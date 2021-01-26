Yakın Tarihin En Etkili 10 Sosyal İnovasyon Fikri

Güneş enerjisi hem ucuz hem de dünyamız için sonsuz. Sadece ısınma ve elektrik üretmek için de kullanılmıyor.

Chem

bilim dergisinde yayınlanan bir makale, araştırmacıların suda yaşayan ve hastalığa neden olan

bakterileri etkisiz hale getirebilecek

bir materyal geliştirdiğini açıkladı.