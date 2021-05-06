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İlk Kez İzleyecekler İçin: UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası Nedir?
UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası yarışları hakkındaki bu kılavuzdan, cross-country ve kısa parkur yarışları da dahil tüm ayrıntıları öğrenebilirsin.
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Dağ bisikleti sporunda yeni olanlar için, çok sayıda bisikletçinin aynı anda çıkış yaptığını görmek; birbirini takip eden turlarda bir saatten fazla bir süre boyunca mücadele ettiğine tanıklık etmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Herkes, bitiş çizgisini geçen ilk bisikletçinin kazandığını bilir. Ancak bir Mercedes Benz UCI Cross-Country Dağ Bisikleti Dünya Kupası yarışında başlangıç ve bitiş arasında neler yaşanır? Başlangıç sırasına ve bisikletçilerin kaç tur atmaları gerektiğine kim karar verir? Bu disiplin hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenmek için hemen aşağıya gel.
Dağ bisikletinde kısa parkur ve cross-country arasındaki farklar nelerdir?
01
Cross-Country Nedir?
XCO, Cross-Country Olympics'in kısaltması olarak kullanılıyor. Bisikletçilerin, birkaç kez tamamlaması gereken, çoğunlukla toprak temelli pistlerde inişli çıkışlı bir şekilde mücadele edilen bir UCI off-road dağ bisikleti yarış formatıdır. Tabii ki parkurlar olabildiğince doğal olmalı ancak içlerinde insan yapımı yerler de olabilir. Bisikletçiler, elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde 1 saat 20 dakika ile 1 saat 40 dakika arasında yarışırlar. Başlama çizgisinden ise toplu şekilde çıkış yaparlar. 23 yaşın altındakiler ve gençler, yaşlarına göre elit kategorisi için belirtilenden daha kısa süreler için yarışırlar.
02
Bir Cross-Country parkurunun uzunluğu nedir ve tipik bir parkurun şekli nasıldır?
Parkurda her tur, 4-10 km arasındaki bir uzunlukta olabilir. Her kategorideki sporcunun attığı tur miktarı, toplam yarış sürelerine uyacak şekilde ayarlanmıştır. Daha kısa parkura sahip bir yerde, sporcular daha fazla tur atarlar. Tabii ki bunun tam tersi de olabilir. Ama ortalama olarak yarışlar 5-7 tur uzunluğunda olur.
Cross-Country parkurları teknik zorluk bakımından farklılık gösterse de hepsinin benzer şekilde tasarlanması gerekir. Örneğin parkurlar, önemli miktarda tırmanma ve iniş içermelidirler. Asfalt yollar toplam parkurun yüzde 15'ini geçemez.
03
Cross-Country için Dünya Kupası en büyük sahnedir
Bisikletin yönetim organı olan UCI, her yıl tüm dünyada pek çok durakta turların yapıldığı bir Dünya Kupası yarışları dizisi düzenler. Bisikletçiler gittikleri her yerde farklı parkurlara, arazilere ve iklimlere uyum sağlamak zorunda. Öyle ki yılda ortalama olarak genellikle altı veya yedi farklı noktada mücadele ederler.
Bir Dünya Kupası yarışı kazanmak, büyük bir olay. Yarışı kazandığında bir miktar paranın da sahibi oluyorsun ama daha da önemlisi önemli miktarda puan alıyorsunuz. Herkesten daha fazla puan alırsan, genel klasman Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanırsın. Bir Dünya Kupası yarışında puan almak için yarışı ilk 38'de bitirmen gerekir. Tabii ki puanlar, azalarak dağıtılır. Bu nedenle mücadeleyi bitirmek ve iyi bir pozisyon elde etmek için genel klasman için epey önemlidir.
İlk beşte bitiren bisikletçilere dağıtılan puanlar:
1'inci = 300 2'nci = 250 3'üncü= 200 4'üncü = 180 5'inci = 160
04
Cross-Country yarışında çıkış sırasına kim karar verir?
Tüm bisikletçiler (aynı kategoriden) birlikte başlarlar. Başlangıç çizgisi her zaman sekiz metre genişliğindedir ve bu nedenle hat başına genellikle sekiz sürücü sıralanır. Temel olarak, sporcuların Cross Country'de iyi bir başlangıç noktası şansı elde etmek için Kısa Parkur yarışında iyi bir derece elde etmesi gerekir.
Bir bisikletçi kısa parkur yarışını ilk 24'te bitirirse bu bitirme pozisyonu, cross-country yarışında öndeki üç başlangıç çizgisinden birinde yer alacağını anlamına gelir (Bir çizgide sekiz sporcudan, 24 sporcu.) İlk sekiz yarışmacı ön sırada olur ve bu sıra arkaya doğru böyle devam eder. İlk 24'ten sonraki yerler, UCI cross-country bireysel sıralamasına göre belirlenir. Sınıflandırılmamış sürücüler için ise kura çekilir.
