Yapay Zeka Bizi Yapmak İstemediğimiz Şeylere İkna Edebilir mi?

Size küçük bir deneyden bahsedeceğiz. Kendisi küçük ama bizce, sonuçları kocaman. Bu küçük deney, çocukları önemsiz bir konuda manipüle etmeye yönelik. Peki bu küçük deney, yüz yıl sonra “Buyrun sizi matrix’e doğru alalım” diyen bir

testine dönüşürse? Ya da çoktan dönüştüyse? Veya bir simülasyondaysak?