İlk Kez İzleyecekler İçin: UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Nedir?

Dağ bisikleti sporunda yeni olanlar için, çok sayıda bisikletçinin aynı anda çıkış yaptığını görmek; birbirini takip eden turlarda bir saatten fazla bir süre boyunca mücadele ettiğine tanıklık etmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Herkes, bitiş çizgisini geçen ilk bisikletçinin kazandığını bilir. Ancak bir

yarışında başlangıç ​​ve bitiş arasında neler yaşanır? Başlangıç ​​sırasına ve bisikletçilerin kaç tur atmaları gerektiğine kim karar verir?

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