Detaylarıyla Albstadt parkuru
05
Kısa parkur yarışı nedir?
Kısa Parkur, 20-25 dakika süren ve ortalama 6-8 tur boyunca devam eden bir yarıştır. Parkur uzunluğu 1-1,5 km uzunluğundadır. Her tur yaklaşık iki ila üç dakika sürer. Bir kısa parkur yarışı, tipik olarak cross- country başlangıç ya da bitiş düzlüğünü kullanır. Tabii ki cross-country rotasının içerisinden bölümler de kullanabilir ama bunlar tamamen farklı parkurlar da olabilir.
Kısa Parkur yarışı, pazar günü yapılacak cross-country yarışından önce, cuma akşamı yapılır. Etkinlik, ana cross-country yarışında ilk üç sırada kimin yer aldığını belirlediği için, neredeyse tüm üst düzey bisikletçiler bu yarışa katılır.
06
Kısa parkur ve cross-country yarışlarındaki taktikler
Sporcular neredeyse yarışın başlangıcından itibaren maksimum kalp atış hızına ulaşırlar. Genellikle son tura kadar, her bisikletçi gerçekten çok büyük çaba harcar. Daha uzun süren cross-country yarışlarında, biniciler pozisyon almak için itişip kakarken açılış turları gerçekten çok çılgınca olabilir. Orta turlar, bisikletçilerin kendi içlerinde yarışmaya meyilli oldukları ve enerji tasarrufu konusunda dikkatli oldukları yerlerdir. Son iki tur, yarışta zaman kazanmak ve yarıştaki pozisyonları değiştirmek için birbirlerine saldırmaya başlayan bisikletçilerle birlikte yarışların gerçekten heyecan dozunun arttığı yerlerdir. Her zaman, rakipler arasında akıl oyunları oynanır. Dünya Kupası etkinliklerinde, cross-country yarışını heyecan verici ve son derece seyirci dostu bir spor yapan unsur da budur aslında.
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07
Bir cross-Country bisikleti nasıldır?
Günümüzün cross-countrydağ bisikleti, pedallar aracılığıyla maksimum güç elde etmek için sürücüyü doğrudan krankların üzerine yerleştiren agresif bir geometriye sahiptir. Verimlilik için hafif bir şasi ve bileşenlerin yanı sıra tüm yüzeylerde yuvarlanma hızını taşımaya yardımcı olan büyük 29 jantlık tekerleklere sahiptir. Modern bir cross-country dağ bisikletinin ağırlığı yaklaşık sekiz buçuk dokuz kilogramdır. Profesyonellerin çoğu artık çift süspansiyon kullanıyor. Unutma, bisikletler inanılmaz derecede hafif olmalı.
08
Bir cross-country yarışçısını iyi yapan unsur nedir ve bir Dünya Kupası yarışında hangi sürücülere dikkat etmelisin?
Elbette hiç kimse aynı özelliklere sahip değildir ancak cross-country'de yarışan sporcularda ortak olan bir nokta vardır: hepsinin hafif ve zayıf olması. Güç, bacak kaslarından elde edilir.
Elit kadınlar cross-country mücadelesi, Dünya Kupası'nın her yıl en sıkı yarışlarından birine sahne olur. Peki neden? Çünkü yetenek havuzu çok derin. Pauline Ferrand-Prévot, Kate Courtney, Jenny Rissveds, Annika Langvad ve Jolanda Neff, kadın yarışlarını bu kadar öngörülemez kılan büyük isimlerden sadece birkaçı. Ayrıca Evie Richards, Laura Stigger ve Lorna Lecomte'den gibi yeni nesil bisikletçiler de var.
Nino Schurter erkekler sınıfında epeydir dominant bir görüntü çiziyor. İsviçreli bisikletçi, her yarışta hedef adam olmaya devam ediyor. Hollandalı Mathieu Van der Poel, İsviçreli binici yaşlandıkça Schurter'in yerini alabilecek olası bir isim olmasına rağmen, şu an da yarış kazanmaya devam ediyor. Henrique Avancini ve Mathias Flückiger, Dünya Kupası pistinde mükemmel bir iki yıl geçirdiler ve gelecekte Schurter ve Van der Poel'i zorlayacak isimler olabilirler.
2021 cross-country takım değişiklikleri
2021'de dikkat çekecek gençler arasında Simon Andreassen, Milan Vadar ve dağ bisikletçiliğini deneyen, cyclo-cross ve yol yarışlarında tanınan Tom Pidcock var.