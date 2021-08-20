Yamaç Paraşütü Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Tatil bölgelerinde, plajlarda güneşlenirken ya da yürüyüş yaparken gökyüzüne baktığımızda yamaç paraşütü yapan insanları görürüz. Maceraperestlerin büyük bir tutkuyla yaptığı bu spor, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir kitleye hitap eder oldu. Peki yamaç paraşütü nedir, nasıl yapılır ve Türkiye'de nerede icra edilebilir? Tüm bu soruların cevabı için seni hemen aşağıdaki yazımıza alalım...

Yamaç paraşütü nedir?

Yamaç paraşütü, özel bir pist ya da hava aracı gerektirmeyen tamamıyla rüzgâr yardımıyla, hatta rüzgarla bir bütün olarak yapılan bir spordur. Yama paraşütü, İngilizcede “paragliding” olarak adlandırılır. 1980’li yılların başında hava sporları ile ilgilenen kişiler tarafından bulunmuştur. Çok hafif hava araçları içerisinde en hafif olanıdır. Kolay taşınabilir olması sayesinde, yolu olmayan tepelerden bile kalkış yapılabilir. Kısacası, özel kalkış-iniş pisti gerektirmez.

Yamaç paraşütünün serbest paraşüt ile karıştırılmaması gerekir. Serbest düşüşte bir hava aracı gerekir ve yüksekten salınarak gökyüzünde süzülür. Yamaç paraşütünde ise bir hava aracına gerek olmaz. Dağlardan ya da yüksek yamaçlardan belirli bir hız kazanarak atlanır ve gökyüzüne karışılır.

Pireneler'de yamaç paraşütü © SEARCH Productions

Yamaç paraşütü nasıl yapılır?

Yamaç paraşütü yapmak için öncelikle bu spora uygun olan yerler seçmek gerekir. Uygun yeri bulduktan sonra biraz kas gücü ve rüzgarla yamaç paraşütü yapılabilir. Tabii ki bu sporda, gerek gökyüzünde gerekse kalkışta ve inişte güvenliği sağlamak için başlıca malzemeler var: Kanat, kask, askı ipleri, taşıyıcı kollar, yedek paraşüt, telsiz, rüzgar ölçer, uygun giysiler ve gözlük.

Yamaç paraşütünü deneyimlemek ve sadece keyifli bir an yaşamak için gökyüzünde kendine bir yer edineceksen, bu sporun yapıldığı yerlerde eğitmenlerden bilgi alabilir ve pilotların eşliğinde, asla unutamayacağın bu deneyimi yaşayabilirsin. Eğer bu sporu profesyonel olarak yapacaksan ve havada saatlerce kalmak istiyorsan o zaman da Türk Hava Kurumu’nun ücretsiz ve sertifikalı yamaç paraşütü kursuna katılabilirsin.

Türkiye'de yamaç paraşütü yapılan yerler

Babadağ, Muğla

Kuşkusuz ki Türkiye’de yamaç paraşütü için en çok tercih edilen yer Fethiye Ölüdeniz’de bulunan Babadağ mevkidir. Eğer Fethiye, Ölüdeniz'e tatile gidip plajda güneşlendiysen, kafanızı yukarı çevirdiğinde mutlaka yamaç paraşütü yapan insanlara denk geldiğin olmuştur. İşte onların pek çoğu, eğitmenler sayesinde bu deneyimi yaşayan maceraperest insanlar.

Babadağ aynı zamanda Türkiye’de ilk yamaç paraşütü yapılan yer olarak da bilinir. Ölüdeniz’e yaklaşık 45 dakikada uzaklıkta bulunan Babadağ’da üç adet pist yer alır. 1.700-1.900 metre yükseklikten yapılacak yamaç paraşütünde spor tutkunlarını enfes bir doğa manzarası bekler.

Yamaç paraşütünün merkezlerinden biri: Aksaray © Red Bull

Uçmakdere, Tekirdağ

Uçmakdere, yamaç paraşütünde hem Tekirdağ’ın hem de Türkiye’nin gözde rotalarından biridir. Her sezon, sayısız maceraperest, Uçmakdere'yi ziyaret eder. Uçmakdere’de, Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü tarafından tandem uçuşları ve 1 haftalık pilot eğitimleri de veriliyor. Diğer taraftan sezon içerisinde takip ederek, Uçmakdere Yamaç Paraşütü Festivali’ne katılabilirsin.

Dinamit Tepesi, Pamukkale

Pamukkale’de bulunan Dinamit Tepesi, her türlü hava şartlarını deneyimlemek için yamaç paraşütü eğitiminde tercih edilen bir noktadır. Tabii ki Denizli’yi önemli bir turizm merkezi yapan travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ni de uçuş sırasında kuş bakışı izleyebilirsin.

Ali Dağı, Kayseri

Kayseri, Ali Dağı da yamaç paraşütü severlerin uğrak noktalarından bir tanesidir. Burada, 2 ayrı pisti bulunur. Hava durumuna göre, size uzun bir atlayış keyfi yaşatır. 2004 yılında, "Dünya Yamaç Paraşüt Şampiyonası" burada düzenlenmiştir. Genellikle yarı profesyonel ve profesyonel olanlar burayı tercih ederler.

Uzungöl, Trabzon

Aslında yamaç paraşütünün en keyifli olacağı yerlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Karadeniz bölgesi. Uzungöl'de yamaç paraşütü ile yeşilin her tonunu seyre çıkabilir, deneyimli pilotlar ile havada keyifli dakikalar geçirebilirsin. Bu deneyim sonrası, pilotlar tarafından çekilen fotoğraflarını istemeyi unutma...