19 Ekim 2024 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo kentinde düzenlenen Red Bull Kart Fight 2024 etkinliğinde, 9 numaralı kartın sürücüsü bir virajı dönerken katılımcılar yarışıyor.
© Luiggi Chavez/Red Bull Content Pool
Karting

Yeni Başlayanların Kaçınması Gereken 7 Karting Hatası

Karting dünyasına yeni mi adım atıyorsun? En sık yapılan hatalardan kaçınmak ve tur sürelerini geliştirmek için bilmen gerekenleri bu rehberde keşfet.
Yazar: Piers Prior
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Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu! Eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu olup dört kez şampiyonluğa ulaştı. Max yeni sezonda 3 numara ile yarışacak.

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İçerik Rehberi

  1. 1
    Direksiyonu Doğru Şekilde Tut
  2. 2
    Frene Sert Bas
  3. 3
    Viraja Girmek İçin Acele Etme
  4. 4
    Pistin Tamamını Kullan
  5. 5
    Direksiyonu Fazla Sert Çevirme
  6. 6
    Birkaç Metre İleriye Bak
  7. 7
    Kendi Performansına Odaklan
Max Verstappen her şeyin başladığı yere geri dönüyor. Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Verstappen, 16 Eylül’de Max vs 100 ile karting köklerine geri dönecek. Silverstone’da 101 pilotun yer aldığı mücadelenin en arkasından start alacak Verstappen’in tek bir hedefi var: Önündeki herkesi geçmek.
Karting kadar heyecan verici çok az spor var. İster piste ilk kez çıkıyor ol ister yüzlerce kez karting yapmış ol, aldığın keyif değişmiyor. Üstelik kartingin heyecanının önemli bir parçası da olabildiğince hızlı gitmene izin vermesi, hatta seni buna teşvik etmesi. Günümüzde bunu özgürce yapabileceğin pek fazla yer yok!

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Ancak karting aracı kullanmak, günlük hayatta kullandığın otomobili sürmekten oldukça farklı. Pistte hızını düşürebilecek bazı yaygın hatalar var. Bu hatalardan kaçınırsan arkadaşlarını geride bırakabilir, hatta kendi motor sporları kariyerini inşa etmek için sağlam bir temel oluşturabilirsin.
01

Direksiyonu Doğru Şekilde Tut

Otomobillerin aksine karting araçları oldukça hassas bir direksiyon sistemine sahip. Bu nedenle ellerini direksiyonda “üçe çeyrek var” pozisyonunda tutman önemli. Böylece karting aracını daha hassas şekilde kontrol edebilir ve kaymalara çok daha hızlı tepki verebilirsin.
28 Mart 2026'da Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Red Bull Kart Fight etkinliğinde bir katılımcı, diğer sürücülerin hemen arkasında kalarak kapalı alanda düzenlenen parkurda hızla ilerliyor

Ellerini ‘üçe çeyrek var’ pozisyonunda tut

© Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool

02

Frene Sert Bas

Karting araçlarında frenler yalnızca arka tekerlekleri kontrol eder. Viraja yaklaşırken frene önce güçlü bir şekilde bas, ardından apekse doğru ilerlerken fren üzerindeki baskıyı kontrollü biçimde azalt. Böylece kartın dengesini korurken viraja daha iyi hazırlanabilirsin. Biraz daha deneyimliysen tur süreni geliştirmek için “trail braking” tekniğini de deneyebilirsin.
03

Viraja Girmek İçin Acele Etme

Viraja gereğinden erken girmek, yalnızca yeni başlayanların değil deneyimli sürücülerin de sık yaptığı hatalardan biri. Viraj çıkışında fazla açılıyorsan veya hız kaybediyorsan dönüşe başlamadan önce biraz daha yavaşlamayı ve daha geç bir apeks noktası seçmeyi dene. Viraja doğru noktadan girersen apeksten itibaren hızlanabilir ve çıkışta çizgini bozmadan yoluna devam edebilirsin.
04

