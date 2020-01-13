Yeni Başlayanlar İçin Football Manager Tavsiyeleri

Son yıllarda Football Manager ’a başlamak isteyip bu konuda zorlanan, oyunun sunduğu mikro yönetim deryası içinde boğulan ve kapatıp FIFA ’ya ya da efsane CM serisine dönen birçok insan tanıdım. Kaçırdıkları şeyin farkında değiller. Birçok gencin eğitim hayatını, bu deneyimden kopamamışların ise iş kariyerini bitiren bu bağımlılığa sahip olmak aslında sanıldığı kadar zor değil.

Orta Sıralardan Bir Takım Seçin

Şampiyonluk yarışında ya da küme düşmemeye oynayan bir takım ile oyunu çözmeye çalışmak, üzerinizde gereksiz bir baskı olmasına sebep olur. İki durumda da yönetimler daha acımasız olacağı için, neyin neden işe yaradığını anlamadan ani kararlar almak zorunda kalırsınız.

Başlayacağınız takımı seçerken o ülkenin en üst liginin orta sıralarından bir takım olmasına dikkat edin. Takım seçme ekranında o takımın ligi kaçıncı bitireceğine dair oyunun tahminini görebilirsiniz.

Orta sıralardan bir takım seçin © Football Manager

İngiltere’nin dördüncü liginden bir takımı Premier Lig’e çıkarmak istediğinizin farkındayım ama oyunu çözene kadar alt liglere bulaşmamak daha mantıklı olabilir.

En İyi Teknik Ekibi Kurun

Football Manager ’da teknik ekibinizin kalitesi çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle oyuna yeni başladığınızda onların tavsiyeleri ile hareket etmek, oyunu çözmenize yardımcı olacaktır. Kulübün başına geçtiğinizde tüm teknik ekibi inceleyin. O rolün gerektirdiği özellikleri yeterli olmayanları gönderin.

Hangi rol için hangi özelliklerin önemli olduğunu seçerek görebilirsiniz.

Football Manager’da teknik ekibinizin kalitesi çok önemli bir rol oynuyor. © Football Manager

Sorumlulukları Paylaşın

Bir kulübün her detayı ile ilgilenmek gerekmiyor. Çoğu durumda bunları teknik ekibinize bırakmanız ve oyunu çözdükçe diğer konulara yavaş yavaş eğilmeniz daha iyi olacaktır.

Bu sene yenilenen Sorumluluklar ekranı tam da bunun için. Takımın genel antrenmanı, gözlemcilik görevleri ve teknik ekip sözleşmeleri gibi ikinci planda olan şeyleri, oyunu çözdükten sonrasına bırakın. Bu sayede hem oyunun detaylarında boğulmaz hem de asıl önemli olan kısmına yoğunlaşmış olursunuz.

Bir kulübün her detayı ile ilgilenmek gerekmiyor © Football Manager

Oyuna başladığınızda genel antrenmanı yardımcınıza bırakmanızı ve gerektiğinde küçük değişiklikler yapmanızı tavsiye ederim.

Bunun dışında futbol direktörünüze kendi kendine oyuncu bulmasını ve teklif yapmasını söyleyebilirsiniz ama son kararın yine sizde olmasına dikkat edin. Yoksa twitter hesabı açıp, bunu ben değil başkası aldı diye açıklama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Takım Raporunu İnceleyin

İyi bir teknik ekip kurdunuz, kullanacağınız taktiği ve olası transferleri düşünmeden önce asistan menajerinizin oluşturduğu asistan raporunu inceleyin. Takımın iyi ve kötü olduğu noktaları buradan görebilirsiniz.

Takımın iyi ve kötü olduğu noktaları takım raporundan görebilirsiniz © Football Manager

Taktiğinizi ve yapacağınız transferleri bu rapora göre şekillendirebilirsiniz. Örneğin takımınız pas ve vizyon özelliklerinde iyi değilse, topa sahip olduğunuz bir oyun tasarlamak çok akıllıca olmayabilir. Bu raporun takımda düşünmediğiniz oyuncuları ve ana kadrodaki genç oyuncuları da kapsadığını unutmayın.

Kendi Taktiğinizi Sıfırdan ve Yavaş Yavaş Oluşturun

İnternetten başkasının taktiğini indirmeyi oyunda farklı şeyler denemek için, test etmek için kullanmakta bir sakınca olmayabilir. Ama oyunu çözmeden bu yola başvurmak büyük bir hata olur. Çünkü bir taktiğin neden iyi sonuç verdiğini veya vermediğini kendiniz taktik hazırlayıp, duruma göre eklemeler, çıkarmalar yapmadan anlayamazsınız.

Kendi taktiğinizi sıfırdan ve yavaş yavaş oluşturun © Football Manager

Yeni güncellenmiş taktik ekranında asistan menajerinizin kadroya uygun gördüğü oyun stilini ve dizilişi görebilirsiniz. Bunlar üzerinden bir başlangıç yapıp, maç içinde gördüklerinize göre ekleme, çıkarma yapmak en doğrusu. Bunu yaparken de çok fazla direktifi bir anda eklememeye dikkat edin.

Maçları Geniş Özet ile İzleyin

Football Manager’da maç sırasında gördüğünüz anları arttırmadan, bir taktiği değerlendirmek mümkün değil. Bu yüzden özellikle oyuna yeni başlarken “kritik anlar” yerine “geniş özet” veya “kapsamlı özet” seçeneğini tercih edin.

Maçları geniş özet ile izleyin © Football Manager

Taktiğinizi değerlendirirken bu anları dikkatlice inceleyin. Bir oyuncunuzun yaptığı hata birçok farklı sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunlardan hangisi olduğunu bulmak kritik bir önem taşıyor.

Ani Kararlardan Kaçının

Oluşturduğunuz taktiğe oyuncuların alışması için onlara zaman vermeniz gerektiğini unutmayın. Geldiğinizde bütün kadronun alışık olduğu bir yapı ile başlamak bu yüzden avantaj olabilir. Hem takımın genel olarak hem de tüm oyuncuların bireysel olarak seçtiğiniz taktiğe yatkınlıklarını taktik ekranından görebilirsiniz.

Taktiğe oyuncuların alışması için onlara zaman vermek gerekiyor © Football Manager

Rakibin kullandığı diziliş, oyun stili ve oyuncu kalitesinin, maçta gördüklerinize direkt olarak etki ettiğini de unutmayın. Bu yüzden ani değişiklikler yaparken dikkatli olun.