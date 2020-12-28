Upuzun Bir Yılbaşı Gecesi İçin 5 Öneri
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Yılbaşı gecesini evde değerlendirmenin pek çok yolu var. Keyifli bir yılbaşı geçirmenin anahtarı Red Bull dünyasında! İşte upuzun bir yılbaşı gecesi için 5 öneri!
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Yılbaşında dışarı çıkamayacağız diye hiç öyle ah etmeye gerek yok. Merak etme, Red Bull imdada yetişti. Evde kalıp keyifli bir yılbaşı geçirmek hiç de zor değil. Film mi istiyorsun? Var. Oyun? O da var. Şarkılar ve en güzel, en özel mokteyller... Senin için hazırladığımız yılbaşı paketinde yok yok! İşte upuzun bir yılbaşı gecesi için 5 öneri!
Yılbaşını evde geçirirken izleyecek film ve belgesel önerileri arıyorsan doğru yerdesin. Motor sporlarının en tepesinden bisiklet üstünde dağların tepelerine, bir underground müzik mekanının son günlerinden espor arenasındaki en görkemli zaferlere... Red Bull dünyasının en güzel filmlerini, Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.
Evde vakit geçirmenin en eğlenceli unsurlarından biri, hiç kuşkusuz kutu oyunları. Büyük küçük herkesin kendine uygun bir versiyonunu bulabileceği bu oyunlar, çok uzun zamandır bir arada geçirilen zamanlara neşe katıyor. Scrabble'dan Catan'a, Cluedo'dan Monopoly'ye, yılbaşında eğlenceyi katlamak niyetindeysen senin için derlediğimiz en iyi kutu oyunları listesine bir göz atmak isteyebilirsin.
Red Bull Winter Edition'ın mandalina lezzeti hangi mokteyller ile iyi gider merak ediyor musun? Uzun uzun araştırma yapmana hiç gerek yok. Biz senin için kırmızı ve sarı meyvelerden elde edebileceğin en iyi iki Red Bull Winter Edition mokteylininin tariflerini hazırladık. yılbaşı gecesinde favori meyvelerini Red Bull Winter Edition'ın eşsiz lezzeti ile buluştur. Unutma, Red Bull kanatlandırır!
Her albüm, müzisyenden dinleyiciye ulaştıktan sonra yeni anlamlarla dolu bir duygu kütlesine dönüşüyor. Dolayısıyla her albüm, dinleyicisi için özel. Daha önce yaşadıklarımıza benzemeyen bu unutulmaz yılda yolumuzun kesiştiği albümlerle aramızda farklı türden bir bağ var. Yıl sonu listeleri ise tıpkı yılbaşında kar yağmasını beklemek gibi bir klasik. Yeni yılı en güzel şekilde karşılamak için 2020'nin en güzel şarkıları...
NBA'de yeni sezon başladı! Hamleler yapıldı, kadrolar kuruldu. Heyecan yılbaşında da hız kesmiyor. Yeni yılın ilk saatlerini dünyanın en iyi basketbolcularını izleyerek geçirmek güzel bir alternatif olabilir. Takımların son durumunu öğrenmek için Kaan Kural'ın sezon başı tahminlerine de göz atabilirsin.