteri kadar iyi tanıdığını düşünüyorsan tam sana göre biri oyunumuz var ve sana bu oyunu nasıl oynayacağını adım adım anlatacağız.
Hangi wtcN'ı daha iyi tanıyorsun?
Oyunun başında ilk olarak hangi wtcN’ı daha iyi tanıdığını seçmen gerekiyor. Esporcu? Yayıncı? Takım sahibi? Bu tercihi yaptıktan sonra üç aşamadan oluşan oyun başlıyor.
Soru yağmuruna hazır mısın?
Birinci aşamada wtcN’a dair soru yağmuruna tutuluyorsun. Beş sorudan oluşan bu aşamadaki soruların tamamını doğru cevaplamak gerekiyor, aksi takdirde oyun sona eriyor.
Zamanlamayı tuttur, satırları hizala!
İkinci aşama zamanlama ile ilgili. wtcN’ı temsil eden görsellerden oluşan satırlar sola - sağa ilerliyor, yapman gerekense doğru zamanda tıklamak ve satırları hizalamak.
Reflekslerini konuştur, oyunu tamamla!
Son bölümde reflekslerini konuşturmalısın. Ekranda beliren çerçeve ile içindeki obje eşleştiğinde hemen tıklamalısın. Tüm eşleşmeleri tutturduğunda oyun tamamlanıyor.
Artık oyunu öğrendiğine göre buraya tıkla, en yüksek puana ulaş ve ödülün sahibi ol!