Pistin Tamamını Kullan

Pistte kullanabileceğin her santimetre, daha fazla hız taşımanı sağlar. Virajlara girerken ve çıkarken pistin dış sınırlarına yaklaşarak mümkün olduğunca geniş bir çizgi izlemeye çalış. Doğru yarış çizgisini kullanıp pistin sunduğu alanı iyi değerlendirdiğinde viraj boyunca hızını koruman çok daha kolay olur.
Yuki Tsunoda ve Takaaki Nakagami, 16 Eylül 2021 tarihinde İtalya'nın San Mauro a Mare kentindeki karting pistinde yarıştılar.

Pistte kullanabileceğin her yeri kullan

© Alex Farinelli/Red Bull Content Pool

05

Direksiyonu Fazla Sert Çevirme

Kartingde hızın anahtarı hassas ve akıcı hareket etmek. Direksiyonu bir anda sert çevirmek ön tekerleklerin yol tutuşunu kaybetmesine ve kartın viraj yerine dümdüz ilerlemek istemesine neden olabilir. “Önden kayma” olarak bilinen bu durumu önlemek için direksiyon hareketlerini yumuşak ve kontrollü yap. Böylece kartın dengesini koruyabilir ve tur sürelerini geliştirebilirsin.
06

Birkaç Metre İleriye Bak

İlk kez bir karting aracına oturmak biraz heyecan verici olabilir. Yere oldukça yakın olduğun için hızın gerçekte olduğundan çok daha yüksekmiş gibi hissedilir. Kontrolü kolaylaştırmak için gözünü bulunduğun noktaya değil, birkaç metre ilerisine çevir. Fren yaparken apekse, apekse geldiğinde viraj çıkışına, çıkışta ise sıradaki viraja odaklan. Her zaman bir sonraki hamleni takip etmek pistte büyük fark yaratır.
07

Kendi Performansına Odaklan

Sebastian Job, 22 Temmuz 2026'da Büyük Britanya'nın Silverstone pistinde düzenlenen "Max vs 100" etkinliğinde.

Odaklan ve kendi performansını düşün

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Karting pistine yeni çıktıysan deneyimli sürücülerin yüksek hızlarla yanından geçmesi gözünü korkutabilir. Ancak onların senden çok daha uzun süredir pistte olduğunu unutma. Sen de pratik yaptıkça hızını artırabilir ve zamanla aynı seviyeye ulaşabilirsin.
O zamana kadar diğer sürücülerle yarışmaya çalışmak yerine kendi sürüşüne odaklan ve daha hızlı olanların geçmesine izin ver. Kendi çizginde istikrarlı şekilde ilerlemek hem pistte daha öngörülebilir olmanı sağlar hem de hızlı sürücülere kıyasla nerelerde zaman kaybettiğini fark etmene yardımcı olur. Böylece eksiklerini görüp sürüşünü daha hızlı geliştirebilirsin.

Karting Pistinde Hızlanmak İçin Bu İpuçlarını Unutma

  1. Ellerini direksiyonda “üçe çeyrek var” pozisyonunda sabit tut.
  2. Frene tekerlekler neredeyse kilitlenecek kadar sert bas, ardından kontrollü şekilde bırak.
  3. Viraja gereğinden erken girme.
  4. Pistin kullanabileceğin her santimetresinden yararlan.
  5. Direksiyonu yumuşak ve kontrollü hareketlerle kullan.
  6. Her zaman bir sonraki noktaya odaklan. Apeksteysen gözün viraj çıkışında olsun.
  7. Daha hızlı sürücülere takılma. Kendi çizgini koru ve onların nerede, neden daha hızlı olduğunu gözlemle.

Bu haberin içinde

Max Verstappen

O hızlı olmak için doğdu! Eski F1 pilotu Jos Verstappen'in oğlu Max Verstappen, F1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu olup dört kez şampiyonluğa ulaştı. Max yeni sezonda 3 numara ile yarışacak.

HollandaHollanda
Profili Görüntüle
Karting
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